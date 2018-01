Elezioni, il Pd litiga sulle liste dei candidati: Renzi rischia una (nuova) scissione

La direzione del Partito Democratico ha approvato all'alba le liste dei candidati Pd deputati e senatori al Parlamento nei collegi uninominali maggioritari e nei collegi plurinominali proprzionali.

I delegati delle minoranze guidate dal ministro Andrea Orlando, dal governatore pugliese Michele Emiliano e da Gianni Cuperlo non hanno partecipato al voto, dopo aver disertato anche l'inizio della direzione che era stata convocata alle 10,30 di ieri mattina e che invece, di rinvio in rinvio, ha avuto inizio la sera poco prima delle 23.

Le minoranze accusano Matteo Renzi di essere state penalizzate nelle candidature e hanno denunciato essere state estromesse dalle decisioni. Il voto in direzione Pd sulle liste elettorali si è concluso con 117 favorevoli, 1 contrario e nessun astenuto. La minoranza, però, non ha partecipato al voto.

"Questa è una delle esperienze peggiori, una delle esperienze più devastanti dal punto di vista personale. Abbiamo ricevuto dei no, alcuni mi hanno fatto male", non ha avuto difficoltà ad ammettere Renzi nel suo intervento in direzione. Le tensioni e il lancio di coltelli della giornata di ieri ha portato anche a rinviare a lunedi a Bolzano la presentazione della candidatura di Maria Elena Boschi che sta facendo infuriare altoatesini e gli alleati del Svp.

Elezioni, i candidati del Partito Democratico

Le liste del Pd saranno ufficialmente rese note in giornata e saranno depositate al Viminale lunedì prossimo, ultimi giorno utile.

Maria Elena Boschi sarà candidata a Bolzano

Paolo Gentiloni candidato nel collegio Roma1 per la Camera

Luca Lotti candidato a Empoli per la Camera,

Pier Carlo Padoan candidato a Siena per la Camera,

Graziano Delrio candidato a Reggio Emilia per la Camera

Dario Franceschini candidato a Ferrara per la Camera

Valeria Fedeli candidata a Pisa per il Senato

Marco Minniti candidato a Pesaro per il Senato

Tanti i giornalisti nelle liste, tra cui Tommaso Cerno, Federica Angeli e probabilmente anche Claudio Cerasa. Ci saranno Lucia Annibali, esclusa l'ex sindaca di Lampedusa Giusy Nicolini.

Riccardo Illy candidato a Trieste al Senato. Illy, già presidente del Friuli Venezia Giulia, si candida da indipendente

Alleati centrosinistra, candidati lista Civica Popolare

Pier Ferdinando Casini candidato a Bologna per il Senato

Beatrice Lorenzin candidata a Modena per la Camera

Elezioni 2018