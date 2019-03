Elezioni Basilicata, urne chiuse: alle regionali centrodestra a valanga, M5s primo partito

Chi ha vinto le elezioni in Basilicata? Il vincitore delle elezioni regionali in Basilicata si conoscerà solo tra qualche ora dopo i risultati provenienti dallo spoglio delle schede. Tuttavia secondo le prime proiezioni sembrerebbero confermati i sondaggi che vedono il candidato governatore del centrodestra in vantaggio con un buon margine sul candidato di centrosinistra.



Elezioni Basilicata, Berlusconi esulta per la vittoria del Centrodestra

I 5 stelle -che difficilmente potrebbero eguagliare il risultato raggiunto alle politiche dove il Movimento raccolse oltre il 44% dei consensi- si avviano a confermarsi primo partito della Lucania: secondo le proiezioni Opinio/Rai (16% copertura) la Lega sarebbe diventata la seconda forza della Regione col 17,0% scavalcando Forza Italia al 11,5%.

Il Pd che si presentava con una lista che quasi nascondeva il proprio simbolo, sarebbe invece fermo al 9%

Le elezioni in Basilicata rappresentano un banco di prova per tutte le principali forze politiche del Paese dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Abruzzo e in Sardegna, e in vista delle elezioni europee il 26 maggio quando si voterà anche per le elezioni amministrative in 3.818 comuni d'Italia e per le elezioni regionali in Piemonte.

Elezioni Basilicata, i risultati

L'affluenza, che alle ore 19:00 si era fermata al 39,73%, ha visto un buon dato definitivo: alle 23 è superiore al 53%, quasi 10 punti percentuali superiore all'affluenza registrata alle elezioni Regionali del 2013 quando votarono il 42,17% degli aventi diritto.

Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec.

BASILICATA 131 su 131 13,31 39,73 53,58 47,60 MATERA 31 su 31 13,08 40,82 56,22 47,02 POTENZA 100 su 100 13,42 39,24 52,40 47,87

Come ricorda Youtrend si tratta di una contrazione di circa 20mila voti rispetto alle elezioni Politiche 2018.

La mappa dell'#affluenza in #Basilicata: superiore al 50% in molti comuni, con numerosi picchi oltre il 60%. Nel capoluogo Potenza superato il 68% (59% nel 2013)#MaratonaYouTrend #RegionaliBas2019 #ElezioniBasilicata pic.twitter.com/cxe7MVVs3e — YouTrend (@you_trend) 25 marzo 2019

Elezioni Basilicata, ultimi sondaggi

Secondo la terza proiezione Opinio/Rai limitate ad un campione del 20% si confermerebbe il vantaggio di Vito Bardi (Centrodestra) con il 42,4% seguito da Trerotola (centrosinistra) al 33%. Terzo il candidato del Movimento 5 stelle Mattia (20%), quarto Tramutoli (sinistra) con il 4,6%.

Sempre secondo le proiezioni Opinio/Rai, i risultati delle liste (16% copertura) vedono il Movimento 5 stelle primo partito col 20,4%. Seconda forza la Lega al 17,0%. Forza Italia 11,5% • Avanti Bas. (csx) 10,3% • Com. Dem. (PD) 9,1% • FDI 6,3%

Secondo i piu recenti sondaggi il centrodestra è nettamente in vantaggio con il generale della guardia di finanza in pensione, Vito Bardi, indicato da Forza Italia. Il centrosinistra segue qualche punto indietro mentre il movimento 5 stelle è molto lontano dai risultati delle ultime elezioni politiche dove raccolse oltre il 44,3% dei consensi.

🔴 #Basilicata: Se venissero confermate le proiezioni, il 20% del candidato del M5S Mattia avrebbe due letture: il calo dal 44,4% dalle Politiche sarebbe netto, restando però il 10° miglior risultato regionale per il Movimento.#MaratonaYouTrend #RegionaliBas2019 pic.twitter.com/4hRPZkifUu — YouTrend (@you_trend) 25 marzo 2019

La deputata M5s Mirella Liuzzi annota che la Basilicata "ha sicuramente perso un'occasione per voltare pagina" ma segnala pure che anche in questo caso "noi andiamo con un'unica lista, il centrosinistra addirittura cinque e non è riuscito a fare un buon risultato, il centrodestra con sette".

Sondaggi senza percentuali: dopo la magra figura degli exit poll sballati in Sardegna appena un mese fa sia Opinio che Rai non diffondono numeri, si aspettano le proiezioni che verranno diffuse solo dopo le 24.

Le proiezioni sono elaborazioni statistiche basate su un campione di voti reali diverse dagli exit poll che rimangono a tutti gli effetti sondaggi rilevati all'uscita dai seggi.

Elezioni Basilicata, le ultime notizie

Quattro i candidati alle elezioni in Basilicata che si presentano per ricoprire la carica di presidente, 20 i componenti del consiglio regionale da rinnovare.

Quattro candidati, quattordici liste, venti seggi da assegnare. La regione Basilicata è governata dal 2000 dal centrosinistra e dopo lo scandalo Pittella, la regione sembra destinata a cambiare vessillo. L'ex governatore il 6 luglio 2018 era finito agli arresti domiciliari (revocati il 24 settembre scorso) come conseguenza di un'indagine della Guardia di Finanza riguardante concorsi truccati e nomine pilotate nella sanità lucana.

