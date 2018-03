Elezioni, i candidati Vip eletti e quelli sconfitti

Alle elezioni 2018 hanno preso parte anche personaggi noti nel mondo dello spettacolo ma non tutti i vip sono riusciti ad arrivare in Parlamento.

Tra i vip eletti il giornalista ed ex direttore di SkyTg24 Emilio Carelli candidato con il Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale di Fiumicino. Seggio in Parlamento anche per Giorgio Mulè, ex direttore di Panorama, candidato da Berlusconi in Liguria. Tra i giornalisti prestati alla politica anche Tommaso Cerno condirettore di Repubblica eletto per il Pd al Senato nel collegio Milano 1.

Tra i debuttanti della politica dal mondo dello sport arrivano i neo parlamentari Giusy Versace, atleta paralimpica eletta alla Camera dei Deputati con Forza Italia, e Adriano Galliani: l'ex amministratore delegato del Milan che entra in Parlamento sempre con Forza Italia. Niente da fare invece per il presidente della Lazio Claudio Lotito che ora spera nel riconteggio dei voti.

Sotto la voce "insuccessi" finisce la Iena Dino Giarrusso, candidato per M5S all'uninominale a Roma. Flop anche per Francesca Barra in Basilicata, regione da sempre generosa di successi per il centrosinistra: ma la giornalista e scrittrice ha raccolto solo il 18 per cento dei voti.

Tra i Vip sconfitti Gianluigi Paragone e Domenico Fioravanti, campione olimpico e ministro-ombra del M5s. Sconfitto anche Vittorio Sgarbi che si è visto surclassare dal successo personale di Luigi di Maio nel collegio di Acerra. Il critico d’arte non ha preso molto bene il risultato delle elezioni. Infatti, in diretta a Porta a Porta ha rivelato: “Quello non è un collegio: è un territorio di disperati che danno i voti a un personaggetto, a uno che non sa neanche guidare”. Sgarbi è comunque riuscito ad essere eletto grazie al listino proporzionale del collegio di Modena-Ferrara.