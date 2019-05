Europee, Salvini esulta così: nella foto c'è Gesù accanto al Tapiro d'oro

La Lega ha stravinto le elezioni europee: il partito di Matteo Salvini è il primo in Italia, con un risultato superiore al 33 per cento dei voti (qui i risultati delle elezioni europee in aggiornamento). "A urne chiuse si può ringraziare a cuore aperto senza essere accusati di voler strumentalizzare. Ringrazio chi c’è lassù e non aiuta Salvini e la Lega, ma l’Italia e l’Europa a ritrovare radici, sicurezza e futuro. La festa dura pochi minuti perché è il momento della responsabilità". Queste le prime parole del leader del Carroccio in conferenza stampa dopo le proiezioni che danno la Lega nettamente in testa nel voto per le elezioni europee.

Nel corso della conferenza stampa nella sede milanese di Via Bellerio, Salvini aveva tra le mani un crocifisso e lo ha baciato, un gesto già fatto - con non poche polemiche - durante la chiusura della campagna elettorale.

Salvini vince le europee, Gesù accanto al Tapiro d'Oro: la foto per festeggiare

Prima ancora, nell’immagine usata nel primo commento a caldo sul voto per ringraziare gli italiani per aver reso la Lega primo partito d’Italia, ecco alcuni dettagli nella libreria dell’ufficio di via Bellerio (sede della Lega a Milano), alle spalle del leader leghista: l'effige di Gesù al centro dello scaffale, con al fianco il Tapiro d’oro consegnatogli dagli inviati di Striscia la Notizia. In alto, invece, il cappellino di Donald Trump con la scritta ‘Make America Great Again’. E poi - oltre ad un ritratto di Vladimir Putin - tanto Milan, con la foto appesa al muro di un giovanissimo Franco Baresi e il libro 'Leggenda Milan' nello scaffale che fa da sfondo.

Questo il commento su Twitter di Antonio Spadaro, teologo e saggista italiano, attuale direttore della rivista La Civiltà Cattolica.