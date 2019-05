Elezioni europee 2019: i risultati del voto in Italia in diretta

Finalmente ci siamo. I risultati delle elezioni europee 2019 saranno disponibili in Italia dalla tarda serata di domenica 26 maggio, dopo la chiusura dei seggi alle ore 23. Su Today.it seguiremo in diretta lo spoglio elettorale, fornendovi in tempo reale i risultati del voto in Italia, gli exit poll, le proiezioni sui partiti e la composizione del nuovo Parlamento europeo. Sarà una lunga notte.

Risultati delle elezioni europee 2019 in Italia

La posta in gioco è decisamente alta: in ballo c'è il futuro stesso dell'Unione europea, ed è il primo voto dopo la Brexit. I cittadini europei hanno votato per il rinnovo dei deputati che rappresentano i paesi membri dell'Ue all'interno dell'Europarlamento di Bruxelles. Ma non ci nascondiamo: le elezioni europee 2019 in Italia hanno anche una grossa valenza politica nazionale. Tante le domande e i dubbi che i risultati di queste elezioni portano con sé: la Lega di Salvini sarà davvero il primo partito del paese, come dicono i sondaggi? Il Movimento 5 Stelle di Di Maio avrà più voti del Partito Democratico? Il voto di oggi avrà ripercussioni sul governo M5s-Lega? Lo scopriremo stanotte, seguendo in diretta i risultati delle elezioni europee.

Spoglio voto: orari e diretta europee e comunali

Ricordiamo che lo scrutinio delle schede che consentirà di avere i risultati delle elezioni europee inizia alla chiusura dei seggi in tutta l’Unione europea. In Italia lo spoglio avrà inizio alle 23, a chiusura dei seggi. Considerando che in Italia si vota anche per le elezioni comunali, lo scrutinio delle schede riguardanti l’elezione dei sindaci e dei consiglieri comunali avverrà a partire dalle 14 di lunedì 27 maggio. Per quanto riguarda i risultati definitivi, in Italia così come nel resto d’Europa, si dovrà attendere lunedì 27 maggio, quando presumibilmente si conosceranno anche i nomi degli eletti.

Diretta risultati elezioni europee: proiezioni e dati

Già dal 26 maggio 2019 il Parlamento europeo pubblicherà i risultati delle elezioni europee 2019 per ciascun paese e una proiezione della propria composizione. Nel pieno rispetto delle leggi elettorali nazionali, il contraente del Parlamento, Kantar, realizzerà proiezioni dei seggi a livello di UE e nazionale. La panoramica europea fornirà una prima proiezione globale con dati complessivi per i gruppi politici basandosi sulla struttura del Parlamento uscente. Man mano che si concluderanno le votazioni negli Stati membri, saranno visualizzati i dati disponibili. La proiezione verrà aggiornata fino a quando tutti gli Stati membri avranno concluso le votazioni e le autorità elettorali nazionali avranno pubblicato i risultati definitivi.

Qui sotto, un widget per seguire in diretta i risultati delle elezioni europee in Italia:

Inoltre, nelle prime ore della serata del 26 maggio, per i paesi in cui le votazioni saranno già concluse, le pagine nazionali presenteranno i risultati elettorali per partiti nazionali e per gruppi politici, la ripartizione dei partiti nazionali e dei gruppi politici in percentuale e in seggi, nonché i dati sull'affluenza annunciati dalle autorità elettorali nazionali. Le pagine nazionali saranno aggiunte e aggiornate man mano che si concluderanno le votazioni negli Stati membri dell'UE.

Che cos'è una proiezione? La proiezione del Parlamento europeo è una stima della sua composizione risultante dalle elezioni. Dato che nei diversi paesi dell'UE si vota in momenti diversi, ogni proiezione nella notte delle elezioni si baserà su una combinazione dei dati a disposizione, che includono sia i dati elettorali non ufficiali, come gli exit poll o le stime pubblicate negli Stati membri, sia i risultati elettorali nazionali ufficiali. I dati per ciascuno Stato membro, a prescindere dalla categoria, saranno pubblicati solo una volta concluse le votazioni in quello Stato. Kantar, il contraente del Parlamento per le elezioni, assegnerà i risultati nazionali agli attuali gruppi politici sulla base della legge elettorale di ogni paese, realizzando una proiezione della ripartizione completa dei seggi nel Parlamento europeo. Poiché la futura composizione del Parlamento eletto e dei suoi gruppi politici non può essere prevista prima della sua sessione costitutiva che si terrà nel luglio 2019, la proiezione della composizione del Parlamento si basa sulla struttura del Parlamento uscente.

La proiezione della composizione del Parlamento si basa sulla struttura del Parlamento uscente e sui suoi gruppi politici, senza per questo pregiudicare la composizione del prossimo Parlamento risultante dalla sessione costitutiva del luglio 2019. I partiti nazionali attualmente rappresentanti in Parlamento saranno inseriti nello stesso gruppo politico di cui fanno parte nel Parlamento uscente. I partiti nazionali che attualmente non sono rappresentati nel Parlamento europeo ma che sono già membri di un partito politico europeo riconosciuto saranno inseriti nel gruppo politico cui è affiliato tale partito politico europeo.

I partiti nazionali che attualmente non sono rappresentati nel Parlamento europeo e che non sono affiliati ufficialmente a un partito politico europeo riconosciuto sono classificati nella categoria 'altri', senza che ciò pregiudichi il loro orientamento politico. I cambiamenti dell'attribuzione di un partito nazionale a un gruppo politico (o il passaggio dalla categoria 'altri' a un gruppo politico) saranno effettuati solo dopo che i servizi del Parlamento avranno ricevuto una conferma scritta. Poiché non è possibile prevedere a quali gruppi si affilieranno tali partiti, questa categoria è suddivisa equamente tra la destra e la sinistra dell'emiciclo nella rappresentazione grafica della proiezione complessiva dei seggi.