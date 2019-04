Elezioni Europee: le principali sfide tra i big circoscrizione per circoscrizione

Italiani al voto: il 26 maggio 2019 urne aperte in tutta Italia per le elezioni europee valide per la scelta di 76 europarlamentari (3 resteranno "congelati" fino alla Brexit). Ma non solo: in oltre 3.800 comuni gli elettori che si recheranno ai seggi riceveranno anche la scheda elettorale per votare alle elezioni amministrative e rinnovare sindaci e consiglieri comunali (qui lo speciale di Today.it con le sfide più importanti). Inoltre i cittadini del Piemonte votano per la scelta del presidente e dei consiglieri regionali, e a Trento e in Valsugana per la scelta di due deputati vacanti nelle elezioni suppletive della Camera.

Elezioni Europee, chi votare

Un appuntamento davvero importante che seguiremo in diretta, ma qui vogliamo approfondire il tema delle elezioni europee e vagliare le principali candidature e gli scontri più interessanti tra i candidati ricordando fin da ora che partiti e movimenti politici si presentano in liste elettorali suddivise in cinque circoscrizioni, da Nord a Sud.

Al seggio si riceverà una scheda di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale:

scheda grigio , per la circoscrizione Italia nord-occidentale : Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;

, per la : Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia; scheda marrone , per la circoscrizione Italia nord-orientale : Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna;

, per la : Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna; scheda rosso , per la circoscrizione Italia centrale : Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

, per la : Toscana, Umbria, Marche, Lazio; scheda arancione , per la circoscrizione Italia meridionale : Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

, per la : Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria; scheda rosa, per la circoscrizione Italia insulare : Sicilia, Sardegna.

In Italia urne aperte dalle ore 7 alle ore 23: possono votare tutti i cittadini cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto il 18esimo anno di età entro il 26 maggio 2019.

Elezioni Europee, come si vota

Il sistema elettorale delle elezioni europee prevede un voto proporzionale: il voto alla lista si esprime tracciando sulla scheda un segno X sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.

Quanti deputati elegge ogni circoscrizione?

Ogni circoscrizione elegge tanti deputati in modo proporzionale alla popolazione residente. Dal Nord Ovest arriveranno Bruxelles 20 deputati, dal Nord Est 14; dal Centro Italia 14; dal Sud Italia 17; da Sicilia e Sardegna 8.

Diventa pertanto importante sia la posizione in lista degli aspiranti eurodeputanti, quanto la capacità di attrarre preferenze. È infatti facoltà dell'elettore esprimere fino a tre preferenze, assicurando alternanza di genere, quindi no tre uomini o no tre donne.

Attenzione: la soglia di sbarramento per ottenere almeno un seggio è fissata al 4% su base nazionale.

Ricordiamo inoltre che una volta eletti, a Bruxelles i delegati nazionali formano gruppi transnazionali costituite sulla base delle affinità politiche: ogni gruppo politico (Popolari, socialisti, liberali ecc...) deve essere composto da deputati eletti in almeno un quarto degli Stati membri e deve contare almeno 25 deputati (qui un approfondimento su come funziona il Parlamento Europeo).

Elezioni Europee, i candidati

Ogni partito ha presentato una lista di candidati per ciascuna circoscrizione. Vediamo quindi quali sono le principali sfide circoscrizione per circoscrizione ricordando che essendo permesse pluricandidature leader come Salvini, Berlusconi e Meloni sono presenti praticamente ovunque.

Martedì prossimo sarà effettuata l'estrazione a sorte per assegnare a ogni lista il numero e l'ordine con cui saranno esposte sui cartelloni e sulle schede elettorali.

Elezioni europee, i candidati nel Nord Ovest

Gli elettori di Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia troveranno nelle liste dei candidati il leader della Lega Matteo Salvini (capolista della Lega) sfidare Giuliano Pisapia capolista del Partito Democratico. In corsa anche Silvio Berlusconi in ticket con Laura Comi per Forza Italia. I 5 stelle schierano invece Maria Angela Danzì, già segretario generale e direttore generale dei Comuni di Genova e Novara e della Provincia di Varese e insignita dell'onorificenza di Grande Ufficiale dal presidente della Repubblica.il sociologo Francesco Alberoni correrà con Fratelli d'Italia guidato da Giorgia Meloni e Daniela Santanché. Per +Europa in corsa il segretario Benedetto Della Vedova.

Escluso dalla corsa all'europarlamento -per la prima volta in 18 anni- Mario Borghezio. In lista col ministro dell'Interno l'ex compagna di Roberto Calderoli Gianna Gancia, ma anche Silvia Sardone, ex miss preferenze di Forza Italia.

Le 16 le liste elettorali per le elezioni europee del 26 maggio depositate in tribunale a Milano al momento considerate regolari. Ecco quindi le liste: Lega, Lista Animalista, Popolari per l'Italia, Europa Verde, +Europa, Partito Pirata Italiano, Autonomie per l'Europa, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, La Sinistra, Popolo della famiglia - Alternativa Popolare, Forza Nuova, Casa Pound e Partito Comunista Italiano. Ricusate le liste di "Parlamentare indipendente", "Gilet Arancioni", "Popolo Partite Iva".

