Berlusconi da Vespa firma il nuovo contratto con gli italiani: è il "patto di San Valentino"

"Io Silvio Berlusconi mi impegno...". Dal 2001 al 2018, la sostanza non cambia. Berlusconi rispolvera la scrivania del salotto di Bruno Vespa e dopo 17 anni dal "patto con gli italiani", firma quello che è già stato ribattezzato come "il patto di San Valentino".

Nel 2001 il Cav, da presidente del Consiglio, promise un milione di posti di lavoro. Oggi, a meno di venti giorni dalle elezioni del 4 marzo, sigla l'impegno che "entro fine legislatura il tasso di disoccupazione sarà sotto la media europea che è del 8,7 per cento".

"Dove hai ritrovato il cimelio?", chiede Giorgio Mulè, ex direttore di 'Panorama', ora candidato di Forza Italia alle politiche. ''Era nelle attrezzerie della Rai...". Berlusconi si siede e legge un testo che inizia così: "Io Silvio Berlusconi mi impegno con gli italiani a portare il tasso di disoccupazione al di sotto della media europea entro la fine della legislatura". ''Vespa ha il diritto di sputtanarmi se non ci riesco...". ''E' il patto di San Valentino'', gli fanno notare in studio. E l'ex premier annuisce. Poi scherza con Bruno Vespa sui suoi capelli. "Mi siedo con emozione a questa scrivania, ho solo una cosa in più: ho visto le inquadrature di 17 anni fa, avevo meno capelli di adesso, darò anche a lei il nome del mio tricologo".

Il testo del nuovo impegno ruota attorno al lavoro e alla disoccupazione giovanile. Ecco cosa si legge nel documento siglato dall’ex presidente del Consiglio e attuale leader di Forza Italia:

"Io, Silvio Berlusconi, nella mia vita ho creato milioni di posti di lavoro. Di fronte alla situazione drammatica di oggi sull’occupazione, un uomo del fare come me si mette a disposizione del suo Paese. Dopo la vittoria del centrodestra il 4 marzo, vittoria che ritengo sicura, io avrò al fianco del presidente del Consiglio l’impegno di creare posti di lavoro. Entro la fine della legislatura il mio obiettivo è portare il tasso di disoccupazione sotto la media europea".

Elezioni 2018

