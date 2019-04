Elezioni europee, la lista dei candidati de La Sinistra (c'è anche la nipote di Prodi)

Un'attivista di Nonunadimeno, la nipote di Prodi, il presidente dell'associazione famiglie Arcobaleno e il giornalista Corradino Mineo: alle elezioni europee del 26 maggio saranno loro i capolista nelle circoscrizioni italiane della lista La sinistra che ripresenta anche l'europarlamentare uscente Eleonora Forenza.

Per la Lista "La Sinistra" l'unico obiettivo è superare il quorum e portare a Bruxelles almeno un esponente. "Ma non mettiamo limiti alla provvidenza", dice il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni anche lui in corsa per un seggio a Bruxelles: in caso di elezione sceglierà fra la carica di deputato e quella di europarlamentare.

Europee, i candidati della sinistra

La Lista "La Sinistra" alle elezioni europee del prossimo 26 maggio 2019 presenta come capolista quattro donne e un uomo. Capolista nelle Isole sarà il giornalista Corradino Mineo, al nord ovest Eleonora Cirant, attivista di Nonunadimeno, Silvia Prodi, nipote dell'ex premier capolista al Nord est e al centro Marilena Grassadonia, presidente dell'Associazione famiglie Arcobaleno. Al sud Eleonora Forenza, europarlamentare uscente della Gue.

Tra i candidati Paolo Narcisi, presidente di Opencooperazione, medico pinerolese che salva i migranti. Candidata anche l'editrice Ginevra Bompiani, e il figlio di uno dei fratelli Cervi, Adelmo Cervi.

Luciana Castellina, fondatrice del Manifesto, sarà candidata nelle liste europee di Syriza, mentre il giornalista greco Argiris Panagopoulos, rappresentante del partito di Tsipras, sarà nelle liste italiane.

Europee, candidati La Sinistra circoscrizione Nord Ovest

Eleonora Cirant, attivista di Nonunadimeno capolista de La Sinistra nella circoscrizione Nord Ovest

Europee, candidati La Sinistra circoscrizione Nord Est

Silvia Prodi, nipote dell'ex premier Romano Prodi capolista nella circoscrizione Nord Est

Europee, candidati La Sinistra circoscrizione Centro

Marilena Grassadonia, presidente dell'Associazione famiglie Arcobaleno capolista nella circoscrizione Centro

Europee, candidati La Sinistra circoscrizione Sud

Eleonora Forenza, europarlamentare uscente della Gue, capolista nella circoscrizione Sud

Europee, candidati La Sinistra circoscrizione Isole

Il giornalista Corradino Mineo capolista de La Sinistra nella circoscrizione Isole

Europee, il programma de La Sinistra

Se è Sinistra Italiana, il principale partito animatore della nuova lista, è grazie a Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, e e a Eleonora Forenza, europarlamentare uscente del gruppo della sinistra europea, che la lista ha potuto evitare il difficilissimo esercizio di raccolta delle firme.

Alle ultime elezioni europee, quelle del 2014, la lista di sinistra “Altra Europa con Tsipras” raccolse il 4,03 per cento. Ma quest'anno non ci saranno né De Magistris, né gli attivisti di Potere al Popolo. E mentre i Verdi sono impegnati in un'altra avventura la lista La Sinistra raccoglie quindi principalmente Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista e il loro programma.

"Vogliamo rappresentare e difendere i diritti sociali del lavoro, i diritti delle donne e del mondo Lgbt" spiegano.

"Noi ci aspettiamo un consenso importante che ci permette di dare forza ad uno dei piu' importanti gruppi dell'europarlamento, quello della Sinistra Europea - Gue, dove siede la Linke, Podemos, Syriza. Forze che governano come in Portogallo o in Grecia facendo cose di sinistra" spiega il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni alla manifestazione di apertura della campagna elettorale.