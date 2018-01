Elezioni, i dissidenti leghisti sfidano Salvini: "Grande Nord in corsa alle elezioni in Lombardia"

Sorpresa, alle elezioni regionali in Lombardia il centrodestra rischia di perdere voti: a giocare contro Attilio Fontana è infatti la lista Grande Nord creata dai dissidenti alla linea nazionalista della Lega di Salvini.

"Già domenica sera abbiamo raggiunto il numero necessario di firme per candidare Grande Nord in tutti i collegi di Camera e Senato della Lombardia e del Veneto, nei collegi del Senato in Piemonte ed Emilia-Romagna e per presentare la candidatura di Giulio Arrighini alla presidenza di Regione Lombardia".

Ad annunciarlo sono Marco Reguzzoni e Roberto Bernardelli, i fondatori del movimento Grande Nord, che si dicono "molto soddisfatti" del riscontro che "l'unica vera proposta federalista e liberale" ha ottenuto sul territorio.

"In otto giorni abbiamo raccolto oltre 10000 firme regolarmente certificate in tutto il Nord, al ritmo di più di mille al giorno, sfidando una burocrazia impossibile e la diffusa sfiducia dei cittadini nei confronti della politica al contrario di altre forze politiche autoreferenziali che hanno pietito apparentamenti ai confini della realtà per evitare di confrontarsi direttamente con i cittadini, noi siamo scesi nelle piazze e abbiamo già centrato l'obiettivo minimo che ci eravamo posti. Ora siamo pronti ad entrare anche noi nel vivo della campagna elettorale".

La lista Grande Nord ha l'obiettivo di presentare i propri candidati in tutte le province della Lombardia per le elezioni regionali, e anche in tutti i collegi di Camera e Senato di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia per le elezioni politiche.