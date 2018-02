Al voto senza confronti tv né piazze: così si chiude la campagna elettorale

Elezioni 2018, gli ultimi appuntamenti di una campagna elettorale arrivata stancamente al rush finale evidenziano un orientamento generale molto deciso: evitare gli appuntamenti finali in piazza per evitare di andare alla conta dei sostenitori. Il timore - fondato - è quella di non riuscire a replicare le kermesse delle ultime tornate elettorali: il Pdl il 20 marzo 2010 radunò a piazza San Giovanni a Roma un milione di manifestanti, poi Berlusconi ci riprovò il 23 marzo 2013 a Piazza del Popolo, la stessa piazza che vide la conclusione della campagna elettorale (infruttuosa) di Veltroni nel 2008. Piazze che resteranno un ricordo per i "partiti storici", nel 2018 a mettersi alla prova è rimasto solo il Movimento 5 stelle che proprio a piazza del Popolo chiuderanno la campagna elettorale. Gli altri? Solo eventi tra "mura amiche".

Elezioni, dove si chiude la campaga elettorale

Il Partito Democratico dice addio alla piazza: i leader candidati (da Renzi a Gentiloni) organizzeranno kermesse nei rispettivi collegi. Niente appuntamento unico conclusivo: sono previsti cento eventi sparsi sul territorio in giro per l'Italia.

Non una prima assoluta: se Veltorni nel 2008 ricevette la benedizione degli intellettuali di sinistra in piazza del Popolo, nel febbraio 2013 Pierluigi Bersani ripiegò su un comizio al chiuso al teatro Ambra Jovinelli sempre a Roma con l'intervento ed endorsement di Nanni Moretti.

Le piazze di Renzi? Da segretario del Pd Matteo Renzi nel 2014 per le elezioni europee scelse Piazza del Popolo come cornice del penultimo appuntamento elettorale, ma la piazza romana era lontana dall'essere un tripudio di bandiere. Era il Pd che raccolse il 40%, ora i sondaggi sono tutt'altro che benevoli e la piazza forse una prova troppo difficile.

Centrodestra in ordine sparso

Il centrodestra farà un incontro unitario? Sì, no, boh, forse.. dopo giorni di rimpalli la decisione è arrivata ma il diktat è quello di evitare la piazza: allora bene la kermesse dei tre leader di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, ma al chiuso. I leader della coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia, si ritroveranno giovedì alle 15 presso la sala del Tempio di Adriano in Roma, per l'appello finale al voto.

Dopo gli appuntamenti in giro per l'Italia dei tre leader (la manifestazione di Salvini in piazza Duomo sabato scorso a Milano è stata disertata da Berlusconi e Meloni) per Berlusconi, Salvini e Meloni quella di Roma non sarà certo un incontro degno del "milione" di piazza San Giovanni: segno dei tempi che corrono, la stessa sala fu scelta dal Piero Grasso per la fondazione di Liberi e Uguali.

Il Movimento 5 stelle? Non solo piazze virtuali

Il Movimento 5 stelle dopo un vero e proprio tour de force tra le piazze del paese ha dato appuntamento ai propri attivisti a Piazza del Popolo per un grande evento corale di fine campagna elettorale.

Alla kermesse di venerdì parteciperà anche Beppe Grillo. Sarà un ritorno in piazza per il fondatore del M5s, che nel 2013 monopolizzò la chiusura della campagna elettorale del Movimento con il suo affollatissimo show a San Giovanni.

Tutti gli eventi di chisura

Le manifestazioni annunciate a Roma:

Movimento 5 Stelle - dalle 17 alle 22.30 del 2 marzo in piazza del Popolo;

- dalle 16 alle 20.30 dell'1 marzo in largo Spartaco; Potere al Popolo giovedì 1 marzo dalle 18 all'Alpheus in via del Commercio 36, a Roma: parteciperanno Vauro, Lucio Manisco e Paolo Pietrangeli, condurrà l'evento Francesca Fornario. Concluderà la serata Viola Carofalo.

A Napoli, venerdì 2 marzo in piazza Dante il concerto di chiusura della campagna elettorale.

