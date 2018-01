Elezioni, i candidati alle elezioni politiche 2018

Alle elezioni politiche 2018 di domenica 4 marzo 2018 gli italiani andranno alle urne per eleggere il nuovo parlamenco con la nuova legge elettorale, il Rosatellum, e secondo la ripartizione nei nuovi collegi elettorali.

I candidati concorrono in un sistema misto maggioritario e proporzionale come previsto dalla legge elettorale. Da domenica 21 gennaio gli uffici del ministero dell'Interno vaglieranno la regolarità delle liste. Dal 28 gennaio alle 20 del 29 gennaio nelle Corti di appello o nei Tribunali delle circoscrizioni potranno essere presentate le candidature.

Elezioni, le tappe verso le urne

Il 31 gennaio sul sito del ministero dell'Interno saranno pubblicati i simboli depositati; entro l'8 febbraio saranno pubblicate sullo stesso sito le liste dei candidati; entro il 12 febbraio la pubblicazione delle liste arriverà alla Gazzetta Ufficiale.

L’assegnazione di 232 seggi alla Camera e di 116 seggi al Senato è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. Sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto.

