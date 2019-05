Elezioni europee, lo scrutinio in diretta: promossi ed eletti anche Berlusconi e Calenda

La Lega ha vinto, crollo dei 5 stelle, il Pd risale la china: questi in estrema in sintesi i risultati delle elezioni europee 2019, ma dopo aver visto nella nostra #maratonaToday exit poll e proiezioni veniamo ai dati reali che arrivano dai seggi. Alla chiusura delle urne è infatti iniziato lo spoglio delle schede e dal Ministero dell'interno stanno iniziando ad arrivare i risultati ufficiali delle elezioni.

Un dato su tutti: le preferenze, a scrutinio parziale assegnano al vicepremier Matteo Salvini oltre due milioni di voti, Berlusconi si ferma a 520mila preferenze. Seguono Giuliano Pisapia (Candidato nel Nord Ovest) capace di far meglio di Calenda (Nord Est) con 250mila voti.

Con il 56% di affluenza tuttavia è il partito del non voto a registrare la più alta affermazione con ben il 44% degli aventi diritto che ha infatti disertato le urne. Mai così male l'affluenza -sopratutto in Sicilia, Sardegna e in genere al Sud- un dato che ha di certo penalizzato alcuni partiti qui altamente rappresentativi e che non sono riusciti a portare alle urne i proprio elettori.

Risultati elezioni europee

I primi verdetti delle elezioni europee sono quelli che riguardano gli sconfitti: tra i partiti maggiori falliscono l'aggancio alla soglia di sbarramento del 4% -e sono quindi esclusi dall'assegnazione dei seggi- +Europa, La Sinistra ed Europa Verde.

+Europa/Italia in Comune NON supera la soglia di sbarramento (4%);

Europa Verde NON supera la soglia di sbarramento (4%)

La Sinistra NON supera la soglia di sbarramento (4%)

Risultati elezioni europee, lo spoglio

Oltre alla Lega, Movimento 5 stelle e Partito Democratico partecipano alla attribuzione di seggi Fratelli d'Italia e Forza Italia ma Berlusconi fallisce l'obiettivo del 10%. Assodato l'exploit della Lega, il partito di Matteo Salvini se riuscisse a confermare i 29 seggi sarebbe il primo partito non solo in Italia ma anche del Parlamento Europeo a pari merito con la CDU di Angela Merkel.

Veniamo quindi ora a vedere le percentuali aggiornate man mano che arrivano i dati ufficiali dal Ministero dell'Interno.

Come si evince chiaramente dalla mappa del ministero dell'Interno la famosa "cintura rossa" è alquanto sfibrata. Con la sinistra-sinistra ormai sparita sotto al 4%, il Partito Democratico è primo partito solo nelle province di Reggio Emilia, Bologna, Ravenna, Firenze, Siena e Livorno. Se l'Alto Adige rimane in mano agli autonomisti di Svp, ora alleati del Ppe, al Movimento 5 stelle resta solo il Sud Italia con la Campania, Basilicata, la Sicilia e il Nuorese, e la Puglia tranne il Salento.

Scrutini Sezioni: 61.253/ 61.576

Lega: 34,34% (dai1.688.197 voti del 2014 pari al 6,2%) Pd: 22,73% (dai 11.203.231 voti del 2014 pari al 40,8%) M5s: 17,04% (dai 5.807.362 voti del 2014 pari al 16,8%) Forza Italia: 8,77% (dai 4.614.364 voti del 2014 pari al 21,1%) Fratelli d'Italia: 6,46% (dai 1.006.513 voti del 2014 pari al 3,7%) SVP primo partito in Trentino-Alto Adige 0,54% (dai 138.037 voti del 2014 pari al 0,5%)

+Europa: 3,1%; Europa Verde: 2,3%; La Sinistra 1,81%

Altri: P.Comunista 0,89%; P.Animalista 0,57%; P. Famiglia 0,42% CasaPound 0,32%; Popolari 0,25%; P. Pirata 0,23%; Forza Nuova 0,13%; Autonomia 0,06%; PPA 0,02%

++ in aggiornamento ++

Risultati elezioni europee, le città

Milano , affluenza : 58,70% >> Partito Democratico 206.468 voti, 35%; Lega Salvini premier 157.227 voti, 27%; Forza italia 58.457 voti, 10%; Movimento 5 stelle 48.958 voti, 8%; +Europa 30.573 voti, 5%; Fratelli d'Italia 29.618 voti, 5%.

