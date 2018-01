Caso "razza bianca", Attilio Fontana si scusa: "Espressione sbagliata e di questo mi dolgo"

Prima è stato un "lapsus", poi un riferimento alla Costituzione, dopo ancora "un'espressione inopportuna". Ora "un'espressione sbagliata" di cui dolersi. Dopo le polemiche dei giorni scorsi Attilio Fontana, candidato presidente della Lombardia per il centrodestra, si è scusato per aver utilizzato l'espressione "razza bianca". Ai microfoni di Rtl 105, è tornato a parlare del tema dell'immigrazione, ma ha aggiunto: "Ho usato un'espressione sbagliata e di questo mi dolgo. Si è trattato di un'espressione infelice", anche se "credo che questa immigrazione incontrollata rischi di creare gravi problemi in futuro al nostro Paese". "Questo è quello che volevo dire", ha concluso Fontana, nelle sue dichiarazioni riportate dall'agenzia Ansa.

"Credo - ha spiegato poi il candidato al Pirellone - che la cosa più sbagliata sia lasciare che chiunque possa entrare senza un controllo, senza una programmazione che dica che lavoro faranno, che scuola seguiranno, che servizi sociali potranno assisterli. Così è una follia che ritengo pericolosa per il nostro futuro e il futuro dei nostri figli".

Le parole di Fontana ("La razza bianca, la nostra società, rischia di essere cancellata dal fenomeno dell'immigrazione non controllata") erano state duramente criticate fin da subito. E se lo stesso candidato del centrodestra aveva provato subito a fare dietrofront definendo la sua uscita un "lapsus", il leader della Lega Matteo Salvini lo aveva difeso a spada tratta. E a chi gli chiedeva se fosse ipotizzabile un passo indietro di Fontana, la sua risposta era stata: "Mah, figurarsi". Salvini aveva anche smentito i "retroscena che scrivono i giornali" secondo i quali Silvio Berlusconi avrebbe definito Fontana "inadeguato". Critiche erano arrivate anche dal vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans: "Siamo tutti uguali, non dipende dalla razza o dalla religione. Credo che il pericolo per l'Europa non venga da altri paesi o altre religioni, ma dalla paura che ispira troppo spesso l'esclusione degli altri".

Fontana, intervistato da TgCom, aveva anche provato a difendere le proprie parole ricordando che "dovrebbe anche cambiare la Costituzione perché è la prima a dire che esistono razze", ma anche su quello erano arrivate critiche e ironie. Come quelle del professor Guido Saraceni, docente di Filosofia del Diritto e Informatica giuridica all'università degli studi di Teramo. Molto seguito sui social per smontare luoghi comuni e false credenze su diritto e politica, Saraceni aveva spiegato perché nella Costituzione si parla di razza ma anche perché la Carta non può essere definita razzista.

"Avviso agli Studenti di Diritto Costituzionale. Chiunque avesse scritto sulla propria bacheca la frase 'anche la Costituzione è razzista, perché parla di razze' - o altre aberrazioni simili - è pregato di recarsi in pellegrinaggio a pregare sulla tomba di Piero Calamandrei, autofustigandosi con un mazzo di ortiche e ripetendo fino alla nausea la frase 'io non sono degno di studiare il diritto' (...) La Costituzione è stata scritta circa settanta anni fa, usa una parola brutta e scientificamente scorretta come "razza" perché si rivolge a un popolo che la utilizzava altrettanto scorrettamente a quei tempi; la usa per negare che essa abbia una qualche rilevanza e contrapporsi, in questo modo, al precedente regime. Non significa che essa esalti la nostra "razza". Non significa che autorizzi qualcuno a temere per la sua "purezza". La Costituzione rinnega quella parola nel momento stesso in cui ne fa uso. Lo capirebbe anche un bambino di cinque anni. Cialtroni <3 "

