Elezioni europee 2019, fac simile della scheda elettorale (e come si vota)

Elezioni europee: domenica 26 maggio, dalle ore 7 alle 23, gli italiani saranno chiamati alle urne per eleggere 76 membri dell'Europarlamento. Il territorio nazionale è diviso in 5 circoscrizioni: Nord-Est (15 seggi), Nord-Ovest (20), Centro (15), Sud (18) e Isole (8). Cinque colori per cinque circoscrizioni: ecco i fac simile delle schede con cui domenica voteremo alle elezioni europee 2019. Vediamoli nel dettaglio, prima di capire come si vota.

Ogni elettore riceverà una scheda elettorale diversa a seconda di dove risiede. Chi vota a Milano, per esempio, riceverà la scheda elettorale grigia corrispondente alla prima circoscrizione, chi abita a Roma troverà la scheda fucsia della circoscrizione centrale. E così via. In diversi comuni in Italia si vota anche per le elezioni amministrative, quindi gli elettori nei comuni dove si vota per rinnovare il consiglio comunale riceveranno due schede elettorali. Quella per le amministrative sarà blu, mentre il colore di quella per le europee cambia a seconda della circoscrizione. Si vota anche per le regionali in Piemonte, in quel caso la scheda elettorale sarà verde.

Come detto, ogni circoscrizione ha un diverso ordine dei simboli e un colore di scheda elettorale diverso:

grigio, per l'Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia)

marrone, per l'Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna)

fucsia, per l'Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)

arancione, per l'Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)

rosa, per l'Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

La scheda elettorale delle Europee 2019 e come votare

Ecco nel dettaglio tutti i fac simile della scheda elettorale per le elezioni europee nelle 5 circoscrizioni in Italia.

Come si vota alle elezioni europee 2019: scheda elettorale e preferenze

Tutte le schede, che vengono consegnate aperte, contengono i simboli delle liste che partecipano alle votazioni europee. Per votare è necessario barrare con una X il simbolo (uno e uno solo) della lista prescelta. E' possibile poi esprimere la preferenza per un candidato o più candidati, diversi per ciascuna circoscrizione, indicandone nome e cognome o semplicemente il cognome. Si può indicare fino a un massimo di 3 candidati (ma attenzione: non possono essere tutti dello stesso sesso, pena l'annullamento).

Ripetiamo, per essere chiari: nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, queste devono riguardare candidati di sesso diverso pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. L'elenco dei candidati con i simboli dei partiti corrispondenti sarà appeso fuori da ogni seggio. Come in tutte le altre elezioni, per votare serve la propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido.

Ricordiamo, infine, che il sistema con cui in Italia si vota per rinnovare il Parlamento europeo è un proporzionale puro, su base nazionale, con una soglia di sbarramento del 4%. Questo significa che entreranno in Parlamento i partiti che raggiungeranno il 4% dei voti totali espressi in Italia. I seggi (attualmente sono 73 per l'Italia, ma diventeranno 76 con l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa) verranno ripartiti per ogni partito sulla base delle percentuali raggiunte. Dopo aver determinato il numero dei seggi che spettano a ciascuna lista a livello nazionale, si distribuiscono i seggi ai partiti nelle singole circoscrizioni. Si assegneranno poi i seggi ai singoli candidati a seconda delle preferenze ricevute.