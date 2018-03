Elezioni, il nuovo Parlamento senza D'Alema (ma con Grasso, Boldrini e tutti i ministri Pd)

Chi ha vinto le elezioni? A due giorni dalle elezioni del 4 marzo 2018 ancora non c'è un elenco definitivo dei nuovi eletti. Come chiarisce il Ministero degli interi il riparto dei seggi è ancora provvisorio in quanto si riferisce ad uno scrutinio non definitivo, non essendo pervenuti i risultati di tutte le sezioni. Alcuni verbali sono stati inviati direttamente alle corti d'appello che provvederanno alla proclamazione degli eletti. Mancano inoltre ancora i risultato dello scrutino dei voti all'estero.

Non solo: il meccanismo della legge elettorale prevede che prima vengano assegnati i seggi uninominali, poi i vincitori dei collegi uninominali possono scegliere in quale collegio essere eletti, così come in caso di pluricandidature nei plurinominali.

Intanto è stata ufficializzata l'affluenza: alla Camera dei Deputati ha votato il 72,93% degli italiani aventi diritto di voto, al Senato 72,99%. L'affluenza alle elezioni regionali si è invece fermata al 70,57%: i cittadini della Lombardia hanno eletto presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, esponente della Lega e sostenuto dalla coalizione di centrodestra. I cittadini del Lazio hanno eletto presidente della Regione Lazio il governatore uscente Nicola Zingaretti, esponente del Partito Democratico che si presentava solo nel Lazio con una colazione allargata anche a Liberi e Uguali.

Elezioni 2018: i risultati

Il nuovo Parlamento presenta una notevole semplificazione rispetto alle Camere uscenti ricche di decine di gruppi parlamentari. Salvo diaspore e ricollocazioni nel giorno dell'invesitura i nuovi gruppi parlamentari saranno solo sette.

Il Movimento 5 stelle si è aggiudicato 221 seggi alla Camera e 112 seggi al Senato.

Sono infatti 88 i collegi uninominali vinti dal Movimento 5 stelle che danno diritto ad altrettanti seggi alla Camera. Il M5s elegge inoltre 133 deputati con il metodo proporzionale nei collegi plurinominali. Parimenti al Senato 44 sono i deputati eletti nei collegi uninominali e 68 gli eletti al plurinominale. Grazie a questi numeri il Movimento 5 stelle è il gruppo parlamentare più numeroso della 18esima legislatura che si aprirà il prossimo 23 marzo.

La coalizione di Centrodestra si è aggiudicata 260 seggi alla Camera e 135 seggi al Senato.

Sono infatti 109 collegi uninominali vinti da uno dei candidati della colazione di centrodestra per la Camera e 58 al Senato.

Seggi Camera Seggi Senato Uninominali 109 58 Lega - Salvini 73 37 Forza Italia - Berlusconi 59 33 Fratelli d'Italia - Meloni 19 7 Noi con l'Italia -- --

La coalizione di Centrosinistra si è aggiudicata 112 seggi alla Camera e 57 seggi al Senato.

Sono 24 i collegi uninominali vinti da uno dei candidati della coalizione di centrosinistra per la Camera e 13 al Senato. Nessuno degli alleati del Pd è riuscito ad aggiudicarsi seggi nei collegi plurinominali a livello nazionale ma in Trentino Alto Adige il partito regionale Südtiroler Volkspartei alleato ai "dem" ha fatto il pieno di voti aggiudicandosi 2 seggi alla Camera e uno al Senato.

Seggi Camera Seggi Senato Uninominali 24 13 Partito Democratico - Renzi 86 43 +Europa - Bonino* -- -- Civica Popolare - Lorenzin** -- -- Insieme - Psi e Verdi -- -- Svp 2 1

*Bonino e Maggi eletti all'uninominale

**Lorenzin eletta all'uninominale

La lista Liberi e Uguali si è aggiudicata 14 seggi alla Camera e 4 seggi al Senato.

Pur non avendo vinto nessun collegio uninominale, grazie al 3,38% dei voti che hanno consentito a LeU di partecipare alla ripartizione dei seggi attribuiti nei collegi plurinominali. Tra i ripescati il leader Piero Grasso sconfitto nel suo collegio a Palermo ma ripescato con il proporzionale. Stessa sorte per Laura Boldrini, sconfitta a Milano ma entrerà a Montecitorio grazie al listino

Nessun altra lista ha ottenuto seggi nel nuovo Parlamento.

