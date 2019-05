Elezioni / Italia

Centrodestra unito contro l'M5s: in Sicilia il giorno dei ballottaggi

Seggi aperti in Sicilia dove si vota per il turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci in cinque comuni sopra i 15 mila abitanti: Caltanissetta, Gela, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Monreale