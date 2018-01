Elezioni, i candidati del centrodestra

I candidati nelle liste del centrodestra alle elezioni politiche 2018. I candidati di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia concorrono in un sistema misto maggioritario e proporzionale come previsto dalla nuova legge elettorale, il Rosatellum. Domenica 4 marzo 2018 gli italiani andranno alle urne per eleggere i propri rappresentati in Parlamento secondo la ripartizione nei nuovi collegi elettorali.

Elezioni 2018, i candidati: liste Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia

Le liste del centrodestra saranno ufficialmente rese note in giornata e saranno depositate al Viminale lunedì prossimo, ultimi giorno utile. Ecco quello che sappiamo fino ad ora.

L’assegnazione di 232 seggi alla Camera e di 116 seggi al Senato è effettuata con metodo maggioritario in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.

L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. Sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto.

