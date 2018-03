Di Maio agli eletti M5s: “Noi al governo, altrimenti prendiamo i pop corn”

“Al governo ci andremo noi, state tranquilli. Se invece dovesse nascere un'intesa tra Forza Italia e Partito Democratico, prenderemo i popcorn e vedremo presto crescere ancora il nostro consenso”: sono le parole del candidato premier per il Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, che ha incontrato i neoeletti pentastellati all’hotel Parco dei Principi di Roma.

L'arrivo di Di Maio è stato accompagnato da una lunga standing ovation: "Benvenuti nella diciottesima legislatura della Repubblica – ha esordito il candidato premier pentastellato - fatevi un applauso. Alle ultime elezioni abbiamo ottenuto circa il 32% dei consensi e il M5S è destinato a crescere ancora, non lo dico per incoraggiarvi ma perchè è un dato inesorabile, è un dato di fatto: abbiamo detto in campagna elettorale che Fi e Pd non avrebbero raggiunto il 51% dei seggi ed è andata così, avevamo detto che avremmo triplicato il numero dei parlamentari e siamo andati oltre il triplo, avevamo detto che dovevano venire da noi se volevano creare un governo e così è. Avevamo detto che avremmo vinto le elezioni politiche ma non solo le abbiamo vinte, abbiamo stravinto, è stato un trionfo, siamo a oltre 12 punti dalla seconda forza politica, quella che per anni ci ha guardato dall’alto verso il basso”.

Bonafede: “M5s pilastro della legislatura”

Oggi c’è stato il primo incontro dei gruppi parlamentari, è stato un incontro molto emozionante, una standing ovation per l’incontro con Di Maio. L’entusiasmo è fortissimo. La notte delle elezioni dissi subito che il M5s sarebbe stato il pilastro della legislatura. Oggi confermo quello che ho detto quella sera”.

Lo ha detto Alfonso Bonafede al termine dell’incontro con i parlamentari M5s durante il quale di Maio in quanto capo politico ha indicato i due presidenti dei gruppi di Camera e Senato Giulia Grillo e Danilo Toninelli.