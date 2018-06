Ballottaggi, quasi 3 milioni alle urne per il secondo turno delle elezioni comunali

A due settimane dal primo turno delle elezioni amministrative, 2 milioni e 793mila elettori torneranno al voto per scegliere i sindaci di 75 Comuni. Un appuntamento elettorale politicamente significativo soprattutto per i leader dei due partiti di maggioranza, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che, nonostante gli incarichi pesanti nel governo Conte, si sono spesi in prima persona nelle piazze nella campagna per i ballottaggi. Per il Pd è sceso in campo soprattutto l'ex premier Paolo Gentiloni a sostegno dei candidati in corsa per il centrosinistra.

Ballottaggio, quando e come si vota

Le urne aperte dalle 7 alle 23 del 24 giugno: lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

La scheda di ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti nell'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate.

Il voto è valido:

tracciando un segno sul nome di un candidato sindaco (o nel riquadro in cui compare il suo nome)

tracciando un segno sul simbolo di una lista che sostiene un candidato sindaco

Non è ammesso il cosiddetto "voto disgiunto": il voto è nullo se nella scheda vengono tracciati un segno sul candidato sindaco e uno su una lista che non è a lui collegata.

Dopo il primo turno del 10 giugno, il centrodestra è in vantaggio in 29 città, il centrosinistra in 20, mentre il Movimento 5 Stelle, dopo il risultato deludente (rispetto al boom delle elezioni politiche del 4 marzo) della prima tornata, si gioca tutto in sette città: Terni, Avellino, Ragusa, Assemini (Cagliari), Acireale (Catania), Pomezia (Roma) e Imola (Bologna). In competizione ci sono inoltre diversi candidati associati a liste civiche.

I riflettori sono puntati soprattutto sui 14 capoluoghi di provincia: Sondrio, Imperia, Massa, Siena, Pisa, Terni, Viterbo, Brindisi, Avellino, Teramo, Siracusa, Ragusa, Messina e Ancona.

Elezioni, Centrodestra avanti in 9 capoluoghi

A Sondrio il centrodestra guida con Marco Scaramellini (46,8% al primo turno) e si misura contro il candidato del centrosinistra Nicola Giugni (36,1%). Centrodestra avanti anche in altri 7 capoluoghi: Teramo, con Giandonato Morra al 34,6% contro Gianguido D'Alberto al 21,1%; Terni con il leghista Leonardo Latini al 49,2% contro il pentastellato Thomas De Luca al 25%. A Pisa è avanti Michele Conti (33,%) che dovrà affrontare Andrea Serfogli al 32,3%; a Viterbo, Giovanni Maria è nettamente in vantaggio (40,2%) contro la concorrente civica Chiara Frontini, ferma al 17,6%; ampio vantaggio anche a Brindisi dove Roberto Cavalera affronterà il secondo turno forte di un 34,7% contro Riccardo Rossi del centrosinistra fermo al 23,5%.

Elezioni, Centrosinistra avanti in 4 capoluoghi

Sono invece quattro i capoluoghi dove il centrosinistra si presenterà al ballottaggio forte di una vittoria al primo turno.

Ad Ancona, Valeria Marcinelli (48%) affronta Stefano Tombolini (28,4%); a Massa la sfida è fra Alessandro Volpi (33,9%) e Francesco Persiani (28,2%); a Siena tra Bruno Valentini (27,4%) e Luigi De Mossi (24,2%); ad Avellino dove Nello Pizza (42,9%) affronta Vincenzo Ciampi del M5S (20,2%) che ha avuto il sostegno di Di Maio in persona nel comizio di chiusura della campagna elettorale per i ballottaggi.

A Imperia l'ex ministro dell'Interno Claudio Scajola (35,3% al primo turno) ha scelto una lista civica per sfidare il candidato del centrodestra unito, suo ex delfino, Luca Lanteri (28,7%).

Elezioni, Movimento 5 stelle punta su Ragusa

I pentastellati sono in vantaggio a Ragusa dove lo scorso 10 giugno Antonio Tringali ha ottenuto il 22,7% contro il 20,8% di Giuseppe Cassì del centrodestra. A Siracusa il ballottaggio è tra Paolo Ezechia Reale (37% al primo turno), sostenuto da gran parte del centrodestra, e Francesco Italia (19,55%), ex vice sindaco nella giunta del renziano uscente Giancarlo Garozzo, che spera di riunire il Pd, che al primo turno ha appoggiato Fabio Moschella, non andato oltre il 13,11%. A Messina Dino Bramanti, candidato del centrodestra forte del 28,2% preso al primo turno, affronterà Cateno De Luca (civico) al 19,8%.