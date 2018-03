Elezioni regionali 2018: quando si vota, dove si vota, chi sono i candidati e i sondaggi

Le elezioni regionali 2018 riguarderanno i cittadini di sei regioni che nei prossimi mesi saranno chiamati alle urne per eleggere il governatore e rinnovare il consiglio regionale.

Elezioni regionali 2018: quando si vota

Il giorno delle elezioni regionali 2018 è coinciso per almeno due Regioni con domenica 4 marzo 2018 in corrispondenza delle elezioni politiche 2018.

Lazio e Lombardia hanno infatti decretato che le elezioni regionali nel Lazio e le elezioni regionali in Lombardia si terranno in "election day" con le politiche. Il governatore del Molise ha decretato il giorno delle elezioni regionali in Molise in domenica 22 aprile 2018.

Diversa sarà la data per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, domenica 29 aprile 2018.

Si attendono ancora novità per le elezioni regionali in Trentino Alto Adige e le elezioni regionali in Valle d’Aosta. In autunno urne aperte per le elezioni regionali in Basilicata.

Elezioni Regionali 2018

Elezioni Regionali Lazio

Alle elezioni regionali 2018 nel Lazio il centrosinistra ha riconfermato il governatore uscente Nicola Zingaretti. Il Movimento 5 Stelle con la deputata Roberta Lombardi solo terzo. Secondo posto per il centrodestra che ha appoggiato l'ex candidato sindaco di Milano Stefano Parisi, lasciando il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi corre da outsider con la sua lista civica "dello scarpone".

Elezioni Regionali Lombardia

Alle elezioni regionali 2018 in Lombardia dopo la rinuncia del governatore uscente Roberto Maroni (in lizza per la poltrona da premier), sarà sempre un uomo del Carroccio a sedere sulla poltrona di palazzo Lombardia: l'ex sindaco di Varese Attilio Fontana, esponente moderato della Lega ha infatti vinto la sfida cion il candidato del centrosinistra, l'esponente renziano del Pd Giorgio Gori. Dario Violi in corsa per il Movimento 5 Stelle ha raggiunto il 20% dei consensi.

Elezioni Regionali Molise

Le elezioni regionali 2018 in Molise si svolgeranno il 22 aprile con una nuova legge elettorale regionale che prevede lo sbarramento al 8 per cento per le coalizioni di liste e le liste non riunite in coalizione collegate ad un candidato presidente.

I cittadini italiani residenti in Molise saranno chiamati alle urne per eleggere il presidente della Regione Molise e i rinnovare i consiglieri regionali.

In Molise il Movimento 5 Stelle viene dato dai sondaggi come il grande favorito. Più indietro invece viene dato l’attuale governatore Paolo Di Laura Frattura. Alla luce dei risultati delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo in Molise si prefigura uno scontato successo per il Movimento 5 stelle. Alle elezioni politiche infatti i pentastellati hanno fatto "cappotto" aggiudicandosi 2 seggi alla Camera e 2 seggi al Senato. (Liberi e Uguali si è aggiudicato un seggio attraverso il cosiddetto sistema eccedentario previsto dal Rosatellum).

Nelle due province di Isernia e Campobasso il Movimento 5 stelle lo scorso 4 marzo ha raccolto oltre il 44% di consensi. Anche la stessa Isernia città, da sempre feudo del centrodestra, è stata espugnata dallo tsunami a 5 stelle.

Elezioni Regionali Friuli

Le elezioni regionali 2018 in Friuli Venezia Giulia si svolgeranno il 29 aprile: friulani e giuliani saranno chiamati alle urne per eleggere il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e i rinnovare i consiglieri regionali.

Alla luce dei risultati delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo, se in Molise si è assistito ad uno tsunami a 5 stelle, in Friuli è stato il centrodestra a vincere in tutti i collegi uninominali sotto la spinta della Lega, primo partito con il 25% dei consensi. Il carroccio ha posto così una seria ipoteca sulla nomina del candidato governatore con Forza Italia ferma all'11%.

Per il centrosinistra, sceso al 23% dei consensi alle ultime politiche, il rischio di finire nuovamente alle spalle del Movimento 5 stelle che lo ha sopravanzato di appena un punto percentuale. La governatrice uscente Deborah Serracchiani alle ultime elezioni politiche ha conquistato un seggio in Parlamento solo grazie alla sua presenza nel listino proporzionale del Partito Democratico.

Elezioni Regionali 2018

Nel 2018 andranno alle urne anche i cittadini di Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige dove si innoverà l’amministrazione della Provincia Autonoma di Trento e di quella di Bolzano. In Basilicata, invece, si voterà in autunno.

Elezioni 2018