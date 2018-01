Elezioni regionali Lazio 2018: quando si vota, tutte le liste e i candidati

Elezioni regionali nel Lazio il 4 marzo 2018, in contemporanea con le elezioni politiche: i cittadini residenti nel Lazio saranno chiamati alle urne per eleggere il presidente della regione Lazio e rinnovare i consiglieri regionali. Le elezioni regionali del 2018 nel Lazio hanno già due protagonisti: l'esponente del Pd e governatore uscente Nicola Zingaretti e la deputata del Movimento 5 Stelle Roberta Lombardi. A mesi di distanza dalle consultazioni sono loro i primi a rendere palesi le proprie intenzioni di candidatura per le regionali 2018.

Il centrodestra è ancora un cantiere nelle ricerca di un candidato da opporre: dopo essersi interessato alla carta "Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice", uomo-simbolo della lotta per la sopravvivenza nei comuni del Centro Italia devastati dal terremoto, ora da Forza Italia si affaccia l'ex Pdl Francesco Giro. Ma la parte del leone potrebbe toccare a Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni nel Lazio ha il suo feudo e l'occasione è ghiotta per il deus ex machina Fabio Rampelli, capogruppo alla Camera, per ristabilire la leadership dentro il movimento, indebolita seppur indiscussa.

Pd, è Zingaretti il candidato per il Lazio

Nicola Zingaretti ha confermato di volersi ricandidare e di voler andare al confronto con quella stessa maggioranza che lo ha fatto vincere nel 2013 aprendo alla "sinistra alternativa a Renzi" di Pisapia e Mdp.

Per Zingaretti anche la Lista civica Zingaretti Presidente in cui confluiranno anche i consiglieri del gruppo 'Per il Lazio' che provengono dall'esperienza di Sel come confermato a Roma Today da Massimiliano Smeriglio.

M5s, Lombardi in corsa per le elezioni regionali

La prima a farsi avanti alle "regionarie pentastellate" è la deputata del Movimento 5 Stelle Roberta Lombardi, con tanto di benedizione di Casaleggio junior, al quale lei ha fatto sempre riferimento anche nei momenti di scontro con il sindaco di Roma Virginia Raggi con la quale dall’inizio del suo mandato non è mai corso buon sangue.

Forte tuttavia il fermento nel gruppo regionale M5s dove in molti si sono sentiti scavalcati dalla candidatura della "Faraona" che ha sicuramente più appeal televisivo rispetto alla candidatura della consigliera Valentina Corrado, caldeggiata soprattutto da Davide Barillari competitor di Nicola Zingaretti alle elezioni regionali del 2013.

Secondo i sondaggi ai 5 stelle vanno i favori dei pronostici e il Lazio potrebbe diventare la prima regione a trazione grillina dopo l’esito delle elezioni regionali in Sicilia.

Centrodestra, tramonta l'ipotesi Pirozzi

Il Lazio potrebbe però essere una vera competizione tripolare e riservare buone chances per un centrodestra in ripresa. Forza Italia, da sempre sempre feudo laziale del commissario europeo Tajani, potrebbe lasciare spazio ad un candidato di casa Fratelli d'Italia che un peso prevalentemente a Roma, per suggellare il patto nazionale tra Berlusconi-Salvini-Meloni. In questo cantiere manca solo il candidato.

Il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi si candida a governatore del Lazio con la sua lista civica che ha per simbolo uno scarpone. Pirozzi, nel corso di una diretta Facebook sulla sua pagina istituzionale, ha detto di aver rinunciato ad un posto certo in Parlamento garantito dalla candidatura nel collegio di Rieti. "Sto cercando di governare la Regione Lazio mettendoci il mio faccione e prendendomi le mie responsabilità"