Elezioni 2018, gli eletti

Ecco dunque una prima, parziale lista di eletti nel nuovo Parlamento, partendo dai big eletti all'uninominale o grazie al "paracadute" nei listini proporzionali.

Il Pd salva i ministri

Il segretario uscente Matteo Renzi è stato eletto al Senato nel collegio Firenze. Il presidente Matteo Orfini, sconfitto nel collegio capitolino di Torre Angela entra alla Camera grazie al listino proporzionale. Stessa sorte per il ministro della Cultura Dario Franceschini sconfitto nella sua Ferrara e ripescato come capolista alla Camera. Scofitto a Pesaro (dal candidato M5s "sfiduciato" da Di Maio) il ministro degli Interni Marco Minniti potrà scegliere se usufruire del posto da deputato nel collegio di Salerno o del Veneto. Il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli scofitta a Pisa dalla leghista Sbrana, entra in Senato nel collegio campano di Avellino-Benevento-Salerno. Eletti nei listini della Camera anche i ministri della giustizia Andrea Orlando, dell'agricoltura Maurizio Martina e della difesa Roberta Pinotti.

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha trovato un posto in Parlamento complice l'alleanza elettorale della sua lista Civica Popolare con il centrosinistra: lo "zero virgola" incassato al plurinominale poco conta grazie al successo nel collegio uninominale di Modena. Eletta con il 41,23% dei consensi la sottosegretaria Maria Elena Boschi blindata nel collegio sicuro di Bolzano dove il Pd poteva contare sugli alleati sudtirolesi di Svp. Tra i "candidati di bandiera" all'uninominale bene anche il titolare dell'economia Pier Carlo Padoan eletto con oltre il 36% nella difficile Siena dello scandalo Mps, più facile la vittoria per il ministro delle infrastrutture Graziano Delrio a Reggio Emilia mentre il ministro dello sport Luca Lotti con il 40% dei voti nell'uninominale di Empoli si aggiudica la palma di "dem" più votato. Premiato alle urne anche il presidente del consiglio uscente Paolo Gentiloni che fa il pieno di consensi a Roma.

Tra gli alleati Pd buona prova di Emma Bonino che è riuscita a calamitare il 38,91% di preferenze ottenendo, grazie al meccanismo dell'uninominale, un seggio in Senato, sebbene la Lista +Europa non sia riuscita a superare la soglia del 3%. Sempre a Roma il segretario dei radicali italiani Riccardo Magi nel collegio romano gianicolense ha avuto la meglio dell'ex Iena M5s Dino Giarrusso.

Salvi i candidati civici, Paolo Siani​ e Lucia Annibali, candidata civica e portavoce del "no alla violenza" sulle donne sconfitta all'uninominale. Salvo solo grazie al proporzionale Gianni Pittella l'europarlamentare macchina di voti. In Friuli Venezia Giulia dove la Lega è diventata primo partito Debora Serracchiani è riuscita ad entrare in parlamento per un soffio.

Salvo anche l'ex sindaco di Torino Piero Fassino, la sottosegretaria Paola De Micheli, l'ex leader Guglielmo Epifani, il padre della legge elettorale Ettore Rosato, Roberto Speranza, Barbara Pollastrini, Emanuele Fiano,

Resta fuori dal Parlamento Stefano Esposito: il senatore torinese vicepresidente della commissione trasporti, accorato difensore del progetto della Tav Torino-Lione, paracadutato a Roma a far da balia a Marino 4 anni fa, ha già detto di aver concluso il suo impegno con la politica: "Tornerò al mio lavoro in prefettura".

Liberi e Uguali, D'Alema il primo degli esclusi

Nel disastro della lista Liberi e Uguali si salvano Nicola Fratoianni segretario di Sinistra Italiana, ma non Giuseppe "Pippo" Civati leader di Possibile, seconda anima della lista che contava sul listino proporzionale in Lombardia dove però LeU non ha raccolto abbastanza consensi. Stessa sorte per Arturo Scotto in Campania. Resta fuori dal Parlamento anche Massimo D'Alema leader della scissione dai "dem" e fondatore del partito Mdp: quarto nel suo collegio uninominale del Senato a Nardò dove ha raccolto appena 10mila voti. La tempesta sulla "sinistra-sinistra" ha in lui la vera vittima eccellente: dopo 5 anni di assenza dal Parlamento D'Alema potrebbe vedersi prepensionato. I leader della sinistra Boldrini e Grasso si salvano sempre grazie al "paracadute" del listino proporzionale, e potranno contare su un seggio rispettivamente alla Camera e al Senato. Stessa sorte per Nico Stumpo.

