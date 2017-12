La proposta di Berlusconi: “Reddito di dignità per chi sta sotto i mille euro”

Un reddito di dignità per per chi sta sotto la soglia dei mille euro: è la proposta di Silvio Berlusconi fatta ai microfoni di di R101. “Una misura drastica in aiuto di tutti gli italiani che rientrino nelle soglie di povertà Istat – ha continuato il leader di Forza Italia - Non solo non pagheranno alcuna tassa ma sarà lo Stato a versare un’integrazione fino a livello dignità previsto dall’Istat in funzione di parametri del numero di familiari e di luoghi di residenza. Per esempio circa 1250 euro mese servono a famiglie con due figli”.

Per Berlusconi, il tema povertà è uno dei punti focali della crisi italiana: “Purtroppo in Italia ci sono 4 milioni e 750mila persone che vivono in fasce definite di povertà più assoluta. E’ un dato inaccettabile in un Paese europeo. Nè queste persone possono attendere gli effetti delle misure necessarie per contrastare la povertà, dal sostegno alla crescita alla creazione di nuova occupazione. Vanno aiutati adesso. Nessuno può vivere bene, nemmeno i benestanti possono vivere bene pensando che ci sono milioni di italiani con problemi accesso cure mediche e che per mangiare devono ricorrere all’assistenza pubblica o alla carità privata”. Una nuova proposta che si va ad aggiungere a quelle arrivate nelle scorse settimane, come quella di togliere la tassa sulla casa e aumentare le pensioni minime a mille euro.