Proiezioni: quasi un elettore su due ha votato M5s e Lega

Chi ha vinto le elezioni? Quasi un elettore su due ha votato M5s e Lega. E' quanto emerge da una media delle proiezioni diffuse dalle varie emittenti tv alla chiusura dei seggi delle elezioni politiche 2018.

Sommando le percentuali indicate dalle proiezioni Swg, M5s e Lega avrebbero insieme il 51%; stando ai dati diffusi da Mediaset arriverebbero al 46,6% e secondo le proiezioni Rai al 47,7%.

Exit poll Rai regionali

Lazio: Zingaretti 30-34%; Parisi 26-30%; Lombardi 25-29%

Lombardia: Fontana 38-42%, Gori 31-35%

Contrariamente alla consueta prudenza che ha sempre ispirato tutti i partiti nel commentare i primi dati degli exit poll, i 5 stelle rompono gli indugi e esultano: "saremo il pilastro della prossima legislatura", dice senza nascondere la soddisfazione Alfonso Bonafede, fedelissimo di Luigi Di Maio e Guardasigilli in pectore, commentando le prime percentuali che danno il Movimento al 30 per cento se non oltre.

Di Battista: "Dovranno parlare con noi"

"Se i primi dati saranno confermati tutti dovranno parlare con noi". Lo ha detto Alessandro Di Battista deputato uscente del Movimento 5 stelle intervenendo al punto stampa dopo i primi dati delle proiezioni.

"Se questi dati dovessero essere confermati si tratterà di un trionfo, una vera e propria apoteosi che dimostra il lavoro che abbiamo fatto. E che tutti quanti dovranno venire a parlare con noi. E questa è la migliore garanzia di trasparenza per i cittadini, perché tutti i partiti dovranno venire a parlare con noi secondo i nostri metodi di trasparenza".

Salvini (Lega) esulta sui social: "Grazie"

Il leader della Lega, Salvini, commenta così in un tweet i primi dati elettorali. E il vicesegretario Giorgetti, dalla sede del partito in via Bellerio, a Milano, aggiunge: "Parleremo per prima con i nostri alleati, abbiamo idea di cosa fare e guardiamo al futuro con serenità e consapevolezza. Credo che la sfida di Matteo Salvini sia stata vinta". C'è "grande soddisfazione".

Brunetta: "No M5s-Lega, ci sarà la fila per stare con noi"

Un'alleanza M5s-Lega "è un'ipotesi assolutamente irrealistica, chi vince, come il centrodestra, non ha bisogno di guardare altrove". Lo ha detto il capogruppo Fi alla Camera, Renato Brunetta.

"Se arriveremo a 270-280 seggi alla Camera, se ha governato la sinistra senza maggioranza in una Camera, lo potremo fare anche noi". Quindi credete che arriveranno altri deputati da altri gruppi? "Penso che ci sarà la fila..." ha assicurato Brunetta.

Rosato (Pd): "Mai al Governo con M5s"

"In maniera molto netta noi siamo alternativi al M5s. Se avrà i numeri per governare governi, noi saremo all'opposizione". Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera, Ettore Rosato, a Porta a Porta.

"In Italia esiste un fronte antisistema e da una analisi politologica M5s e Lega da questa prospettiva sono le forze più vicine"

I primi exit poll disegnano un parlamento senza una maggioranza certa, con il centrodestra prima coalizione e il Movimento 5 stelle primo partito, ma lo scenario futuro, stando ai primi dati, non fa prevedere una situazione netta.

Liberi e Uguali: "Risultati al di sotto nostre aspettative"

"I risultati che sono giunti fino ad ora dalle proiezioni sono al di sotto delle nostre aspettative, aspettiamo i risultati di domani per fare le nostre valutazioni". Così Nico Stumpo, esponente di Liberi e Uguali ai microfoni delle tv commenta i primi dati delle proiezioni.

Potere al popolo: "Siamo contenti. 18/3 assemblea Roma"

"Siamo nati da tre mesi, quindi per noi è un grandissimo risultato, abbiamo già convocato una assemblea pubblica il 18 marzo a Roma per capire come continuare, noi siamo contentissimi e stiamo festeggiando". Così il capo politico di Potere al popolo, Viola Carofalo, ai microfoni di La7, commentando i primi dati che danno la nuova formazione politica all'1,6%.