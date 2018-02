Elezioni Lazio, nei sondaggi vince Zingaretti nonostante il crollo del Pd

Il 4 marzo 2018 nella stessa data delle elezioni politiche gli elettori residente nella Regione Lazio andranno alle urne per votare il nuovo governatore ed eleggere i consiglieri del assemblea regionale.

Secondo il sondaggio relizzato tra il 30 gennaio e il 1 febbraio 2018 dalla società IZI S.p.A per il quotidiano La Repubblica il presidente uscente Nicola Zingaretti guida la pattuglia di candidati con un dato che mette in evidenza la crisi del Partito Democratico che ottiene quasi la metà della preferenze accordate al suo portabandiera in queste elezioni regionali.

Staccata la candidata pentastellata Roberta Lombardi mentre il centrodestra si consuma nella duplicazione dei candidati con il "civico" Pirozzi che toglie il 10% dei voti all'ex candidato sindaco di Milano Stefano Parisi.

Alla domanda per "chi votera tra questi candidati alle prossime consultazioni elettorali per il nuovo Presidente della regione Lazio, che si svolgeranno il 4 marzo 2018?" hanno risposto

Nicola ZINGARETTI 36,6%

Stefano PARISI 23,2%

Roberta LOMBARDI 25,7%

Sergio PIROZZI 11,7%

Mauro ANTONINI 2,4%

Jean-Lèonard TOUADI 0,5%

____________

Non voterò/Mi asterrò 17,2%

Alla domanda per quale lista voterà hanno risposto:

Partito Democratico 19,8%

Civica per Zingaretti 6,0%

"+Europa" 2,0%

Liberi e Uguali 4,7%

Forza Italia 12,7%

Fratelli d’Italia 7,6%

Noi con Salvini 8,0%

Lista Pirozzi Presidente 6,6%

Movimento nazionale per la sovranità 0,9%

Movimento 5 stelle 27,0%

CasaPound Italia 2,8%

Civica popolare 0,6%

Altro 1,3%

___________

Non voterò/Mi asterrò 16,1%

