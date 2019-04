Europee, la lista dei candidati del Partito Democratico

La lista dei candidati Pd per le elezioni Europee sta facendo discutere: se Giuliano Pisapia, Carlo Calenda, Simona Bonafè, Franco Roberti e Caterina Chinnici sono, da nord a sud, i capilista del Pd, nella lista dei candidati del partito democratico alle prossime elezioni europee trovano spazio anche due esponenti di Mdp Articolo 1, Cecilia Guerra e l'eurodeputato uscente Massimo Paolucci. In lista anche l'esponente di Futura Smeriglio. Tre donne per la mozione di Renzi: Bonafè, Moretti e Picierno.

Ricordiamo che sarà possibile votare i candidati della propria circoscrizione ed esprimere fino a tre preferenze (ma non tre a persone dello stesso genere, quindi tre uomini o tre donne). Ecco quindi la lista dei candidati del Partito democratico per le elezioni Europee del 26 maggio.

Europee, Candidati Pd Circoscrizione Italia nord occidentale

Giuliano Pisapia, Irene Tinagli (per Siamo europei), l'ex viceministro all’Economia Enrico Morando, Patrizia Toia, Brando Benifei, l'ex governatrice Marcedes Bresso, Caterina Avanza (già in En Marche), Giuliano Faccani, Monica Bersanetti, Pietro Graglia, Ivana Borsotto, l'assessore alle politiche sociali a Milano Pierfrancesco Majorino, Edda Crosa, Luigi Morgano, Anna Mastromarino, Pierluigi Mottinelli, Angela Radicchi, Carmine Pacente, Ernestina Signoroni Lomi e l'uscente Daniele Viotti

Europee, Candidati Pd Circoscrizione Italia nord orientale

Carlo Calenda, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Achille Variati, Isabella De Monte, Roberto Battiston (già presidente Asi), Cecile Kyenge, Antonio Silvio Calò, l'ex capogruppo in Senato di Mdp Cecilia Guerra, Furio Honsell, Alessandra Moretti, Eric Veron, Roberta Mori, Francesca Puglisi, Laura Puppato 15/esima

Europee, Candidati Pd Circoscrizione Italia Centrale

Simona Bonafè, l'uscente David Sassoli, Roberto Gualtieri, Camilla Laureti, Pietro Bartolo (il medico di Lampedusa protagonista del documentario Fuocoammare), Beatrice Covassi (per Siamo Europei), Nicola Danti, Alessandra Nardini, Angelo Bolaffi, Lina Novelli, il sindacalista Mamadou Small, Alessia Centioni, l'esponente di Mdp Massimiliano Smeriglio già vicepresidente della Regione Lazio, Olimpia Troili, Bianca Verrillo

Europee, Candidati Pd Circoscrizione Italia Meridionale

Il magistrato Franco Roberti, gli europarlamentari uscenti Giuseppina Picierno e Andrea Cozzolino, Elena Gentile, Giosi Ferrandino, Gerarta Ballo, Nicola Brienza, Caterina Cerroni, Nicola Caputo, Lucia Nucera, Franco Iacucci, Anna Marra, l’eurodeputato Mdp Massimo Paolucci, Leila Keichoud, Eduardo Piccirilli, Anna Petrone, Ivan Stomeo, Mariella Verdoliva.

Europee, Candidati Pd Circoscrizione Italia isole

Caterina Chinnici, il medico Pietro Bartolo di Lampedusa protagonista del documentario Fuocoammare, Andrea Soddu, Michela Giuffrida, Attilio Licciardi, Virginia Puzzolo, Mila Spicola.