Europee, i contrasti di Lampedusa: boom Lega (ma esulta anche il medico dei migranti)

Lampedusa, terra di confine. Vocazione all'accoglienza ormai nel sangue degli isolani, isola simbolo delle grandi migrazioni contemporanee con tutti gli inevitabili contrasti. Negli ultimi quindici anni migliaia di migranti vi sono passati. I risultati delle elezioni europee a Lampedusa raccontano soprattutto due storie, ugualmente significative.

Elezioni europee, Lega al 44 per cento a Lampedusa

Primo. Il punto più a sud dell'Italia è la punta Pesce Spada nell'isola di Lampedusa: qui trionfa quello che era il partito "del nord". La Lega è ormai un partito nazionale e il voto di Lampedusa lo conferma: Salvini fa il pieno e supera il 44 per cento dei voti. Su 1.404 votanti il Carroccio ha ottenuto 618 voti, con il 44,01 per cento dei voti, mentre il Pd si è fermato a 282 voti con il 20,08 per cento dei voti.

Boom di preferenze per Pietro Bartolo (Pd), il medico dei migranti

Secondo. Allo stesso tempo, fa il pienone di voti anche il medico di Lampedusa Pietro Bartolo, candidato con il Pd nella circoscrizione Sicilia-Sardegna, oltre che nel Centro Italia. Nelle sole isole Bartolo ha ottenuto 115.579 voti, precedendo persino la parlamentare europea uscente Caterina Chinnici (94.682 voti) e Michela Giuffrida, che ha ottenuto 49.266 voti.

Lampedusa, il sindaco: "Astensionismo esagerato, qui ha votato il 26 per cento"

il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello con l'Adnkronos parla di "grande risultato per Pietro Bartolo, che rappresenta il medico di Lampedusa, e per tutti noi lampedusani, anche se c'è stato un astensionismo esagerato. Sul boom della Lega che ha ottenuto quasi il 45 per cento, si limita a dire: "Ha votato solo il 26 per cento degli aventi diritto..". Bartolo ha ottenuto nella circoscrizione Sicilia-Sardegna oltre 115 mila voti.

Il dottore Pietro Bartolo (il medico dei migranti), sul molo del porto di Lampedusa, visita i 70 migranti, di origine eritrea, siriana e ghanese, avvistati ieri sera a circa 18 miglia dalla costa dell'isola dalla nave Mare Jonio del progetto Mediterranea, 13 ottobre 2018. A salvarli, con un 'evento sar', sono stati gli uomini della capitaneria di porto di Lampedusa che li hanno intercettati, mentre erano su un gommone in avaria, a meno di cinque miglia dall'isola. ANSA/ELIO DESIDERIO

"Il grande successo di Pietro Bartolo (candidato nella 'lista larga' del Pd di Zingaretti in quota Democrazia solidale-Demos, risultato primo nel collegio delle Isole e tra i primi in quello dell'Italia centrale), è un messaggio chiaro: tanti italiani, nonostante l'avanzata della Lega, credono in una proposta politica umana e solidale e cercano nuovi interpreti che la incarnino". Lo dice Paolo Ciani, coordinatore di Democrazia solidale-Demos. "Ringrazio Pietro per ciò che ha fatto in 30 anni e per aver accettato la sfida elettorale: tantissimi lo hanno ringraziato votandolo!'', ha aggiunto Ciani proseguendo: "Quando a febbraio Pietro Bartolo ha aderito a Demos, lo ha fatto con un messaggio chiaro: 'Siamo una proposta politica che non si vergogna dei propri ideali'. Uguaglianza, fraternità, giustizia, solidarietà non solo affermate, ma vissute ogni giorno. Questa proposta evidentemente è quella che tanti ancora cercano e che noi con più forza da oggi porteremo avanti!''.