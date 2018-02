CasaPound ospite alla Tribuna elettorale, Liberi e Uguali rifiuta lʼappuntamento

Liberi e Uguali ha rifiutato di partecipare alla tribuna elettorale della Rai alla quale presenzia anche CasaPound.

"Questa lista rivendica il fascismo come esperienza storica di riferimento definendo i propri aderenti come 'fascisti del terzo millennio' - ha fatto sapere la formazione politica guidata da Pietro Grasso - Non intendendo noi di LeU legittimare questa cultura politica in alcun modo, non parteciperemo nel profondo rispetto dell'antifascismo".

I vertici di Liberi e Uguali si scusano con la Rai come soggetto pubblico radiotelevisivo e con i telespettatori dopo che CasaPound è risultata tra le liste sorteggiate per partecipare al confronto.

"L'antifascismo - motivando così la decisione di disertare l'appuntamento - è alla base della nostra Costituzione repubblicana".

Elezioni 2018