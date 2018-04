Molise al voto per le elezioni regionali

Urne aperte in Molise domenica 22 aprile per le elezioni regionali 2018. I molisani sono chiamati al voto per eleggere il presidente della Regione Molise e i rinnovare i consiglieri regionali.

Quando e come si vota

I molisani voteranno con una nuova legge elettorale, approvata a novembre scorso: le elezioni regionali 2018 in Molise permetteranno di eleggere direttamente e contestualmente su un’unica scheda elettorale, Consiglio e Presidente regionale.

Le elezioni in Molise prevede un sistema proporzionale senza possibilità di voto disgiunto ma con un ricco premio di maggioranza che da diritto a 12 consiglieri su 20 per il candidato che arriva primo che avrà quindi garantita la governabilità.

Elezioni Molise: chi vince

Alla luce dei risultati delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo in Molise si prefigura uno successo per il Movimento 5 stelle, ma per i sondaggisti quello che era un successo certo, nelle ultime ore si sta prefigurando un testa a testa con il centrodestra.

Se infatti alle elezioni politiche i pentastellati hanno fatto "cappotto" aggiudicandosi 2 seggi alla Camera e 2 seggi al Senato. (Liberi e Uguali si è aggiudicato un seggio attraverso il cosiddetto sistema eccedentario previsto dal Rosatellum) ora i sondaggi vedono un testa a testa.

Nelle due province di Isernia e Campobasso il Movimento 5 stelle lo scorso 4 marzo ha raccolto oltre il 44% di consensi. Anche la stessa Isernia città, da sempre feudo del centrodestra, è stata espugnata dallo tsunami a 5 stelle.

Elezioni Molise: i sondaggi

Gli ultimi sondaggi disponibili, di Euromedia Research (8 febbraio), danno un testa a testa tra la coalizione di centrodestra al 37,8% e il Movimento 5 Stelle al 37,7%. Il centrosinistra sarebbe invece staccato di circa 10 punti percentuali. Nel centrodestra alle ultime elezioni è stata Forza Italia a guidare la coalizione, così si spiega l'attivismo di Salvini impegnato in prima persona in una Regione dove la Lega era allo 0,1%. Più staccato il centrosinistra.

Centrodestra - 37,8%

- 37,8% Movimento 5 Stelle - 37,7%

- 37,7% Centrosinistra - 26,6%

Elezioni Molise: chi sono i candidati

Ma chi sono i candidati alla presidenza della regione Molise? In lizza ci sono quattro personalità di spicco, sostenuti da 17 liste.

Andrea Greco è candidato del Movimento 5 Stelle: il super favorito consigliere regionale Antonio Federico, già candidato dei pentastellati nel 2013 e nel 2011, ha preferito prendere parte alle politiche ed è stato eletto in Parlamento lo scorso 4 marzo. Alla fine gli attivisti pentastellati hanno scelto come candidato Andrea Greco con 212 preferenze.

Carlo Veneziale, attuale assessore allo sviluppo economico, è sostenuto da Partito Democratico, che si trova alleato con Liberi e Uguali e le liste Unione per il Molise, Molise di tutti, Leu, Molise 2.0. Complesso il modo in cui il centrosinistra ha trovato un candidato unitario. Il governatore uscente Paolo Di Laura Frattura, che nel 2013 riuscì a interrompere il regno di Michele Iorio che con il centrodestra governava dal 2001, inizialmente aveva deciso di non candidarsi vista la candidatura di Antonio Di Pietro. Eppure il nome dell'ex pm aveva finito con l'essere divisivo e l’attuale governatore era tornato in campo per un secondo mandato provocando però la rottura con la sinistra di Molise 2.0. Alla fine si è arrivati alla scelta condivisa da parte di tutto il Centrosinistra di candidare l’attuale assessore Carlo Veneziale.

Donato Toma, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Campobasso, è il candidato di Centrodestra che si presenta con le liste di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia, Lega, Il Popolo della Famiglia, Movimento Animalista, Movimento Nazionale per la Sovranità, Idea Popolo e Libertà, Orgoglio Molise, Alleanza per il Futuro, Popolari per l’Italia e Il Molise che Vorrei;

Agostino Di Giacomo è invece il candidato di Casapound.

Perché le elezioni in Molise sono importanti

Le elezioni regionali in Molise hanno ottenuto una eco mediatica molto importante benché il Molise sia la più piccola delle regioni italiane a statuto ordinario, e conti appena 300 mila abitanti.

Nonostante il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi di Maio abbia ribadito che non vi possano essere ripercussioni del voto molisano sulla politica nazionale, per il segretario della Lega Matteo Salvini, dal Molise può venire una ulteriore indicazione politica dell'orientamento degli italiani visto il perdurante stallo dopo le elezioni politiche dello scorso 4 marzo.

In un accostamento che piace tanto ai politoligi di professione non stupisce dunque che la più piccola delle regioni italiane sia accostata all'Ohio, il più piccolo Stato nordamericano ma determinante più volte nell'attribuzione dei delegati necessari a superare la dicotomia tra Democratici e Repubblicani sempre più arrocati nei loro "Stati bandiera". Ma questa è un'altra storia.