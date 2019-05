Europee, la Lega trionfa a Riace: primo partito nel paese simbolo dell’accoglienza

Alle Elezioni Europee 2019 la Lega ha fatto il boom a Riace, il comune calabrese simbolo dell'accoglienza guidato da Mimmo Lucano.

Il partito del vicepremier Matteo Salvini infatti è il primo partito con il 30,75% dei voti, seguito dal Movimento 5 Stelle al 27,43% e dal Partito Democratico al 17,39%. Staccati Forza ITalia (9,01%) e Fratelli d'Italia (6,42%).

E Matteo Salvini è anche il più votato nelle preferenze, con 67 voti. Per quanto riguarda gli altri partiti, la più votata del M5s è stata Laura Ferrara con 56 voti, Gerarta Ballo del Partito Democratico ha ottenuto 32 preferenze.

Riace, Lega primo partito: il commento di Salvini

"I comuni che la sinistra ha scelto come simbolo dell'antisalvini, Riace e Lampedusa, vedono la Lega primo partito”, ha commentato Matteo Salvini in mattinata, durante una conferenza stampa da Milano, osservando che "quella per una immigrazione limitata, regolata non è un capriccio di Salvini ma ferma volontà degli italiani e sarà una delle prime battaglie che andremo a fare e vincere in Europa”.

Elezioni comunali a Riace: i risultati

A Riace si è votato anche per le elezioni comunali. Lucano, ancora in regime di divieto di dimora per il suo coinvolgimento nell’inchiesta della procura di Locri su presunte irregolarità nella gestione dei progetti di accoglienza, era candidato al consiglio nella lista guidata da un suo ex assessore, Maria Spanò, sostenitrice del “Modello Riace”.

A vincere però è stato l’ex vigile urbano Antonio Trifoli, sostenuto dalla lista civica Riace Rinasce collegata alla Lega, con il 41% dei voti. Spanò è risultata terza, a un solo voto di distaccato dall’ex vicesindaco Maurizio Cimino. Lucano quindi è fuori anche dal consiglio comunale.