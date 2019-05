Elezioni, exit poll e primi dati: come seguire i risultati delle Europee

Chi ha vinto le elezioni? Per sapere i risultati delle elezioni europee occorrerà attendere la fine delle operazioni di voto in tutti i paesi membri dell'Unione Europea e saranno proprio i seggi italiani gli ultimi a chiudere alle 23 di domenica 26 maggio, poi sarà tutto più chiaro.

Risultati elezioni, quando inizia lo spoglio

Nei singoli Paesi lo scrutinio delle schede per le elezioni europee inizierà alla chiusura dei seggi, ma i risultati saranno tenuti segreti fino a domenica dopo le 23, cioè l’orario in cui si chiuderanno i seggi in Italia.

Alle ore 12.00 e 19.00 i dati parziali sull’ affluenza .

. Alle ore 18.00 dell’Europarlamento sondaggi e i primi dati reali ( proiezioni ).

). Alle ore 20.15 dall’Europarlamento le prime stime sulla distribuzione dei seggi.

Exit poll europee: i risultati delle elezioni

Alla chiusura dei seggi si avranno anche i primi exit poll, ovvero i sondaggi effettuati all'uscita dei seggi elettorali.

Elezioni europee, exit poll: Italia, Francia, Germania, Spagna

++ In aggiornamento dopo le ore 23:00 di domenica 26 maggio ++

PvdA-S&D 18%: 5 seggi(+2)

VVD-ALDE 15%: 4 seggi (+1)

CDA-PPE 13%: 4 seggi (-1)

FvD-ECR 11%: 3 seggi (+3)

GL-Verdi/EFA 10%: 3 seggi (+1)

CU-SGP-ECR 8% :2 seggi

D66-ALDE 6%: 2 seggi (-2)

PVV-ENF 4%: 1 seggio (-3)

SP-Sinistra 4%: 1 seggio (-1)

50+-PPE 4%: 1 seggio (+1)

PvdD-Sinistra 3%: 0 seggi (-1)

Dati Ipsos da EuropeElects

I laburisti del PvdA sono accreditati con 5 seggi al Parlamento europeo, seguiti dai liberal-conservatori (VVD) del premier Mark Rutte con 4 seggi a pari merito del partito populista di destra Forum voor Democratie (FvD) dell'esordiente Thierry Baudet. Ai Verdi andrebbero tre seggi, mentre un seggio al partito di Gert Wilders.

Elezioni europee, exit poll: Regno Unito

Lo spoglio nel Regno Unito inizierà solo Domenica 26 maggio

++ In aggiornamento ++

Elezioni europee, exit poll: Irlanda

++ In aggiornamento ++

Elezioni europee, exit poll: Repubblica Ceca

++ In aggiornamento ++

Elezioni europee, exit poll: Lettonia

++ In aggiornamento ++

Elezioni europee, exit poll: Malta

++ In aggiornamento ++

Elezioni europee, exit poll: Slovacchia

++ In aggiornamento ++

I dati saranno aggiornamento man mano che arriveranno i dati dai singoli paesi

Elezioni europee, quando chiudono i seggi

Elezioni, quando si conosceranno i risultati

Occorrerà attendere la mezzanotte per avere a disposizione dati più realistici in arrivo dai seggi dove gli scrutatori procederanno con lo spoglio delle schede.

Attenzione: la dinamica del voto comunitario che prevede la diluizione della tornata elettorale su ben quattro giorni -da giovedì a domenica- renderà disponibili alcune proiezioni sulla composizione del prossimo Parlamento Europeo già dalle prime ore della serata di Domenica 26 maggio 2019, tuttavia è bene ricordare che si tratta di meri calcoli statistici basati sugli exit poll dei paesi che avranno già chiuso i seggi e votato fra giovedì, venerdì e sabato.

Quanti deputati eleggerà ogni Paese

Alle elezioni europee le dimensioni contano al rovescio: i piccoli Stati hanno un peso specifico superiore rispetto ai “grandi”, dal momento che eleggono un minimo di 6 eurodeputati e piazzano comunque il loro commissario.

Germania 96 eurodeputati;

96 eurodeputati; Francia 74 eurodeputati;

74 eurodeputati; Italia 73 eurodeputati;

73 eurodeputati; Spagna 54 eurodeputati;

54 eurodeputati; Polonia 51 eurodeputati;

51 eurodeputati; Romania 32 eurodeputati;

32 eurodeputati; Paesi Bassi 26 eurodeputati;

26 eurodeputati; Belgio , Repubblica ceca , Grecia , Ungheria , Portogallo 21 europarlamentari;

, , , , 21 europarlamentari; Svezia 20 eurodeputati;

20 eurodeputati; Austria 18 eurodeputati;

18 eurodeputati; Bulgaria 17eurodeputati;

17eurodeputati; Danimarca , Slovacchia e Finlandia 13 eurodeputati;

, e 13 eurodeputati; Irlanda , Croazia e Lituania 11 eurodeputati;

, e 11 eurodeputati; Lettonia e Slovenia 8 eurodeputati;

e 8 eurodeputati; Estonia, Cipro, Lussemburgo e Malta 6 eurodeputati.

Il completamento delle elezioni europee segnerà l'avvio di una fase cruciale di nomine nella governance dell'Unione, che include i posti chiave della Commissione -esecutivo comunitario- e la pesante poltrona di presidente della Bce, carica coperta da Mario Draghi fino al prossimo ottobre.

Lo stesso nuovo Europarlamento presenta una serie di caselle da riempire, in primis la carica di presidente, attualmente ricoperta dall'italiano Antonio Tajani. Dovranno poi essere ricomposte tutte le Commissioni parlamentari e rieletti i relativi presidenti, tra cui quella agli Affari economici e monetari ad oggi guidata da Roberto Gualtieri.

A novembre scadrà il mandato della Commissione europea, guidata dal lussemburghese Jean-Claude Juncker. La nomina del nuovo "governo comunitario" sarà la cartina tornasole della nuova governance europea. Solo allora si avrà chiaro chi ha veramente vinto queste importanti elezioni europee.

Elezioni europee, le proiezioni

Intanto vi ricordiamo fin da ora che Today.it seguirà la diretta delle elezioni per darvi conto dei risultati di questa importante tornata elettorale. Dalle ore 23.00 di Domenica 26 maggio verranno diffusi gli instant poll Quorum/YouTrend per Sky Tg24, gli intention poll di Tecnè per Mediaset, gli instant poll di Swg per La7 e gli exit poll di Opinio (consorzio formato da EMG, Piepoli e Noto) per Rai. Poi sarà il Parlamento Europeo a pubblicare le prime proiezioni con la distribuzione dei seggi nell’emiciclo.

A seguire poi nella notte saranno disponibili le proiezioni ad alta copertura campionaria e i dati ufficiali dello spoglio, forniti direttamente dal Ministero dell'Interno.

Elezioni, lo spoglio in diretta

Ma quest'importante tornata elettorale non si concluderà con l'ufficializzazione dei risultati delle elezioni europee: restaranno infatti da scrutinare le schede delle Elezioni Comunali e delle Regionali in Piemonte.

Lo spoglio delle elezioni regionali in Piemonte inizierà non prime delle ore 14.00 di lunedì 27 maggio.

inizierà non prime delle ore 14.00 di lunedì 27 maggio. Lo spoglio delle elezioni amministrative in 3800 Comuni inizierà non prime delle ore 14.00 di lunedì 27 maggio.

Appuntamento infine dalle ore 15.00 per le proiezioni dai principali Comuni al voto in questa tornata elettorale: Firenze, Bari e Perugia su tutti.