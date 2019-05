Voto, scatto e posto: la 'corsa social' dei politici ai seggi

Le urne per le Europee e le amministrative sono aperte dalle ore 7 e già dai primi minuti è iniziata la 'corsa social' dei vari esponenti politici, pronti a farsi fotografare al seggio per immortalare il momento del voto, prima di postare il tutto sui propri profili Twitter e Facebook.

Il primo in assoluto è stato Antonio Maria Rinaldi. Il professore no euro, candidato dalla Lega nella circoscrizione centro, ha 'svegliato' gli elettori con un tweet delle 7,06 nell'atto di inserire la scheda nell'urna, accompagnato da una didascalia che suona un po' come un appello: "il mio dovere già l'ho fatto. E voi?".

Il mio dovere già l’ho fatto! Voi? pic.twitter.com/AYWTeG3YEY — Antonio M. Rinaldi (@Rinaldi_euro) 26 maggio 2019

Sorridente, scheda rosa in mano in bella mostra, anche il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha postato su Facebook una foto nel seggio allestito all'Istituto comprensivo Belli di Roma. Linea sobria per il presidente Sergio Mattarella che ha votato, poco dopo le 9.10, all'istituto comprensivo Giovanni XXIII-Piazzi di Palermo. Ai fotografi e giornalisti che lo attendevano fuori dal seggio, Mattarella si è limitato a fare un cenno di cenno di saluto, senza fermarsi.

Dario Nardella e Sergio Chiamparino, candidati Pd in cerca di riconferma, hanno fatto il proprio dovere poco prima delle dieci. Il sindaco di Firenze, in corsa per il secondo mandato con il sostegno di una coalizione di centrosinistra, ha votato alla scuola elementare "Giovanni Villani" e subito dopo ha postato una foto che lo ritrae mentre deposita le schede elettorali nell'urna accompagnata dal commento: "Io ho votato, e voi? I seggi sono aperti fino alle 23. Viva la democrazia, viva Fiorenza!".

Io ho votato, e voi? 😊 i seggi sono aperti fino alle 23. Viva la democrazia, viva Fiorenza! #firenzeèlacittàchesiamo pic.twitter.com/3xKtk7UuLZ — Dario Nardella (@DarioNardella) 26 maggio 2019

Insieme al figlio Tommaso (al quale ha raccomandato di votare bene), il presidente uscente del Piemonte è arrivato al seggio in centro a Torino, qualche minuto dopo le 10. Voto, strette di mano al personale del seggio e saluti, Chiamparino ha invece rispettato le disposizioni del silenzio elettorale, anche via social.