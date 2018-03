Elezioni, dati affluenza ore 19: hanno votato oltre il 58% degli aventi diritto

Alle ore 19 l'affluenza alle urne per le elezioni politiche nei 7.958 Comuni italiani è pari al 58,42%. Questo il dato definitivo registrato sul sito del ministero dell'Interno.

Nel 2013, alla stessa ora, si era recato alle urne il 46,6% degli elettori, ma va ricordato che la consultazione si svolgeva anche di lunedì. Il dato è invece in linea con quello segnato alle 19 in occasione del Referendum costituzionale che chiuse poi con una partecipazione del 68,48%.

Tra le Regioni spiccano i dati di Emilia Romagna (65,97%), Umbria (64,86%) e Veneto (64,56%), mentre il dato piu' basso si registra in Sicilia (47,06%) e Calabria (49,53). Nel Lazio e in Lombardia, dove si vota anche per le regionali, l'affluenza risulta rispettivamente pari al 54,58% e al 63,19%.

Nelle grandi città la maggiore affluenza si registra a Bologna (66,55%) e Firenze (65,93%), mentre a Palermo si è recato alle urne solo il 46,91% degli aventi diritto. Sopra la media l'affluenza a Milano (60,56%) e Torino (61,29%), sotto a Roma (53,35%) e Napoli (50,31%). Alle ore 12 l'affluenza registrata è stata pari al 19,38%.

Elezioni 2018