Elezioni europee, i candidati nel Nord Est

In Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna il Movimento 5 stelle schiera una giornalista d'inchiesta impegnata contro la mafia del nord, Sabrina Pignedoli. Carlo Calenda guiderà invece la lista del Partito Democratico in cui figurano anche l'eurodeputato uscente Cecile Kyenge, l'ex capo dell'Agenzia spaziale Roberto Battiston e l'esponente Mdp Maria Cecilia Guerra.

Per la Lega anche qui guidata da Salvini, in lista l'europarlamentare vicentina Mara Bizzotto e tanti amministratori locali. L'ex leghista Irene Pivetti si candida invece con Forza Italia. Il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, è invece il capolista di +Europa-Italia in Comune, con lui anche Philippe Daverio.

Con Giorgia Meloni, capolista ovunque per Fratelli d'Italia anche l'ex forzista Elisabetta Gardini. La Sinistra schiera invece la nipote di Romano Prodi, Silvia Prodi come capolista. Nella lista Europa Verde il segretario della Federazione dei Verdi Angelo Bonelli.

Elezioni Europee, i candidati al Centro Italia

Il sindaco uscente di Livorno Filippo Nogarin compare nelle liste del Movimento 5 stelle per il Centro Italia -Toscana, Umbria, Marche, Lazio. Sempre nella lista 5 stelle presente anche Daniela Rondinelli e l'eurodeputato uscente Fabio Massimo Castaldo. Per il Partito Democratico la renziana Simona Bonafè guida la lista in cui figura anche l'eurodeputato uscente David Sassoli.

Capolista per la Lega l'onnipresente vicepremier Matteo Salvini, nella rosa l'economista Antonio Maria Rinaldi e Angelo Pavoncello, vice presidente dell'Associazione nazionale ambulanti, già Pd e Pdl.

l presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani guida la lista di Forza Italia dove compare anche Alessandra Mussolini. In FdI la numero uno è la leader Giorgia Meloni, mentre Roberta Angelilli, già quattro volte eurodeputata, cerca la rielezione. Emma Bonino guida la lista +Europa-Italia in Comune in ticket con Marco Taradash. In lista per La Sinistra il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dietro la capolista Marilena Grassadonia, presidente dell'Associazione famiglie Arcobaleno.

Sempre pescando nella diaspora della sinistra nelle liste di Europa Verde compare anche il segretario di Possibile Giuseppe "Pippo" Civati.

In totale sono 18 le liste dei candidati alle elezioni europee del 26 maggio depositate, presso la Corte d'Appello di Roma, per la circoscrizione centro. Tutte ammesse alla tornata elettorale tranne i Gilet arancioni, guidati dall'ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo, Popolo delle partite Iva e l'Italia dei diritti. Ammessi anche Casapound e Forza Nuova.

Elezioni europee, i candidati al Sud Italia

L'ex procuratore antimafia Franco Roberti guida la lista dei candidati del Partito Democratico in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. Sempre nella circoscrizione del Sud Italia il Movimento 5 stelle si presenta con la professoressa di Pedagogia Maria Chiara Gemma, in lista con l'europarlamentare uscente Laura Ferrara.

E la Lega? Nella sua discesa al Sud dietro a Salvini compare il sovranista Vincenzo Sofo fidanzato di Marion Le Pen, il patron del Papeete Beach di Milano Marittima, Massimo Casanova, di casa a Lesina, in Puglia e amico di Salvini, seguito dal rettore dell'università di Salerno, Aurelio Tommasetti e dal segretario di partito a Crotone, Giancarlo Cerrelli, al centro della polemica per un volantino diffuso durante la festa della donna.

Tra Forza Italia e Fratelli d'Italia invece la sfida sarà in famigli tra i due cugini di secondo grado Alessandra e Caio Giulio Cesare Mussolini. Tra gli azzurri esclusione di "peso" quella del vicepresidente della Camera Mara Carfagna, sacrificata per Barbara Matera. In Fratelli d'Italia spicca la candidatura di Raffaele Fitto.

In +Europa spazio per l'ex M5s Daniela Aiuto. Per La Sinistra spicca la candidatura di Eleonora Forenza, europarlamentare uscente della Gue.

Sono 17 le liste di candidati alle elezioni europee presentate all'Ufficio elettorale della Corte d'Appello di Napoli per la circoscrizione Italia Meridionale: anche qui escluse quella dei "Gilet Arancioni" e del "Popolo delle Partite Iva". Le liste ammesse sono 15: Partito comunista, Popolari per l'Italia, Partito democratico, Lega e La Sinistra presentate ieri, Partito Pirata, Più Europa, Popolo della Famiglia, Partito Animalista, Casapound, Europa Verde, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle.

Elezioni europee, i candidati in Sicilia e Sardegna

Per la circoscrizione insulare, che comprende Sicilia e Sardegna, in corsa per la Lega il palermitano Igor Gelarda mentre in Sardegna è Sonia Pilli il nome forte su cui punta salvini dopo la vittoria dell’attuale governatore Christian Solinas.

Per i 5 Stelle in corsa l'ex iena Dino Giarrusso dietro la capolista sarà Alessandra Todde, amministratore delegato di Olidata.

Il Partito Democratico sarà guidato da Caterina Chinnici, magistrato e figlia del giudice Rocco Chinnici, assassinato dalla mafia, ma avrà tra le sue file anche il medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, protagonista del documentario Fuocoammare.

Forza Italia riproporrà l'ex ministro Saverio Romano e la parlamentare Gabriella Giammanco. Per La Sinistra in campo il giornalista Corradino Mineo.