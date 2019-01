"Lavoratori di tutto il mondo unitevi": i sindacati vanno alla lotta contro il governo

Anche la Cgil scenderà in campo per la campagna per le elezioni europee. Una "scelta di campo" precisa per difendere, prima che riformare, quell'idea di Europa messa sotto attacco dai nazionalismi. E cercherà di farlo unitariamente con Cisl e Uil sulla base di una piattaforma comune "di libertà e democrazia fondata su un nuovo patto tra lavoro e capitale, fondata su welfare e giustizia sociale".

È il leader uscente della Cgil, Susanna Camusso a disegnare la prossima strategia del sindacato. Una scelta a cui guarda con attenzione la stessa Confindustria, già scesa in campo in occasione delle elezioni politiche del marzo scorso per riaffermare le esigenze degli industriali.

"Penso che il percorso sia maturo per fare un dibattito insieme a Cgil, Cisl e Uil sull'Europa del futuro, le riforme da realizzare attraverso la centralità del lavoro", è l'apertura del leader di viale dell'Astronomia, Vincenzo Boccia che rinvia al post-mobilitazione contro la manovra, quella del 9 febbraio, l'avvio di un confronto.

"Lavoratori di tutto il mondo unitevi", è il famoso slogan del manifesto del partito Comunista che Camusso riedita all'occasione per spiegare infatti come "senza uno scatto di tutto il mondo del lavoro" la partita sull'Europa diventi difficile, complicata anche da "una sinistra oggi in preda a processi autodistruttivi".

"Se non difendiamo l'Europa non la riformeremo; se non c'è uno scatto di tutto il mondo del lavoro, il prossimo Parlamento potrebbe essere quello della sconfitta del sogno europeo, della cancellazione dell'orizzonte degli Stati Uniti d'Europa", spiega incassando l'appoggio della Cisl. "I sindacati devono creare le condizioni per una piattaforma unitaria per costruire L'Europa come vogliamo che sia", dice Annamaria Furlan.