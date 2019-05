Elezioni europee 2019: liste e candidati nella circoscrizione Nord Est Italia

Elezioni europee 2019: ci siamo. Domenica 26 maggio, dalle ore 7 alle ore 23 gli italiani sono chiamati al voto per rinnovare il Parlamento europeo. Ma chi sono i candidati? In Italia ci sono cinque diverse circoscrizioni: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole. Oltre a tutte le notizie sui programmi e le liste contenute nello 'Speciale Elezioni Europee 2019' di Today,ecco le liste complete dei candidati divise per circoscrizione.

In questo articolo sono presenti quelli relativi alla circoscrizione Nord Est, che comprende Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna ed elegge 15 seggi del Parlamento europeo. Come per le altre circoscrizioni, anche qui viene indicato il nome del candidato insieme a luogo e data di nascita

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Nord Est: Europa Verde

SILVIA ZAMBONI 01/09/1953 BOLOGNA

ANGELO BONELLI 30/07/1962 ROMA

CHIARA BERTOGALLI 24/04/1980 PARMA

MARCO AFFRONTE 06/05/1965 RIMINI

FIORELLA BELPOGGI 01/10/1952 BOLOGNA

NORBERT LANTSCHNER 08/09/1956 SARENTINO (BZ)

TIZIANA CIMOLINO 17/05/1960 TRIESTE

DAVIDE NAVA 09/12/1972 MILANO

FATOU BORO LO 30/11/1972 DAKAR (SENEGAL)

ALICE BROMBIN 26/09/1984 PADOVA

EUGENIA FORTUNI 28/04/1978 CAMPOSAMPIERO (PD)

JUDITH KIENZL 08/04/1984 MERANO (BZ)

GIUSEPPE PRA?EL 21/10/1958 POLA (CROAZIA)

LUCA SACCONE 15/12/1986 PADOVA

MASSIMO VALPIANA DETTO MAO 03/08/1955 VERONA

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Nord Est: Lega Salvini Premier

MATTEO SALVINI 09/03/1973 MILANO

ALESSANDRA BASSO 14/03/1967 TREVISO

MARA BIZZOTTO 03/06/1972 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

PAOLO BORCHIA 27/05/1980 NEGRAR (VR)

VALLI’ CIPRIANI 29/12/1952 RIMINI

ROSANNA CONTE 17/04/1968 PORTOGRUARO (VE)

GIANANTONIO DA RE DETTO TONI 06/09/1953 CAPPELLA MAGGIORE (TV)

MARCO DREOSTO 18/03/1969 SPILIMBERGO (PN)

MATTEO GAZZINI 09/07/1985 BOLZANO

PAOLA GHIDONI 08/07/1963 MONTECCHIO MAGGIORE

MANUEL GHILARDELLI 11/09/1976 CASTEL SAN GIOVANNI (PC)

ELENA LIZZI 30/10/1967 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

EMILIANO OCCHI 03/08/1977 PARMA

GABRIELE PADOVANI 25/08/1978 FAENZA (RA)

ILENIA RENTO 14/10/1978 FELTRE (BL)

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Nord Est: Fratelli d'Italia

GIORGIA MELONI 15/01/1977 ROMA

SERGIO ANTONIO BERLATO 27/07/1959 MARANO VICENTINO (VI)

CRISTIAN BOLZONELLA 22/06/1976 NOALE (VE)

LUCA CIRIANI 26/01/1967 PORDENONE

RENATA DALFIUME 14/03/1967 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

ISABELLA DOTTO 06/12/1970 LUSSEMBURGO

MICHELE FACCI 30/01/1966 BOLOGNA

ELISABETTA GARDINI 03/06/1956 PADOVA

FRANCESCA GEROSA 03/03/1976 TRENTO

GIULIA MANZAN 14/03/1985 PALMANOVA (UD)

MASSIMO MARIOTTI 20/09/1956 VERONA

FABIO PIETRELLA 11/04/1977 CARBONIA

MARIA CRISTINA SANDRIN DETTA SIORA GINA 29/10/1960 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

REMO SERNAGIOTTO 01/09/1955 MONTEBELLUNA (TV)

GIANFRANCO STELLA 25/04/1946 RAVENNA

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Nord Est: Partito Pirata

LUIGI GUBELLO 01/12/1991 PORTOGRUARO (VE)

