Elezioni europee, lo scrutinio in diretta: promossi ed eletti anche Berlusconi e Calenda

La Lega ha vinto, crollo dei 5 stelle, il Pd risale la china: questi in estrema in sintesi i risultati delle elezioni europee 2019, ma dopo aver visto nella nostra #maratonaToday exit poll e proiezioni veniamo ai dati reali che arrivano dai seggi. Alla chiusura delle urne è infatti iniziato lo spoglio delle schede e dal Ministero dell'interno stanno iniziando ad arrivare i risultati ufficiali delle elezioni.

Prima di tutto l'affluenza: con il 56% di affluenza il partito del non voto registra la sua più alta affermazione, ben il 44% degli aventi diritto ha infatti disertato le urne. Mai così male l'affluenza -sopratutto in Sicilia, Sardegna e in genere al Sud- un dato che ha di certo penalizzato i partiti che non sono riusciti a portare alle urne i proprio elettori.

Risultati elezioni europee

I primi verdetti delle elezioni europee sono quelli che riguardano gli sconfitti: tra i partiti maggiori falliscono l'aggancio alla soglia di sbarramento del 4% e sono quindi esclusi dall'assegnazione dei seggi: +Europa, La Sinistra ed Europa Verde.

+Europa/Italia in Comune NON supera la soglia di sbarramento (4%);

Europa Verde NON supera la soglia di sbarramento (4%)

La Sinistra NON supera la soglia di sbarramento (4%)

Oltre alla Lega, Movimento 5 stelle e Partito Democratico partecipano alla attribuzione di seggi Fratelli d'Italia e Forza Italia. Assodato l'exploit della Lega, il partito di Matteo Salvini se riuscisse a confermare i 29 seggi sarebbe il primo partito non solo in Italia ma anche del Parlamento Europeo a pari merito con la CDU di Angela Merkel.

Veniamo quindi ora a vedere le percentuali aggiornate man mano che arrivano i dati ufficiali dal Ministero dell'Interno.

Scrutini Sezioni: 25.444 / 61.576

Lega: 32,06% Pd: 24,99% M5s: 17,17% Forza Italia: 8,13% Fratelli d'Italia: 6,37% SVP primo partito in Trentino-Alto Adige

+Europa: 3%; Europa Verde: 2%; La Sinistra 1,96%

Altri: P.Comunista 0,89%; P.Animalista 0,57%; P. Famiglia 0,42% CasaPound 0,32%; Popolari 0,25%; P. Pirata 0,23%; Forza Nuova 0,13%; Autonomia 0,06%; PPA 0,02%

Lega primo partito ovunque, tranne che in Trentino (SVP), Campania (M5S), Puglia (M5S), Puglia (M5S), Molise (M5S), Campania (M5S), Calabria (M5S), Sicilia (M5S)

🔴 La mappa del primo partito in ciascuna regione mostra un'Italia spaccata esattamente in due: #Lega prima nel Centro-Nord (tranne il Trentino-Alto Adige, dove è prima la SVP) e in Sardegna, Sud e Sicilia al #M5S#Europee2019 #ElezioniEuropee#MaratonaYouTrend pic.twitter.com/vQwJLzY19l — YouTrend (@you_trend) 27 maggio 2019

Gli eletti

Circoscrizione per circoscrizione vediamo ora gli eletti di Lega, Movimento 5 stelle e Partito Democratico, Forza Italia, Fratelli d'Italia.

Silvio Berlusconi è stato eletto europarlamentare: il leader di Forza Italia (capolista ovunque per Forza Italia)non aveva più ricoperto incarichi istituzionali dopo la decadenza da senatore il 27 novembre 2013. Staccano il biglietto per Bruxelles e vengono eletti europarlamentari anche Carlo Calenda (Capolista per il Pd nel Nord Est) e Giuliano Pisapia, ex Sindaco di Milano, candidato del Pd nella Circoscrizione Nord Ovest.

Ma quest'importante tornata elettorale non finirà con l'ufficializzazione dei risultati delle elezioni europee: restano infatti da scrutinare le schede delle Elezioni Comunali e delle Regionali in Piemonte.

Lo spoglio delle elezioni regionali in Piemonte inizierà non prime delle ore 14.00 di lunedì 27 maggio.

inizierà non prime delle ore 14.00 di lunedì 27 maggio. Lo spoglio delle elezioni amministrative in 3800 Comuni inizierà non prime delle ore 14.00 di lunedì 27 maggio.

Appuntamento dalle ore 15.00 per le proiezioni dai principali Comuni al voto in questa tornata elettorale: Firenze, Bari e Perugia su tutti.