Nuovo caso nel M5s, spunta un candidato condannato ma lui nega

Dopo lo scandalo sui rimborsi e la vicenda del candidato Salvatore Caiata, ora un'altra tegola cade sulla testa del M5s a pochi giorni dalle elezioni.

Antonio Tasso, candidato all'uninominale di Cerignola-Manfredonia, risulta condannato in primo grado nel 2007 per violazione del diritto d'autore.

La sentenza di condanna di primo grado è del 16 gennaio 2008, firmata dal giudice Lucia Rizzi, scrive Repubblica, e contesta a Tasso di aver "duplicato abusivamente o riprodotto a fini di lucro 308 cd per videogiochi e 57 cd musicali" e poi "di averli venduti senza contrassegni Siae". La sentenza si è conclusa con l'assoluzione perchè il fatto non sussiste per avere venduto i Cd senza marchio Siae, ma Tasso è stato condannato per la "residua imputazione a mesi sei di reclusione e 2 mila euro di multa. Pensa sospesa e non menzione". In seguito, è stato presentato un appello e il processo è finito in prescrizione, come dice a Repubblica l'avvocato Gabriele Esposito.

Su Facebook Antonio Tasso replica alle accuse.

"Per potermi candidare ho presentato il casellario giudiziario, il certificato dei carichi pendenti e il certificato ex art 335 che serve per sapere se ci sono denunce o indagini sul proprio conto. Tutti questi certificati sono risultati puliti". Tasso ammette che "una denuncia ci fu circa 20 anni fa tra il 1999 e il 2000", ma, spiega nel video, "mi sono difeso come mio diritto e non c'è stata alcuna condanna amministrativa o penale nei miei confronti: il caso fu archiviato". Tasso però non fa alcun riferimento alla sentenza di primo grado (Repubblica e La Stampa pubblicano il pdf della sentenza di condanna) né alla prescrizione.

A svelare la situazione giudiziaria di Tasso era stato il rivale di collegio, il dem Michele Bordo, che nei giorni scorsi aveva accusato l'esponente del M5s di vendere cd falsi e playstation truccate.