STEFANIA CALCAGNO 08/08/1970 GENOVA

GIUSEPPE COSSALTER 28/08/1991 VICENZA

CRISTINA DIANA BARGU 26/01/1994 BACAU (ROMANIA)

ARAM GUREKIAN 23/06/1970 MONTEBELLUNA (TV)

VALENTINA PIATTELLI 12/06/1972 FIRENZE

LUIGI DI LIBERTO 24/05/1952 TORINO

MARIA CHIARA PIEVATOLO 12/07/1963 FIRENZE

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Nord Est: Popolo della Famiglia, Alternativa popolare

MIRKO DE CARLI 02/06/1984 RAVENNA

CLARA GALLOSI 13/07/1945 LIVORNO

VLADIMIRO CAMPELLO 03/02/1966 DOLO (VE)

LAURA NERI 14/10/1968 BOMBAY (INDIA)

ROBERTO AZZALIN 31/08/1953 LIVORNO

CARLA CONDURSO 15/02/1971 VICENZA

ROBERTO GUALANDI 23/10/1986 BOLOGNA

EMANUELA BIAGI 27/10/1956 FERRARA

PAOLA GANZ 18/07/1964 AGORDO (BL)

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Nord Est: Partito Animalista Italiano

CRISTIANO CERIELLO 04/07/1974 NAPOLI

ANNA TONIA RAVICINI 10/05/1966 BOUSSU’ (BELGIO)

ALBERTO MUSACCHIO 13/01/1961 CUNEO

LUISANTONIO ZANIN 19/09/1987 MAROSTICA (VI)

ALBERTO MONTORO 31/03/1967 NOCERA INFERIORE (SA)

ANNUNZIATA BRUNO 29/05/1967 NOCERA INFERIORE (SA)

DANIELA RINALDINI 25/03/1972 NAPOLI

ISABELLA CAMPANA 02/04/1982 CARIATI (CS)

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Nord Est: Partito Democratico

CARLO CALENDA 09/04/1973 ROMA

ELISABETTA GUALMINI 17/05/1968 MODENA

PAOLO DE CASTRO 02/02/1958 SAN PIETRO VERNOTICO (BR)

ACHILLE VARIATI 19/01/1953 VICENZA

ISABELLA DE MONTE 23/06/1971 UDINE

ROBERTO BATTISTON 11/08/1956 TRENTO

KASHETU KYENGE DETTA C?CILE 28/08/1964 KAMBOVE (REP. DEM. CONGO)

ANTONIO SILVIO CALO’ 07/09/1961 BARLETTA

MARIA CECILIA GUERRA 06/12/1957 NONANTOLA (MO)

FURIO HONSELL 20/08/1958 GENOVA

ALESSANDRA MORETTI 24/06/1973 VICENZA

MASSIMILIANO SANTINI 11/03/1973 REGGIO NELL’EMILIA

ROBERTA MORI 09/09/1971 CASTELNOVO DI SOTTO (RE)

FRANCESCA PUGLISI 07/07/1969 FANO (PU)

LAURA PUPPATO 17/02/1957 CROCETTA DEL MONTELLO (TV)

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Nord Est: 'La Sinistra' Rifondazione Comunista, Sinistra Europea, Sinistra Italiana

SILVIA PRODI 08/02/1966 REGGIO NELL’EMILIA

ADELMO CERVI 24/08/1943 SAN POLO D’ENZA (RE)

ALESSIA CERENTIN 18/05/1980 FELTRE (BL)

ISMAIL AIT YAHYA 01/04/1963 MOHAMMEDIA (MAROCCO)

MARTINE DE BIASI 23/03/1981 ROVERETO (TN)

ANDREA BELLAVITE 30/11/1959 VERONA

LUISA DE BIASIO CALIMANI 30/03/1939 TRIESTE

MAURO COLLINA 07/04/1955 BOLOGNA

CHIARA MANCINI 02/03/1994 FORLI’

IZTOK FURLANI? 29/01/1978 TRIESTE

ELENA MAZZONI 16/05/1976 ALBANO LAZIALE (RM)

GIACOMO GIANOLLA 06/05/1980 VENEZIA

MARIA CHIARA ZANDONELLA FRACCHIEL 12/10/1954 COMELICO SUPERIORE (BL)

