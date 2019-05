Salvini ha vinto le elezioni: Lega primo partito, crollo 5 stelle, al Pd le città

La Lega trascinata da Matteo Salvini ha vinto le elezioni europee 2019 in Italia. I primi dati che arrivano dai seggi confermano gli exit poll pubblicati dopo la chiusura delle urne. Le elezioni di domenica 26 maggio 2019 hanno sancito il rafforzamento del centrodestra anche alla luce degli exit poll delle elezioni regionali in Piemonte dove il candidato comune a Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia appare largamente in testa nella sfida al Governatore uscente Sergio Chiamparino.

Lega primo partito quasi ovunque, mentre il Movimento 5 stelle resta primo partito solo al Sud e Isole, e il PD supera il 40% nei quartieri più centrali di Torino, Roma, Milano.

Matteo Salvini, il primo commento a caldo al voto lo affida a un cartellone con sopra scritto "primo partito in Italia, grazie". "Voglio parlare con gli italiani prima dell'una, che poi devono andare a lavorare." spiega il leader della Lega con il rosario tra le dita. Poi scendendo in sala stampa certifica la "non vittoria" dei sovranisti in Europa spiegando come per l'Italia si apra un periodo complicato in vista della legge di bilancio, e lancia un appello agli alleati di Governo.

Salvini: "Sarà un periodo economico complicato"

"Gli alleati di governo sono amici, con cui da domani si torna a lavorare serenamente, abbassando i toni" Così il leader della Lega Matteo Salvini commentando i risultati del voto europee nella sede della Lega di via Bellerio a Milano.

"Io non ho mai risposto nelle ultime settimane agli attacchi e quindi conto di riprendere in mano da domani mattina il contratto di governo e applicare tutti i temi che sono rimasti in sospeso: la riduzione delle tasse, l'autonomia, il decreto sicurezza, le grandi opere bloccate, il decreto sblocca cantiere, il decreto crescita. Sarà un periodo economico complicato, siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà che ci aspettano. Siamo il primo partito di un grande paese e vedremo di far valere in Europa le ragioni di questo grande paese".

Il candidato del centrodestra per le regionali in Piemonte è in vantaggio sugli avversari e il leader della Lega sottolinea come la vittoria in Piemonte "è chiaro che sarà un messaggio a favore della prosecuzione della conclusione delle grandi opere, abbiamo chiesto un voto per il sì", un implicito riferimento anche alla Tav.

"I bandi sono aperti, da domani mi interessa mettermi a un tavolo con gli amici dei 5Stelle" dice Matteo Salvini, parlando di Tav, a Maratona Mentana, su La7.

"Usiamo questi consensi non per regolamenti di conti interni, il mio avversario era e resta la sinistra; gli alleati di governo sono amici, con cui da domani si torna a lavorare serenamente".

Di Maio: "M5s ago della bilancia"

Il vero sconfitto della tornata elettorale appare invece il Movimento 5 stelle che si vede impegnato in un testa a testa con il Partito Democratico: le proiezioni -in attesa dei dati dello scrutinio- vedono il partito guidato da Luigi Di Maio quotato di una percentuale intorno al 20%, contro il 21% del PD.

"Ora testa bassa e lavorare, ma restiamo pur sempre l'ago della bilancia". Così Luigi Di Maio, a quanto apprende l'Adnkronos, si è rivolto ai suoi seguendo i risultati elettorali da Montecitorio. Per il capo politico, il M5S sconta soprattutto "la grande astensione al Sud" rispetto alle ultime politiche, che avevano visto i 5 Stelle in testa a tutti gli altri partiti. Dunque "bisognerà lavorare sui territori", la raccomandazione del leader del Movimento, che a quanto si apprende ha già avviato una cabina di regia per rafforzare la base, con un occhio attento a tutto il territorio, da un estremo all'altro del territorio, isole comprese.

Torino - circoscrizione 1: PD 40,84%;

Milano - municipio 1: PD 42,49%

Roma - municipio 1: PD 41,18%

Napoli Vomero: PD 33,7%; Napoli Posillipo: PD 37,8%.

Zingaretti: "Fallita aggressione sovranista"

"Da stasera c'é una grande novità politica: torna il bipolarismo tra centrodestra e centrosinistra". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti al Nazareno. "Noi useremo la forza di questo risultato per costruire un Piano per l'Italia, per costruire l'alternativa a Salvini e arrivare pronti al voto quando sarà".

"L'aggressione sovranista alle istituzioni europee è fallita. Nel Parlamento europeo c'è un'ampia e solida maggioranza per cambiare rilanciando il sogno europeo".

La compagine del centrodestra risulta rafforzata anche dal risultato di Forza Italia e ancor più di Fratelli d'Italia: se gli azzurri guidati da Silvio Berlusconi sembrano fallire l'aggancio alla quota psicologica del 10%, il partito di Giorgia Meloni vede un 6% dei consensi.

Berlusconi: "Forza Italia ancora indispensabile"

Tutti gli exit poll, in media, danno Forza Italia al 10%, quella che da tanti azzurri viene considerata la soglia di sopravvivenza. Niente tracollo, dunque. "Siamo ancora indispensabili, senza Forza Italia il centrodestra perde." Queste, a quanto apprende l'Adnkronos, le prime reazioni di Silvio Berlusconi al voto delle Europee. Il Cav tira un sospiro di sollievo e con lui un partito intero.

Poi il vuoto: +Europa non superare la soglia di sbarramento del 4%, obiettivo fuori portata anche per la lista di Possibile e Verdi (Europa Verde) e de La Sinistra.

Secondo le proiezioni del Parlamento Europeo alla Lega sarebbero attribuiti 22 seggi all'Europarlamento (ENF), al PD 18 seggi (S&D), al M5S 16 seggi (EFDD), a Forza Italia 9 seggi (Ppe), a Fratelli d'Itlalia (5 seggi).

Tuttavia le none elezioni della storia del Parlamento Europeo vanno viste con un giudizio complessivo nell'Unione Europea: restano quindi da valutare i risultati in arrivo dalla Francia dove il partito di Marine Le Pen appare in vantaggio sulla coalizione di Macron. Conferma per la Cdu di Angela Merkel in Germania dove si assiste ad una vera e propria esplosione dei Verdi. In Spagna socialisiti avanti. In Grecia dopo i primi risultati Tsipras ha annunciato le elezioni anticipate.

In ottica Brexit occhio al Regno Unito dove si registra un vero plebiscito per il partito della Brexit di Nigel Farage. Crollo dei conservatori che si fermerebbero al 10%. Tuttavia l'interessante suddivisione di @EuropeElects mostra come nel complesso i partiti pro-Remain hanno ottenuto più del 40%, contro il 35% circa degli hard-brexiters.

Tra tutti i dati un buon risultato: l'affluenza nell'Europa a 28 vede un dato definitivo del 50,95% (nel 2014 era del 42,61%).

Secondo le proiezioni aggiornate dal Parlamento Europeo i popolari del Ppe primi con 180 seggi (da 217 nell'ottava legislatura), seguiti dai socialisti dell'S&D con 152 (da 187), dai liberali dell'Alde con 105 (rispetto a 68), dai Verdi con 67 (da 52), conservatori dell'Ecr con 61 (da 76), la destra dell'Enf con 57 (da 37), l'Efdd con 54 (da 41) e la sinistra Gue/Ngl con 38 (in calo da 52), più 7 non iscritti e 30 non affiliati ad alcun gruppo.

Il Ppe con i socialisti e i liberali avrebbe una maggioranza di 437 seggi su 751.