Movimento 5 stelle, eletti anche gli espulsi

Il Movimento 5 Stelle nonostante l'exploit ai seggi registra alcuni esclusi eccelletini: niente da fare per la "iena" Dino Giarrusso, battuto nel collegio romano gianicolense dal segretario dei radicali italiani Riccardo Magi.

Niente seggio neppure per Gregorio De Falco, capo della sala operativa della Capitaneria di Porto di Livorno noto per il cazziatone telefonico a Salvatore Schettino.

E gli espulsi? A Potenza vince il presidente del Potenza calcio, Salvatore Caiata, espulso una decina di giorni fa dal Movimento perché indagato per riciclaggio. Antonio Tasso ha vinto con il 40% nel collegio di Cerignola il seggio alla Camera. Andrea Cecconi, il primo con il piemontese Carlo Martelli a finire nella bufera dei mancati bonifici ha vinto a Pesaro contro Minniti.

Il candidato massone Catello Vitiello vince a Castellamare onostante Luigi Di Maio gli avesse impedito di utilizzare il simbolo nella sua corsa alla Camera. A Reggio Calabria per il Senato non ce la fa per un soffio l'altro candidato in odore di massoneria Bruno Azzerboni. Fuori a Lucca anche Piero Landi.

Il deputato pentastellato Giulia Sarti - toccata dal caso rimborsopoli - avrà il suo secondo mandato da parlamentare grazie al paracadute nel listino proporzionale. Eletto al proporzionale il ministro ombra Bonafede così Manlio Di Stefano.

Centrodestra senza l'azzurro Formigoni

La debacle della "quarta gamba" ha una conseguenza: nessuno dei ministri "alfaniani" ex Ap riesce a rientrare in Parlamento. Solo il ministro Beatrice Lorenzin ha trovato un posto in Parlamento complice l'alleanza elettorale della sua lista col centrosinistra.

Noi con l'Italia sotto la soglia del 3% vuol dire esclusione anche per l'ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, capolista nel plurinominale a Milano, Monza-Brianza e Bergamo-Brescia.

Entra in Senato ma solo grazie al proporzionale Claudio Lotito: il patron della Lazio e della Salernitana eletto con Forza Italia nel collegio plurinominale in Campania nello stesso listino con la moglie di Mastella Sandra Lonardo. Si troverà fianco a fianco con l'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani eletto sempre in Senato con Forza Italia nel collegio Lombardia 3.

Vittorio Sgarbi, sconfitto nel collegio uninominale di Acerra da Luigi Di Maio, rientra in Parlamento grazie al paracadute nel proporzionale. Si salva anche Micaela Biancofiore sconfitta a Bolzano da Maria Elena Boschi, così come i leghisti Fedriga, Bitonci, Giorgetti e Saltamartini, e il Fdi Giudo Crosetto e Fabio Rampelli. I forzisti Maristella Gelmini, Renata Polverini, Deborah Bergamini.

Gli eletti con il proporzionale alla Camera

Il ministero dell'Interno ha assegnato alla Camera 607 seggi su 630. Tra gli eletti Lucia Annibali, Nicola Fratoianni, Guido Crosetto, Raffaella Paita, Giancarlo Giorgetti, Barbara Pollastrini, Valentino Valentini, Mariastella Gelmini, Emanuele Fiano, Manlio Di Stefano, Michela Vittoria Brambilla, Alfredo Bazoli, Lorenzo Guerini, Massimo Bitonci, Alessandro Zan, Massimiliano Fedriga, Ettore Rosato, Debora Serracchiani, Giuditta Pini, Giulia Sarti, Vittorio Sgarbi, Piero Fassino, Paola De Micheli, Nino Rizzo Nervo, Luciano Cantone, Pier Luigi Bersani, Michaela Biancofiore, Deborah Bergamini, Alfonso Bonafede e Roberto Speranza.