FAUSTO POZZOBON 02/03/1950 MASERADA SUL PIAVE (TV)

MATTEO SEGATTA 13/04/1988 TRENTO

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Nord Est: Ppa Movimento Politico Pensiero Azione

MANUELA MALANDRUCCO 21/11/1979 FROSINONE

PAOLO LA TRIGLIA 24/09/1984 TORINO

BRIGITTE MARIE AUTRET 21/01/1958 BREST (FRANCIA)

LORENZO FRANCHI 01/06/1974 FIRENZE

SAVERIO GALLI TORRINI 07/03/1985 BAGNO A RIPOLI (FI)

MARIA MARCIANO’ 25/04/1986 SCILLA (RC)

MADDALENA BEDEI 10/10/1958 MERCATO SARACENO (FC)

UMBERTO AMATO 08/12/1978 NAPOLI

SIMONE CONDORELLI 07/06/1991 TORINO

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Nord Est: +Europa, Italia in Comune, Partito Democratico Europeo Pde

FEDERICO PIZZAROTTI 07/10/1973 PARMA

SILVJA MANZI 24/07/1973 FOGGIA

PHILIPPE LOUIS FRANCOIS DAVERIO 17/10/1949 MULHOUSE (FRANCIA)

FEDERICA SABBATI 27/09/1972 TRIESTE

EUGENIO FUSIGNANI 22/04/1958 RAVENNA

RITA CINTI LUCIANI 13/12/1959 CODIGORO (FE)

LAYLA YUSUF MOHAMUD 22/08/1962 MOGADISCIO (SOMALIA)

RENATE HOLZEISEN 10/09/1966 BOLZANO

GIORGIO ANDRIAN 13/08/1966 PADOVA

LAURA ANTONINI 14/05/1968 SAN DONA’ DI PIAVE (VE)

DAVID BORRELLI 28/04/1971 TREVISO

ALESSANDRA CHIANTONI 16/01/1984 CAMPOSAMPIERO (PD)

MARCO DE ANDREIS 14/02/1955 ROMA

GIORGIO PASETTO 06/10/1967 VERONA

FRANCESCO ROLLERI 07/01/1965 PIACENZA

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Nord Est: Movimento 5 Stelle

SABRINA PIGNEDOLI 24/10/1983 CASTELNOVO NE’ MONTI (RE)

MARCO ZULLO 29/10/1978 VERONA

VIVIANA DAL CIN 22/09/1978 VITTORIO VENETO (TV)

ALESSANDRA GUATTERI 14/05/1966 REGGIO NELL’EMILIA

ELENA MAZZONI 01/06/1983 GUASTALLA (RE)

CLAUDIO FOCHI 20/02/1957 FERRARA

NADIA PISEDDU 08/10/1988 SCANDIANO (RE)

MATIAS EDUARDO DIAZ CRESCITELLI DETTO DIAZ 21/06/1986 SAN RAFAEL (ARGENTINA)

CINZIA DAL ZOTTO 08/07/1970 FELTRE (BL)

ANTONIO CANDIELLO DETTO ANTHONY 23/05/1964 VENEZIA

ULDERICA MENNELLA 06/08/1972 ROMA

CARLA FRANCHINI 03/06/1969 GIOIA DEL COLLE (BA)

SALVATORE LANTINO 24/01/1959 RAGUSA

SIMONE CONTRO 19/02/1977 SANDRIGO (VI)

CRISTIANO ZANELLA 07/07/1969 TRENTO

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Nord Est: Popolari per l'Italia

IVO TAROLLI 28/10/1950 CASTEL CONDINO (TN)

MILENA D’IMPERIO 23/06/1989 MARATEA (PZ)

PAOLO GOTTARELLI 13/09/1952 BOLOGNA

MONICA FRANCH 13/12/1960 BOLZANO

GIOVANNI CHIUCCHI 17/03/1968 CERRETO D’ESI (AN)

SILVANA ARBIA 19/11/1952 SENISE (PZ)

PASQUALE MONTALTO 31/05/1972 COSENZA

FRANCESCA PANGALLO 19/11/1971 DOMODOSSOLA (VB)

MICHELE LAGANA’ 26/01/1955 BOLOGNA

MARIA GRAZIA TROMBETTA 17/12/1960 PADOVA

VALENTINO ANTONIO SACCO 07/02/1962 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)

