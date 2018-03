Addio ai mega-comizi di chiusura: solo il M5s punta a riempire la piazza

Nessun mega comizio per chiudere la campagna elettorale, nessun "bagno di folla" per molti leader politici: tra i rigori del clima invernale e il ritorno del proporzionale con il Rosatellum, ogni partito "pensa per sé". Venerdì è l'ultimo giorno utile per incontrare gli elettori e per le dirette tv, radio e web. Poi silenzio elettorale.

M5s in Piazza del Popolo

Solo il Movimento 5 stelle chiuderà la campagna con un grande incontro a Piazza del Popolo. "Il 2 marzo a Roma sarà un giorno storico e saremo in tanti. Non vorrai mancare proprio tu! Vieni con noi a Piazza del Popolo". Lo ha scritto sui propri social il candidato premier M5s Luigi Di Maio, postando un video spot della manifestazione di chiusura della campagna elettorale M5s di venerdì a Roma a piazza del Popolo con Beppe Grillo dal titolo "Ultima tappa", corredata dalle immagini anche di Alessandro Di Battista, della sindaca di Roma Virginia Raggi e della candidata cinque stelle alla presidenza del Lazio Roberta Lombardi.

Il centrodestra ha organizzato un incontro unitario, ma le divergenze nella coalizione sono evidenti. Basti pensare che la manifestazione di Salvini in piazza Duomo sabato scorso a Milano è stata disertata da Berlusconi e Meloni. Dopo giorni di rimpalli la decisione è arrivata ma il diktat è quello di evitare la piazza. I leader della coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia, si ritroveranno giovedì alle 15 presso la sala del Tempio di Adriano in Roma, per l'appello finale al voto: una photo-opportunity e poco più.

Anche il Pd conferma l’addio alla grande piazza. E rinuncia anche a un appuntamento unico conclusivo. Il Partito democratico ha rinunciato infatti a piazza Mastai a Roma, prenotata in un primo momento. I leader del Pd candidati alle elezioni nei collegi uninominali (da Renzi a Gentiloni) organizzeranno kermesse nei rispettivi collegi. Sono in programma circa cento eventi sparsi sul territorio in giro per l'Italia.

Le altre forze politiche

Leu chiuderà invece a Palermo venerdì alle 18 al teatro Massimo a piazza Verdi: ci saranno Pietro Grasso, Piero Civati, Nicola Fratoianni e Roberto Speranza. La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni chiuderà a Latina in piazza del popolo (ore 19). La lista +Europa chiuderà con Emma Bonino venerdì pomeriggio a Roma: l'appuntamento è al Rome Life Hotel, presso Spazio Nazionale. Mentre Beatrice Lorenzin (Civica Popolare) venerdì pomeriggio sarà al teatro Michelangelo di Modena, città dove è candidata. Divisi, ognuno nella propria regione, anche gli esponenti di Insieme: venerdì il socialista Riccardo Nencini sarà ad Arezzo in piazza san Jacopo; il Verde Angelo Bonelli ad Ancona al mercato delle erbe di corso Mazzini.

