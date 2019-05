Elezioni europee, i risultati negli altri paesi dell'Ue

Le none elezioni della storia del Parlamento Europeo vanno viste con un giudizio complessivo nell'Unione Europea. La posta in gioco è il futuro stesso dell'Ue così come è stata concepita dai Trattati firmati negli ultimi 20 anni. Queste votazioni europee sono molto più di un semplice scontro tra partiti europeisti e sovranisti: il risultato delle elezioni europee definirà i rapporti di forza nel nuovo Parlamento europeo tra le mozioni popolari, socialiste e liberali.

Prima di tutti i dati un buon risultato: l'affluenza nell'Europa a 28 vede un dato definitivo del 50,95% (nel 2014 era del 42,61%).

Se abbiamo già visto i risultati delle elezioni europee in Italia, ora guardiamo al resto dell'Unione anche in ottica degli alleati che i rappresentanti dei partiti italiani dovranno trovare per formare i gruppi politici in seno al Parlamento Europeo.

Ricordiamo infatti che per avere il "diritto di parola" occorrono come minimo 25 eurodeputati, eletti in almeno un quarto degli Stati membri (cioè in 7 Paesi). Da ciò si evince chiaramente l'importanza di avere alleati a livello europeo per non rischiare di arrivare al Parlamento Comunitario senza poter poi -nei fatti- contare nulla.

Oggi nel Parlamento Europeo si contano otto gruppi:

il Partito Popolare Europeo (Ppe), dove siede Forza Italia

i Socialisti e Democratici dell'S&D, dove siede il Partito Democratico

i conservatori dell'Ecr, in cui entrerà Fratelli d'Italia

i liberaldemocratici dell'Alde, in cui non è riuscito ad accedere +Europa e in cui l'italia non avrà rappresentati

i Verdi/Ale in cui l'italia non avrà rappresentati

la sinistra della Gue/Ngl in cui l'italia non avrà rappresentati

l'Europa della libertà e della democrazia diretta (Efdd), il gruppo del M5S e del Brexit Party

l'Europa delle Nazioni e delle Libertà, il gruppo della Lega e del Rassemblement National di Marine Le Pen

Risultati elezioni europe, cosa cambia

Restano quindi da valutare i risultati in arrivo dalla Francia dove il partito di Marine Le Pen appare in vantaggio sulla coalizione di Macron. Conferma per la Cdu di Angela Merkel in Germania dove si assiste ad una vera e propria esplosione dei Verdi.

In ottica Brexit occhio al Regno Unito dove si registra un vero plebiscito per il partito della Brexit di Nigel Farage. Crollo dei conservatori che si fermerebbero al 10%. Tuttavia l'interessante suddivisione di @EuropeElects mostra come nel complesso i partiti pro-Remain hanno ottenuto più del 40%, contro il 35% circa degli hard-brexiters.

In Grecia dopo i primi risultati Tsipras ha annunciato le elezioni anticipate. A Cipro eletto per la prima volta un deputato turco cipriota: è Niyazi Kizilyurek del partito comunista Akel. Astensionismo record in Portogallo dove il partito del non voto ha toccato punte del 70%. In Spagna avanti i socialisiti .

++ articolo in aggiornamento ++

Elezioni, lo spoglio in diretta

Ma quest'importante tornata elettorale non finirà con l'ufficializzazione dei risultati delle elezioni europee: restano infatti da scrutinare le schede delle Elezioni Comunali e delle Regionali in Piemonte.

Lo spoglio delle elezioni regionali in Piemonte inizierà non prime delle ore 14.00 di lunedì 27 maggio.

inizierà non prime delle ore 14.00 di lunedì 27 maggio. Lo spoglio delle elezioni amministrative in 3800 Comuni inizierà non prime delle ore 14.00 di lunedì 27 maggio.

Appuntamento dalle ore 15.00 per le proiezioni dai principali Comuni al voto in questa tornata elettorale: Firenze, Bari e Perugia su tutti.