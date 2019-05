I risultati delle elezioni europee: proiezioni e primi dati, lo spoglio in diretta

Quando si conosceranno i risultati delle elezioni europee? Da domenica pomeriggio abbiamo seguito in diretta le elezioni attraverso gli exit poll realizzati alla chiusura delle urne, ma veniamo ora ai primi dati reali in arrivo dai seggi con l'inizio spoglio.

Occorrerà attendere la mezzanotte per avere a disposizione dati più realistici in arrivo dai seggi dove gli scrutatori procederanno con lo spoglio delle schede.

Ricordiamo fin da ora che i seggi chiuderanno solo alle ore 23. Alla chiusura dei seggi si avranno anche i primi exit poll, ovvero i sondaggi effettuati all'uscita dei seggi elettorali in Italia. Negli altri paesi dell'Unione europea sono già usciti i primi dati: secondo le prime proiezioni dei seggi fornite dal Parlamento Europeo, popolari, socialisti e liberaldemocratici avrebbero la maggioranza dell'emiciclo con 422 seggi.

Un'alleanza di centrodestra (popolari, conservatori e riformisti, EFDD e ENF) non avrebbe invece i numeri per formare una maggioranza, fermandosi a quota 344 seggi.

Elezioni europee, proiezioni Francia

Già per acquisiti i risultati delle elezioni europee in Francia: qui il Front National di Marine Le Pen si impone come primo partito: addirittura le stime quando lo spoglio è già arrivato al 56% dello scrutinio, mostrano il partito di Le Pen al 26,64% mentre la coalizione centrista del presidente Macron sarebbe ferma intorno al 20,68%.

Elezioni europee, proiezioni Germania

In Germania i primi dati confermano il trend suggerito dai sondaggi della vigilia, con un ottimo risultato dei Verdi e un netto calo dell'SPD. Crolla l'estrema destra dell'Afd. Si conferma la Cdu di Angela Merkel primo partito.

In Grecia dopo i primi risultati Tsipras ha annunciato le elezioni anticipate. A Cipro eletto per la prima volta un deputato turco cipriota: è Niyazi Kizilyurek del partito comunista Akel. Astensionismo record in Portogallo dove il partito del non voto ha toccato punte del 70%.

Elezioni europee, le proiezioni

Intanto ricordiamo come dalle ore 23.00 verranno diffusi gli instant poll Quorum/YouTrend per Sky Tg24, gli intention poll di Tecnè per Mediaset, gli instant poll di Swg per La7 e gli exit poll di Opinio (consorzio formato da EMG, Piepoli e Noto) per Rai.

Exit Poll La7: risultato elezioni europee

Lega 26.5 - 29.5; Pd 21-24%; M5s 20-23%

Exit Poll Rai: risultato elezioni europee

Lega 27-31%; Pd 21-25%; M5s 18,5- 22,5%

Exit poll Sky Tg42: risultato elezioni europe

​Lega 27-30%; M5s 20-23; Pd 21,5-24,5; Fi 9-11; Fdi 5-7

Dopo le ore 23:00 le prime proiezioni dal Parlamento europeo sulla distribuzione dei seggi nell’emiciclo. A seguire poi nella notte saranno disponibili le proiezioni ad alta copertura campionaria e i dati ufficiali dello spoglio, forniti direttamente dal Ministero dell'Interno.

Elezioni, lo spoglio in diretta

Ma quest'importante tornata elettorale non finirà con l'ufficializzazione dei risultati delle elezioni europee: restano infatti da scrutinare le schede delle Elezioni Comunali e delle Regionali in Piemonte.

Lo spoglio delle elezioni regionali in Piemonte inizierà non prime delle ore 14.00 di lunedì 27 maggio.

inizierà non prime delle ore 14.00 di lunedì 27 maggio. Lo spoglio delle elezioni amministrative in 3800 Comuni inizierà non prime delle ore 14.00 di lunedì 27 maggio.

Appuntamento dalle ore 15.00 per le proiezioni dai principali Comuni al voto in questa tornata elettorale: Firenze, Bari e Perugia su tutti.