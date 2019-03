Elezioni comunali, si vota per il nuovo sindaco in oltre tremila città: l'election day

Il prossimo 26 maggio 2019 sarà il giorno dell'election day: urne aperte in tutta Italia dalla 7 alle 23 per le elezioni europee, ma in oltre tremila comuni si voterà anche per il sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Elezioni ancor più speciali inoltre in Piemonte dove si voterà anche per le elezioni regionali.

Elezioni comunali, dove si vota

Il 26 maggio 2019 si voterà per le elezioni comunali in 3.818 comuni d'Italia. Coinvolti i cittadini di alcuni comuni copoluogo come Bari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza.

Al voto anche Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Caltanissetta, Cesena, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Sassari, Urbino, Verbania e Vercelli.

Elezioni comunali, i sondaggi

Dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Abruzzo, Sardegna e Basilicata, le elezioni comunali del 26 maggio ancor più poiché accorpate alle elezioni europee e alle elezioni regionali in Piemonte, rappresenteranno il banco di prova decisivo per la tenuta del governo gialloverde.

Una ulteriore affermazione del centrodestra spinto dall'asse Lega-Forza Italia, se accompagnato da un indebolimento del Movimento 5 stelle potrebbe portare alla fine del governo Conte.

Qui la raccolta degli ultimi sondaggi: dal calo dei 5 Stelle al balzo in avanti del Pd. Ecco i trend in atto.

Election day il 26 maggio

Come ricordavamo qui sopra lo stesso giorno gli italiani saranno chiamati alle urne per eleggere i propri delegati a Bruxelles. Nello speciale di Today dedicato alle elezioni europee tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.