Torino, affluenza: 60,95% >> Partito Democratico 132.639 voti, 33,47%; Lega Salvini premier 106.567 voti, 26,89%; Movimento 5 stelle 52.803 voti, 13,33%; Forza italia 31.373 voti, 7,92%; Fratelli d'Italia 21.739 voti, 5,49%; +Europa 18.135 voti, 4,58%;

Genova, affluenza: 55,05% >> Partito Democratico 77.044 voti, 30%; Lega Salvini premier 70.663 voti, 27,56%; Movimento 5 stelle 47.080 voti, 18,36%; Forza italia 16.292 voti, 6,35%; Fratelli d'Italia 13.259 voti, 5,17%;

Venezia, affluenza: 57,61% >> Lega Salvini premier 42.093 voti, 37,07%; Partito Democratico 31.521 voti, 27,76%; Movimento 5 stelle 13.966 voti, 12,30%; Fratelli d'Italia 5.574 voti, 4,91%; Forza italia 5.551 voti, 4,89%;

Bologna, affluenza: 63,35% >> Partito Democratico 74.474 voti, 40,33%; Lega Salvini premier 40.282 voti, 21,82%; Movimento 5 stelle 20.008 voti, 10,84%; Forza italia 10.683 voti, 5,79%; +Europa 9.315 voti, 5,04%; Fratelli d'Italia 8.592 voti, 4,65%; Europa Verde 8.423 voti, 4,56%; La Sinistra 7.555 voti, 4,09%

Firenze, affluenza 69,90% >> Partito Democratico 83.959 voti, 43,70%; Lega Salvini premier 38.931 voti; 20,26%; Movimento 5 stelle 18.735 voti, 9,75%; Forza italia 10.581 voti, 5,51% Fratelli d'Italia 10.084 voti, 5,25% +Europa 9.502 voti, 4,95%.

Roma, affluenza: 48,91% >> Partito Democratico 335.730 voti, 30%; Lega Salvini premier 282.885 voti, 25,79%; Movimento 5 stelle 192.928 voti, 17,59%; Fratelli d'Italia 95.452 voti, 8,7%, Forza italia 61.095 voti, 5,57%; +Europa 43.876 voti, 4%.

Civitavecchia, affluenza: 71,22% >> Lega Salvini premier 9.830 voti, 33,89%; Movimento 5 stelle 5.865 voti, 20,22%; Partito Democratico 5.793 voti, 19,97%; Forza italia 2.921 voti, 10,07%; Fratelli d'Italia 2.083 voti, 7,18%.

Napoli, affluenza: 40% >> Movimento 5 stelle 118.221 voti 39,86%; Partito Democratico 69.074 voti, 23,29%; Lega Salvini premier 36.657, 12,36%; Forza italia 27.109 voti, 9,14%; Fratelli d'Italia 13.122 voti, 4,42%.

Bari, affluenza: 66,73% >> Movimento 5 stelle 45.847 voti, 27,66%; Lega Salvini premier 36.195 voti, 21,84%; Partito Democratico 33.814 voti, 20,40%; Forza italia 17.218 voti, 10,39%; Fratelli d'Italia 11.402 voti, 6,88%; +Europa 8.681 voti, 5,24%.

Foggia, affluenza: 68,27% >> Movimento 5 stelle 24.602 voti, 32,47%; Lega Salvini premier 20.072 voti, 26,50%; Partito Democratico 10.129 voti, 13,37%; Forza italia 8.939 voti, 11,8%; Fratelli d'Italia 4.868 voti, 6,43%.

