Berlusconi candida Gasparri a governatore del Lazio: "Pirozzi lasci"

Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, è il candidato ufficiale di Silvio Berlusconi (e del centrodestra) a Governatore della regione Lazio alle prossime elezioni regionali del 4 marzo.

"Con la sua conoscenza delle cose romane e laziali e con la sua esperienza politica sarebbe un ottimo governatore" ha detto a Radio Anch'io il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ha chiesto un passo indietro al sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi che lo scorso ottobre aveva presentato la sua lista civica con il simbolo dello scarpone, forte dell'appoggio di Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

"Gasparri può essere un ottimo governatore per il Lazio, occorre però essere sicuri del risultato vincente se Gasparri sarà il nostro rappresentante. Quindi dobbiamo garantire che non ci siano nel centrodestra presenze che possono sottrarre voti e determinare una sconfitta, invece che una vittoria. Mi riferisco anche a Pirozzi".

Solo ieri Sergio Pirozzi aveva annunciato in diretta Facebook di aver avuto un colloquio con Giorgia Meloni e che non si sarebbe ritirato continuando la sua campagna elettorale come candidato governatore del Lazio "fino alla fine".