Elezioni europee, Sicilia e Sardegna uniche "oasi di salvezza" per il Movimento 5 stelle

Il risultato delle elezioni europee 2019 è chiaro: ha vinto la Lega di Matteo Salvini. Dai risultati che arrivano dalle cinque circoscrizioni emergono molti altri dati interessanti. I 73 seggi del Parlamento europeo assegnati all’Italia sono ripartiti su base nazionale con metodo proporzionale tra liste concorrenti che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi. Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni. Mandano propri esponenti al Parlamento europeo Lega, Pd, M5s, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Le altre liste in tutte le altre circoscrizioni elettorali italiane non approdano all'Europarlamento non avendo superato il 4%: Più Europa, la Sinistra, Europa Verde, CasaPound, Forza Nuova non ce l'hanno fatta.

Risultati elezioni europee Circoscrizioni Nord-ovest e Nord-est

La Lega domina tanto nella Circoscrizione Italia Nord Occidentale quanto nella Circoscrizione Nord-est: è evidente nel settentrione il tracolo del Movimento 5 stelle. Con 15.850 sezioni scrutinate su 15.988, secondo i dati forniti dal Viminale nella Circoscrizione Italia Nord Occidentale la Lega vola da sola al 40,6%. La segue, con quasi la metà dei voti, il Pd al 23,4%. Terzo è M5s con un magro 11,1%. E quindi Forza Italia all'8,7% e Fratelli d'Italia è al 5,6%. Con 11.574 sezioni 11.652, secondo i dati del Viminale, la Lega nella Circoscrizione Nord-est si attesta al 41% contro il 23,8% del Pd che è il secondo arrivato. Mentre i Cinque Stelle non vanno oltre il 10,3%, Forza Italia si ferma al 5,8%, Fdi raggiunge il 5,6%. Curiosità: un veneto su due ha votato Lega.

Risultati elezioni europee Circoscrizione Centro Italia

Significativo il risultato delle regioni centrali: le "regioni rosse" non esistono più. La Lega primo partito anche nel Centro Italia con i dati di 11.792 sezioni su 11.823: il Carroccio ha il 33,4% dei voti. Il Pd è al 26,8%. M5s scivolano al 15,9%. Fratelli d' Italia (6.9%) nel centrodestra sorpassa Forza Italia (6,2%).

Risultati elezioni europee Circoscrizione Sud Italia

A scrutinio praticamente ultimato (14.482 sezioni su 14.973) nella Circoscrizione Italia Meridionale i Cinque Stelle restano la lista più votata con il 29,2%. Seconda forza diventa invece la Lega con il 23,2%. Terzo è il Pd al 17,9%. Forza Italia è al 12,2% e Fdi al 7,6%. 3

Risultati elezioni europee Circoscrizione Isole

Il Movimento 5 stelle "tiene" soltanto in Sicilia e Sardegna. Quando sono state scrutinate 7.107 sezioni su 7.140 il M5s mantiene il primato delle elezioni politiche con il 29,8%. Li insegue la Lega che arriva al 22,4%. Mentre il Pd è solo terzo con il 18,5%. Davanti a Forza Italia (14,6%) e Fdi (7,2%).

Affluenza flop in Sardegna e Sicilia: al voto meno di 4 elettori su 10

Alle elezioni Europee in Italia ha votato il 56,1% degli aventi diritto: 2,5% in meno di cinque anni fa quando per l'Europarlamento votò il 58,6% degli aventi diritti. Il dato pubblicato è pressochè definitivo: si riferisce a 7914 su 7915 Comuni, manca cioè un solo Comune.

Ma in Sicilia e Sardegna l'affluenza è stata ancora più bassa. In Sardegna l'affluenza alle urne per le europee alle 23 si chiude al 36,25%. Il dato più alto si registra nella Città Metropolitana di Cagliari (17 comuni) con il 39,11%, segue la Provincia di Sassari con il 36,10%, poi quella di Oristano con il 35,10%, Sud Sardegna con il 34,36% e Nuoro con il 34,36%. A Cagliari città, che sarà chiamata alle urne per l'elezione del Sindaco il 16 giugno prossimo, sono andati a votare 27.244 uomini, 29.618 donne, per un totale di 56.862 elettori. La percentuale totale raggiunge il 44,05%.

Affluenza flop anche in Sicilia dove è andato al voto solo il 37,5 per cento egli elettori. Oltre il 5 per cento in meno delle scorso Europee. La città con l'affluenza più alta è stata Palermo, con il 39,48 per ceno dei voti, quella con l'affluenza più bassa Caltanissetta con il 34,3 per cento.