Elezioni Basilicata, chi è il candidato del Pd

Chi è Carlo Trerotola candidato del centrosinistra. Il centrosinistra sostiene Carlo Trerotola, farmacista di Potenza, scelto per preservare l’unità della coalizione dopo la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’ex governatore Pittella. A Trerotola sono collegate 7 liste

Lista del presidente Trerotola, Basilicata Prima, Verdi, Partito socialista italiano, Progressisti Basilicata, Partito Democratico e Avanti Basilicata.

Carlo Trerotola sul suo sito dice di amare il suo lavoro e considerare “i cittadini come miei pazienti, perché credo fortemente che l’umanità sia un grande valore di riferimento”. Tra i punti del programma del medico farmacista ci sono politiche per favorire l’occupazione, contrasto alla povertà e sostegno alla green economy.

La scelta di Trerotola, però, non ha messo d'accordo tutti e i detrattori più accaniti ne hanno evidenziato fin da subito una storia famigliare profondamente legata alla destra: suo padre era stato fondatore del MSI in Basilicata e sindaco missino a Balvano, nonché amico personale di Giorgio Almirante.

Elezioni Basilicata, chi è il candidato del centrodestra

Chi è Vito Bardi candidato del centrodestra. Il centrodestra candida Vito Bardi, generale 67enne della Guardia di Finanza, sostenuto da 5 liste:

Lega, Idea per un’altra Basilicata, Forza Italia, d’Fratelli Italia e Basilicata positiva.

Su Facebook Vito Bardi promuove “più sviluppo, più lavoro”, promettendo un piano di defiscalizzazione per le imprese che assumono, agevolazioni e incentivi per startup e imprese innovative e un fondo reinserimento lavorativo per chi è rimasto senza lavoro a causa della crisi.

Elezioni Basilicata, chi è il candidato del M5s

Chi è Antonio Mattia candidato del Movimento 5 stelle. Il Movimento 5 stelle si presenta con Antonio Mattia, 47enne laureato in giurisprudenza, che sulla piattaforma Rousseau è stato scelto con 322 voti. Sul suo profilo Facebook si legge: "Il futuro è a due passi. Legalità, competenza, sviluppo e benessere".

Mattia, piccolo imprenditore, ha fondato “Play Planet”, un franchising specializzato nel tempo libero delle famiglie e nella organizzazione di feste di compleanno.

Nel suo programma un piano di infrastrutture per fare della Regione il retroporto di Taranto, con un aeroporto cargo di stampo internazionale nella valle del Basento che faccia della Basilicata il baricentro logistico del Sud Italia. Un piano infrastrutture, comprensivo dell’alta velocità Napoli-Taranto, capace di creare "60mila posti di lavoro in 10 anni"..

Elezioni Basilicata, chi è il candidato della sinistra

Chi è Valerio Tramutoli candidato di Possibile. La sinistra alternativa riunita nella lista Basilicata Possibile si presenta con Valerio Tramutoli, docente universitario di Fisica, che ha definito il suo gruppo “civico, ambientalista, ispirato ai valori antifascisti della Costituzione” e ha indicato nella rivoluzione tecnologica uno dei traguardi da raggiungere. Tra i primi tre “passi” indicati per creare la "Basilicata che vogliamo" ci sono l’impegno per renderla a emissioni zero, carbon free e fortemente interconnessa.

Il leader Europeo di DiEM25 Yanis Varoufakis, ha diffuso un video di supporto a Tramutoli ricordando che "la Basilicata è la più grande riserva petrolifera d'Italia dove si estraggono il 70,6% del petrolio e il 14% del gas italiani".

Punto non di poco conto: le royalties sugli unici pozzi petroliferi italiani sono in scadenza e vanno rinegoziate.

Secondo un sondaggio realizzato da Venum 3.0 srl per la rete televisiva La Nuova Tv questa sarebbe al classifica dei candidati più votati

Bardi (centrodestra) 28.67% Trerotola (centrosinistra) 26.14% Mattia (M5s) 16.51% Tramutoli (Possibile) 3.83%

Alta la quota di indecisi: 24.86 %

Sempre secondo la stessa rilevazione realizzata l'8 marzo da Venum 3.0 srl per la rete televisiva La Nuova Tv nel voto di lista il Movimento 5 stelle si confermerebbe primo partito, tallonato dalla Lega

Movimento 5 stelle 16.51%; Lega 12.09%; Forza Italia 7.10%; Lista del presidente Trerotola 6.81%; Comunità democratiche 5.51%; Progressisti Basilicata 3.92%%; La Basilicata Possibile- Tramutoli presidente 3.83%; Fratelli d'Italia 3.73%

Sotto la soglia del 3% le liste Avanti Basilicata 2.64%; Idea per un'altra Basilicata 2.41%; Bardi presidente – Basilicata positiva 2.37%; BasilicataPrima – Riscatto 1.32%; Partito socialista 0.52%; Verdi – Realtà Italia 0.27%;

Nota bene: il 26 maggio insieme alle elezioni Europee si voterà in 3.818 comuni d'Italia per le elezioni amministrative 2019 e per le elezioni regionali in Piemonte.

Elezioni Basilicata, i risultati

Vito Bardi: --%

Carlo Trerotola --%

Antonio Mattia --%

Valerio Tramutoli --%