Centrodestra, prima foto di gruppo: firmato il 'Patto di Pietra'

No a inciuci e coalizioni, "manterremo impegno" assicurano dal palco Berlusconi, Salvini, Meloni e Fitto: i leader del centrodestra si presentano per l'unica foto di gruppo di questa campagna elettorale evitando però la piazza. Al Tempio di Adriano a Roma la manifestazione unitaria del centrodestra è poco più di una photo opportunity.

"Il programma della sinistra è incompatibile con il nostro" dice dal palco Silvio Berlusconi che si identifica con Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Raffaele Fitto in "eroi delle libertà".

"Con i 5 Stelle è impossibile anche sedersi ad un tavolo insieme. Abbiamo preso l'assoluto impegno di non aprirci a coalizioni e inciuci e anche se non raggiungeremo la maggioranza è un impegno che manterremo. Perché la prima modalità in politica e mantenere gli impegni presi in campagna elettorale e su questo non ci deve essere alcun dubbio".

Giorgia Meloni ha commentato soddisfatta: "siamo riusciti a fare la manifestazione anti-inciuci".

"Diamo un consiglio alle signore: picchiate il marito prima di andare a votare così vi sfogate e poi votate per noi". Ha detto con una battuta Berlusconi: poco prima di Raffaele Fitto aveva identificato nella rabbia dell'elettorato la principale motivazione dei voti antisistema.

Berlusconi: "Distinzioni ma non siamo unico partito"

In campagna elettorale sono "normali le distinzioni" ma "c'è una grandissima fiducia tra noi: ci sentiamo spesso, qualche volta ci lamentiamo, ma la diversità e normale perché non siamo un unico partito. È giusto che in campagna elettorale ciascuno cerchi di prendere i voti ma dal momento in cui saremo al governo la nostra lealtà sarà assoluta e aggrediremo tutto ciò di male che la sinistra ha portato al governo"

Meloni: "Abbiamo firmato un patto di pietra"

"Sono molto contenta che Berlusconi e gli altri abbiano voluto chiarire la loro indisponibilità a dare i voti della coalizione per fare altro - , spiega la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni - sarebbe stato meglio che avessero partecipato alla manifestazione anti inciucio, mi pare comunque un segnale importante e sono contenta di aver ottenuto quest'altra importante vittoria".

"Chiediamo in chiusura di campagna elettorale agli italiani di avere fiducia in noi, di credere che possiamo dare a questa nazione un governo di patrioti. Io ho chiesto ai miei alleati di ripagare questa fiducia con una coerenza, con una serietà, con una concretezza e con una coesione che abbiano la forza della pietra, oggi siamo in Piazza di Pietra e mi è venuta questa immagine"

Salvini: "Riformiamo la scuola"

"Riforma della scuola e cancellazione della 'pessima scuola' di Renzi sarà priorità per il mio governo". Lo ha ribadito il segretario della Lega e candidato premier Matteo Salvini.

"Appreso con stupore che nemmeno i 5 stelle intendono cancellare la 'buona scuola' di Renzi ribadisco che l`abolizione di questa oscena riforma e una riforma della scuola che rimette al centro dignità e professionalità degli insegnanti sarà una priorità per il mio governo"

Il segretario della Lega Matteo Salvini è intervenuto oggi sul tema dei debiti della Pa con le imprese - 60miliardi circa secondo le stime di Bankitalia - sollecitato da Confimprenditori, l`associazione delle Pmi presieduta da Stefano Ruvolo. "I ritardi nei pagamenti dello Stato ai privati sono già costati all`Italia una procedura di infrazione - ha ricordato Salvini a Confimprenditori.it.

"Renzi aveva promesso di pagare il debito della Pa con le imprese e in caso non ci fosse riuscito aveva garantito un pellegrinaggio espiatorio al Monte Senario. Non ha mantenuto nessuna delle due promesse. Io non faccio annunci e credo di non avere il fisico per affrontare un pellegrinaggio. Dico semplicemente che i debiti dello Stato con i privati devono essere pagati nei tempi previsti dalla normativa europea e una volta al governo noi ci atterremo a questo criterio. Li pagheremo con i minibot, consentendo ai privati creditori di avere uno strumento di pagamento immediato per le imposte"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Elezioni 2018