PATRIZIA TOSELLI 05/06/1958 BOLOGNA

AGOSTINO MIGLIORINI 09/05/1955 GRANTORTO (PD)

MANUELA VETTORELLO 07/02/1961 MILANO

ANDREA MONDINI 07/03/1958 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Nord Est: Forza Nuova

ROBERTO FIORE 15/04/1959 ROMA

ALESSIA AUGELLO 20/01/1977 ROMA

LUCA CASTELLINI 14/06/1975 VERONA

GLORIA CALLARELLI 17/10/1984 VITTORIO VENETO (TV)

LUCA LEARDINI 21/05/1978 CONSELVE (PD)

CATERINA FOTI 24/10/1978 BOLZANO

LORENZO DAMIANO 21/09/1965 VALDOBBIADENE (TV)

STEFANIA VENIR 22/07/1969 UDINE

MICHELE OLIVOTTO 22/12/1970 BOLZANO

FRANCESCA BARBIERATO 18/08/1977 MONSELICE (PD)

FEDERICO CORSO 13/06/1991 UDINE

GIULIA SASSO 03/05/1981 LENDINARA (RO)

FIORENZO CONSOLI 25/10/1958 FIRENZE

EMMA MARZARI 17/12/1981 ABANO TERME (PD)

STEFANO CIRELLA 24/05/1967 FOGGIA

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Nord Est: Forza Italia

SILVIO BERLUSCONI 29/09/1936 MILANO

SANDRA SAVINO 07/02/1960 TRIESTE

IRENE MARIA PIVETTI DETTA IRENE 04/04/1963 MILANO

ROBERTA TOFFANIN 29/04/1968 PADOVA

VALENTINA CASTALDINI 28/05/1977 BOLOGNA

EMANUELE CROSATO 30/07/1982 MOTTA DI LIVENZA (TV)

CRISTINA FOLCHINI 31/01/1972 MIRANO (VE)

ILARIA GIORGETTI 09/07/1965 MILANO

PAOLA GIROLAMI 13/09/1949 BOLOGNA

ANNA LESO 30/09/1953 VERONA

MARIO MALOSSINI 04/04/1947 RIVA DEL GARDA (TN)

GIUSEPPE PAPA 25/02/1975 CREMONA

ALFREDO POSTERARO 03/10/1965 MASSAFRA (TA)

MATTEO TOSETTO 12/09/1977 ARZIGNANO (VI)

VALERIO ZOGGIA 30/09/1949 VENEZIA

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Nord Est: Sudtiroler Volkspartei Svp

HERBERT DORFMANN 04/03/1969 BRESSANONE (BZ)

CLAUDIA SEGNANA 29/07/1989 BORGO VALSUGANA (TN)

KLAUS MUTSCHLECHNER 18/04/1985 BOLZANO

MARTINA VALENTINCIC 06/08/1983 GORIZIA

OTTO VON DELLEMANN 06/06/1953 BOLZANO

SONJA ANNA PLANK 27/12/1984 MERANO (BZ)

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Nord Est: Partito Comunista

MARCO RIZZO 12/10/1959 TORINO

LAURA BERGAMINI 14/05/1960 PARMA

CANZIO GIUSEPPE VISENTIN 23/04/1957 PADERNO DUGNANO (MI)

ROSANNA TRACUZZI SPADARO 23/09/1971 MESSINA

GEORGIOS APOSTOLOU 10/07/1954 ATENE (GRECIA)

ISABELLA SARTOGO 27/03/1950 TOLMEZZO (UD)

UGO BERTINELLI 05/09/1957 PARMA

DANIELA GIANNINI 22/02/1961 ROMA

ALESSANDRO MUSTILLO 25/02/1989 ROMA

SILVIA STEFANI 21/07/1963 GENOVA

MARCO TRAPASSI 09/04/1969 PARMA

GIOVANNINA BASTONE 12/01/1960 CARFIZZI (KR)

ALESSIO LA CHINA 09/05/1979 BRINDISI

ELEONORA D’ANTONI 24/03/1957 ROMA

GIANMARCO CHILELLI 20/11/1992 MARINO (RM)

Elezioni europee 2019, candidati circoscrizione Nord Est: CasaPound Italia, Destre unite