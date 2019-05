Il ritorno di Silvio: Berlusconi è di nuovo parlamentare, 5 anni dopo la decadenza

Le elezioni europee segnano il ritorno di Silvio Berlusconi come 'parlamentare'. Grazie alla riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano nel maggio 2018, il Cav ha riconquistato la piena agibilità politica ed è tornato candidabile dopo la decadenza da senatore arrivata nel novembre 2013 per effetto della legge Severino, causa della condanna per frode fiscale nell'ambito del processo sui diritti tv Mediaset.

Risultati elezioni europee 2019 Forza Italia: Berlusconi eurodeputato a Bruxelles

Tornato 'agibile', l'ex premier ha deciso di tornare in campo e di correre come capolista alle elezioni del 26 maggio, nonostante le perplessità di familiari, medici e parte di Forza Italia. Per il leader azzurro è la terza volta a Bruxelles: nel Parlamento Ue, infatti, è stato eletto giù due volte. La prima nel 1994, ma l'avventura si concluse subito, visto che era già presidente del Consiglio e la rinuncia fu immediata. Nella seconda occasione, nel 1999 e fino al 2001, fu un successo di preferenze.

"Siamo ancora indispensabili, senza Forza Italia il centrodestra perde... Noi siamo l'unica forza moderata di una coalizione vincente solo se corre insieme e io resto a Bruxelles l'unico argine al populismo anti-europeo. Più di questo non si poteva fare, ho dato il massimo". Queste, a quanto apprende l'Adnkronos, le prime reazioni di Silvio Berlusconi al voto delle europee. Il Cav tira un sospiro di sollievo e con lui un partito intero. Il rischio "salvinizzazione" sembra, almeno per ora, essere stato scongiurato. E anche i timori di un flop di preferenze per il leader.