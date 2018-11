Per le elezioni europee Forza Italia cambia nome e simbolo: nasce "L'Altra Italia"

Alle elezioni Europee di domenica 26 maggio 2019 ci sarà la lista L'Altra Italia. Antonio Tajani spiega all'Adnkronos la futura strategia politica del partito azzurro, che sta studiando con Silvio Berlusconi.

In vista del voto di maggio, Forza Italia avrà una nuova veste grafica e 'si allargherà' alla società civile, alle altre forze politiche moderate e alle organizzazioni legate al Partito popolare europeo, per rappresentare tutta quella fetta elettorale che sta tra la Lega di Matteo Salvini e il Partito Democratico.

Come spiega Tajani l'Udc dovrebbe entrare nella lista: "Stiamo creando una sorta di Consulta dei movimenti, che saranno vicini a noi e ciò porterà sicuramente ad avere un'indicazione di questo allargamento e rinnovamento di Fi anche nel simbolo''.

Sull'alleanza con la Lega taglia corto il vicepresidente di Forza Italia: "Alle europee non ci sono alleati, c'è il proporzionale"

''Con la Lega siamo alleati nelle Regioni e dei Comuni. Noi siamo coerenti con il voto del 4 marzo"

Ormai l'Altra Italia, insomma, è diventato il chiodo fisso del Cav, alle prese con la campagna elettorale per le europee. Da mesi il leader azzurro (che ancora non ha deciso se candidarsi) sta studiando il modo migliore per smarcarsi da Salvini e rafforzare il centro con un'operazione di allargamento di Fi che così com'e non va bene. L'obiettivo è coinvolgere la società civile e recuperare quella parte dell'elettorato moderato rimasto deluso dal centrodestra, fuggito verso altri lidi (M5S e Lega) o semplicemente schifato dalla politica e quindi consapevolmente astensionista.

"Nella lista dell'Altra Italia ci siamo noi di Fi e altre forze che sono alternative al governo giallo verde" assicura il numero due forzista che annuncia una convention di Forza Italia a Roma il prossimo 7 dicembre. Nell'occasione il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi presenterà la sua 'contromanovra' alle 15,30, all'Hotel Ergife.

"Dopo le europee avremo un altro governo" spiega il vicepresidente di Fi e prendendo spunto dalle ''nuove contraddizioni interne" a M5S e Lega sul caso del global compact, pronostica una crisi prima dell'estate.

Tajani: "Governo finirà in primavera"

Intanto Tajani nella sua veste di presidente dell'Europarlamento attacca la maggioranza di governo anche sulla legge di bilancio. "La manovra è insostenibile - avverte il presidente del parlamento europeo secondo il Giornale - Non reggono i contenuti e ho sentito preoccupati tutti i capi di governo, che abbiamo ascoltato in un dibattito sul ruolo del`Europa. Il problema non è solo il debito e il deficit ma, anche più del reddito di cittadinanza, la riforma della legge Fornero".