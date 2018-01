Attilio Fontana è il candidato del Centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia

La Lega è già al lavoro sui manifesti con Attilio Fontana candidato presidente della Regione Lombardia e stamattina a Radio anch'io su Rai Radio1 il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha dato il suo placet all'appoggio della coalizione di centrodestra per l'ex sindaco di Varese alle elezioni regionali del prossimo 4 marzo.

Dopo il ritiro "a sorpresa" del governatore uscente Roberto Maroni Berlusconi aveva commissionato sondaggi sia su Fontana che sulla Gelmini senza nascondere i suoi dubbi sul candidato del Carroccio.

"Non c'è nulla che ci allontana da Salvini che ha indicato un candidato, abbiamo fatto dei sondaggi e non ci sono problemi: credo che sarà Attilio Fontana il candidato alla Regione Lombardia" ha detto oggi Berlusconi.

"Dobbiamo incontrarci con Salvini a riguardo, ma vedo che Fontana ha nei sondaggi dei risultati che depongono bene per lui, può dare un buon governo alla Lombardia nei prossimi anni. Noi abbiamo chiesto solo tre giorni per approfondire la cosa, abbiamo fatto dei sondaggi e il risultato finale della riflessione è che crediamo che l'avvocato Fontana sia un ottimo candidato per la Lombardia, un candidato che sosterremo anche noi".