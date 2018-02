Berlusconi smentisce il malore e torna alla carica su Flat tax e pensioni

Silvio Berlusconi sta bene. Lo ha confermato l’ex premier intervenendo questa mattina a Radio Radio, dopo che negli ultimi giorni si erano rincorse le voci di un suo possibile malore dovuto a "stress" da campagna elettorale. E invece riecco il Cav. Già ieri sera Berlusconi aveva telefonato in diretta a Matrix, il programma di Nicola Porro in onda su Canale 5, rassicurando sulle sue condizioni di salute. "Dopo cinque giorni di 17 ore di lavoro, di ripensamenti e decisioni difficili, col dispiacere e col dolore, mi sono preso dei giorni di sosta - le parole di Berlusconi - Sono stati giorni stressanti, direi addirittura dolorosi. Ma adesso riprendiamo la campagna elettorale per vincerla".

Berlusconi smentisce le voci su un malore: "Sto bene"

E questa mattina l’ex Cavaliere ha confermato a Radio Radio di aver vissuto dei giorni intensi, ma di essere pronto a ripartire. "Sto bene, grazie, ho solo passato quattro giornate molto impegnative, direi dolorose per la formazione delle liste, dolorose per le tante esclusioni che abbiamo dovuto fare purtroppo e che mi hanno molto stressato".

Insomma allarme rientrato. Tant’è che Berlusconi non ha rinunciato a fare campagna elettorale, snocciolando da cima a fondo il programma di centrodestra, a cominciare dal suo cavallo di battaglia: la Flat tax.

Flat tax

L’aliquota unica, secondo l’ex premier, “è un sistema di tassazione semplicissimo e proprio la sua semplicità è uno dei suoi punti di forza. È una tassa piatta, con una sola aliquota uguale per tutti, che fisseremo all'inizio al 23%, che è l’aliquota più bassa pagata oggi”. Non solo: “A differenza di quello che è stato detto – ha proseguito il Cavaliere -, è conveniente proprio per i redditi più bassi. Chi dice che la Flat Tax serve per i ricchi, dimostra di non conoscere il funzionamento di una moderna economia di mercato”.

Abbassare le tasse per far ripartire la crescita

“Il motivo principale per cui vogliamo introdurre la #FlatTax – ha spiegato ancora Berlusconi - è che si tratta di uno strumento per far ripartire la crescita. È la risposta alla prima drammatica emergenza del nostro paese oggi: la disoccupazione”

Pensioni e legge Fornero

Berlusconi non ha però sciolto fino in fondo il nodo sull’abolizione della riforma Fornero, chiesta a gran voce dalla Lega. “La legge #Fornero ha cercato di affrontare i problemi in modo frettoloso. Noi rimedieremo alle ingiustizie di questa legge senza mettere in pericolo i conti”.

Le Regionali in Lazio

L’ex premier ha parlato anche della lotta per la poltrona a governatore del Lazio. Chi sceglierei tra Zingaretti e Lombardi? "Nessuno dei due, rifiuto di scegliere tra due mali diversi: Zingaretti è l’immobilismo, con Lombardi finirebbe nel caos anche il Lazio. Noi abbiamo un ottimo candidato, credibile per esperienza: è Stefano Parisi, romano, l’unico in grado di far funzionare la regione e sono sicuro che i cittadini del Lazio man mano che lo conosceranno meglio non avranno dubbi su chi scegliere".