Palermo, affluenza: 41,03% >> Movimento 5 stelle 66.625 voti, 31,49%; Partito Democratico 42.153 voti, 19,92%; Lega Salvini premier 39.639 voti, 18,74%; Forza italia 29.146 voti, 13,78%; Fratelli d'Italia 2.862 voti, 6,08%.

Catania, affluenza: 37,81% >> Movimento 5 stelle 111.919 voti, 32,81%; Lega Salvini premier 71.972 voti, 21,10%; Partito Democratico 60.958 voti, 17,87%; Forza italia 49.595 voti, 14,54%; Fratelli d'Italia 25.286 voti, 7,41%.

>> 111.919 voti, 32,81%; Salvini premier 71.972 voti, 21,10%; 60.958 voti, 17,87%; 49.595 voti, 14,54%; 25.286 voti, 7,41%. Cagliari, affluenza: 44,07% >> Partito Democratico 17.389 voti, 30,99%; Lega Salvini premier 12.741 voti, 22,71%; Movimento 5 stelle 10.632 voti, 18,95%; Forza italia 5.047 voti, 8,99%; Fratelli d'Italia 4.155 voti, 7,40%.

Lega primo partito ovunque, tranne che in Trentino (SVP), Campania (M5S), Puglia (M5S), Puglia (M5S), Molise (M5S), Campania (M5S), Calabria (M5S), Sicilia (M5S)

🔴 La mappa del primo partito in ciascuna regione mostra un'Italia spaccata esattamente in due: #Lega prima nel Centro-Nord (tranne il Trentino-Alto Adige, dove è prima la SVP) e in Sardegna, Sud e Sicilia al #M5S#Europee2019 #ElezioniEuropee#MaratonaYouTrend pic.twitter.com/vQwJLzY19l — YouTrend (@you_trend) 27 maggio 2019

Gli eletti

Circoscrizione per circoscrizione vediamo ora i candidati europarlamentari eletti di Lega, Movimento 5 stelle e Partito Democratico, Forza Italia, Fratelli d'Italia.

Secondo le proiezioni fin qui disponibili secondo una proiezione di AgenziaQuorum/you_trend per SkyTG24 alla Lega andrebbero 29 seggi, al PD 20 seggi, al M5S 15 seggi, a FI 6 seggi, a FdI 5 seggi e al SVP 1 seggio. Da questi dati ricaviamo anche alcuni sicuri eletti in alcune circoscrizioni.

Silvio Berlusconi è stato eletto europarlamentare: il leader di Forza Italia (capolista ovunque per Forza Italia) non aveva più ricoperto incarichi istituzionali dopo la decadenza da senatore il 27 novembre 2013. Staccano il biglietto per Bruxelles e vengono eletti europarlamentari anche Carlo Calenda (Capolista per il Pd nel Nord Est) e Giuliano Pisapia, ex Sindaco di Milano, candidato del Pd nella Circoscrizione Nord Ovest.

Salvini, candidato in tutte e cinque le circoscrizioni, potrebbe battere il record di un milione di preferenze, ma sicuramente non andrà in Europa cedendo il proprio posto in lista.

++ in aggiornamento ++

Ma quest'importante tornata elettorale non finirà con l'ufficializzazione dei risultati delle elezioni europee: restano infatti da scrutinare le schede delle Elezioni Comunali e delle Regionali in Piemonte.

Lo spoglio delle elezioni regionali in Piemonte inizierà non prime delle ore 14.00 di lunedì 27 maggio.

inizierà non prime delle ore 14.00 di lunedì 27 maggio. Lo spoglio delle elezioni amministrative in 3800 Comuni inizierà non prime delle ore 14.00 di lunedì 27 maggio.

Appuntamento dalle ore 15.00 per le proiezioni dai principali Comuni al voto in questa tornata elettorale: Firenze, Bari e Perugia su tutti.