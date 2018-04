Consultazioni, crolla l'asse Lega-M5s. Di Maio: "Non abbiamo paura di andare alle urne"

"La Lega deve prendersi le sue responsabilità: o vuole fare un governissimo che non ci vede assolutamente d'accordo o che vuole tornare al voto, un'ipotesi che noi scongiuriamo, ma di cui non abbiamo paura e su cui non avremmo niente da perdere".

Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio che ha incontrato al Quirinale il Capo dello Stato Sergio Mattarella nell'ambito delle consultazioni per la nomina del nuovo governo. Con lui sono saliti al Colle i capigruppo pentastellati di Camera e Senato Toninelli e Grillo.

Lunga l'attesa per il commento di Di Maio dopo la fine dell'incontro con il presidente della Repubblica poi davanti ai giornalisti ribadisce il veto ad un governo con Berlusconi.

"Con la Lega c'è una sinergia istituzionale, tra i gruppi e anche nei lavori della commissione speciale - spiega Di Maio - ma prendiamo atto oggi che ancora una volta Matteo Salvini e la Lega ci propongono lo schema del centrodestra che è un ostacolo al governo del cambiamento".

"È una posizione che io non comprendo. Non comprendo come Matteo Salvini si stia ostinando con questa coalizione di centrodestra. Silvio Berlusconi con una battutaccia nei nostri confronti ha dimostrato che il centrodestra spera nel Pd più che nei nostri confronti."

M5s e Pd, l'ultima tentazione di Di Maio

Ricordando di avere "dato due possibilità" di soluzione, cioè un governo col Pd o con la Lega, Di Maio ha concluso: "Lavoreremo per creare le condizioni per creare una maggioranza di governo ma con condizioni compatibili con i nostri valori e la nostra storia".

"Ho apprezzato l'apertura da parte di autorevoli esponenti del Pd. Ma è chiaro che in questo momento il Pd, invece di fare passi avanti, è fermo su posizioni che non aiutano".

Martina (PD): "Basta con i tira e molla" | Salvini: "Centrodestra unito per governo guidato dalla Lega"