Consultazioni, Martina (PD): "Basta con i tira e molla"

"Basta con i balletti, forze vincitrici delle elezioni la smettano con il tira e molla". Così il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina parla dopo le consultazioni con il capo dello Stato.

"Chi ha vinto dica cosa voglia fare. Impensabile rinvio a dopo le elezioni regionali"

"Qualsiasi atteggiamento come quello vissuto in alcune dichiarazioni è inaccettabile, dire e pensare a un rinvio di questo sforzo di chiarezza e responsabilità per aspettare le regionali in Molise e Friuli, come se il tema fosse il regolamento di conti tra partiti. Bisogna essere all'altezza della responsabilità, tanto più se si dice al paese di aver vinto il 4 marzo"

"Centrodestra e 5 stelle hanno il dovere di dire chiaramente agli italiani cosa intendono fare, senza continuare con questi balletti di polemiche pubbliche che però poi nascondono un doppio binario: da una parte le polemiche pubbliche, dall'altra la sistematica occupazione delle responsabilità sul piano istituzionale e parlamentare come è accaduto sulle commissioni speciali di Senato e Camera" spiega Martina ricordando che "non c'è stato spazio per un confronto plurale, per una corresponsabilità della gestione transitoria del Parlamento".

"Per noi occorre che le forze che hanno prevalso il 4 marzo la smettano con i tira e molla che abbiamo vissuto fin qui la smettano con le tattiche, i tatticismi i personalismi estremi e con la grande incertezza che stanno generando in questo passaggio importante per il paese che ha bisogno di scelte chiare".