E poi ancora Enrico Borghi, Simone Baldelli, Alessio Morani, Barbara Saltamartini, Renata Polverini, Sestino Giacomoni, Annagrazia Calabria, Fabio Rampelli, Carla Ruocco, Massimo Enrico Baroni, Federica Daga, Antonio Angelucci, Matteo Orfini, Michele Anzaldi, Stefano Fassina, Micaela Campana, Gianfranco Rotondi, Stefania Pezzopane, Carlo Sibilia, Umberto Del Basso De Caro, Edmondo Cirielli, Mara Carfagna, Gennaro Migliore, Paolo Siani, Elio Vito, Francesco Boccia, Enza Bruno Bossio, Jole Santelli, Nico Stumpo, Daniela Cardinale, Stefania Prestigiacomo, Guglielmo Epifani, Giulia Grillo. Dentro anche Piero De Luca, figlio del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Gli eletti con il proporzionale al Senato

Al Senato, quando restano da scrutinare 20 sezioni nel Lazio, grazie alla quota proporzionale entrano le ministre Fedeli e Pinotti, il presidente Pietro Grasso, l'ex presidente Renato Schifani, Umberto Bossi e Vasco Errani. Niente da fare per Massimo D'Alema, Roberto Formigoni, Laura Puppato, l'ex operaio Thyssen Antonio Boccuzzi e il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta.

Tra gli eletti Giulia Bongiorno, Albert Laniece, Alberto Bagnai, Lucio Malan, Alberto Airola, Daniela Santanchè, Carlo Martelli, Danilo Toninelli, Roberto Calderoli, Tony Chike Iwobi, Licia Ronzulli, Vito Crimi, Adriano Galliani, Gianluigi Paragone, Matteo Salvini, Paolo Romani, Tommaso Nannicini, Michele Laforgia, Alberti Casellati, Niccolò Ghedini, Giovani Endrizzi, Sandro Biasotti, Lucia Borgonzoni, Anna Maria Bernini, Teresa Bellanova, Armando Siri, Matteo Richetti, Andrea Cangini, Luigi Zanda, Maurizio Gasparri, Enzo Marsilio, Elio Lannutti, Bruno Astorre, Claudio Fazzone, Emanuele Dessì, Monica Cirinnà, Luciano D'Alfonso, Alessandra Lonardo, Valeria Valente, Gianni Pittella, Dario Stefano, Nicola Morra, Davide Faraone.

Gli eletti nei collegi uninominali

Nel collegio uninominale della Valle d'Aosta alla Camera è stata eletta Elisa Tripodi del Movimento 5 Stelle, con il 24,10 per cento, che ha battuto il 21,74 per cento di Alessia Favre della coalizione autonomista alleata del PD.

Al Senato è stato eletto Albert Lanièce, della coalizione autonomista alleata del PD, con il 25,76 per cento. Luciano Alfredo Nicola Mossa del M5S ha preso il 23,24 per cento.

-- in aggiornamento --

Elezioni, chi ha vinto in Valle d'Aosta

Deputato eletto: ELISA TRIPODI 24,10% (M5s)

I Senatore eletto: ALBERT LANIÈCE 25% (PD-UV-UVP-EPAV)

Elezioni, chi ha vinto in Piemonte

| Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Piemonte 1 - 01 01 Torino - Zona Statistica 16 02 Torino - Zona Statistica 38 03 Torino - Zona Statistica 48 04 Torino - Zona Statistica 61 06 Collegno Piemonte 1 - 02 05 - Ivrea 07 - Settimo Torinese 08 - Moncalieri 09 - Pinerolo Piemonte 2 - 01 05 - Alessandria 06 - Asti 07 - Cuneo 08 - Alba Piemonte 2 - 02 01 - Verbania 02 - Novara 03 - Biella 04 - Vercelli

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Piemonte - 01 01 - Settimo Torinese 02 - Moncalieri 03 - Torino - Collegno 04 - Torino - Zona Statistica 61 Piemonte - 02 05 - Novara 06 - Vercelli 07 - Alessandria 08 - Cuneo

Elezioni, chi ha vinto in Liguria

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Liguria - 01 01 - Sanremo 02 - Savona 03 - Genova - Sestri ROBERTO TRAVERSI 35% M5s 35,59% Liguria - 02 04 - Genova - San Fruttuoso MARCO RIZZONE 32,8% 05 - Genova - Rapallo 06 - La Spezia MANUELA GAGLIARDI 37,37 % LEGA 19,93 FORZA ITALIA 11,70 FRATELLI D'ITALIA 3,63 NOI CON L'ITALIA 2,10

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Liguria 01 - Savona 02 - Genova - San Fruttuoso 03 - Genova - La Spezia

Elezioni, chi ha vinto in Lombardia

In Lombardia dove il 4 marzo si terranno anche le elezioni regionali lo scrutinio delle schede delle elezioni regionali si terrà a partire dalle 14:00 di lunedì 5 marzo. La diretta di MilanoToday

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Lombardia 1 - 01 04 - Seregno 05 - Monza 06 - Gorgonzola Lombardia 1 - 02 03 - Bollate 07 - Cinisello Balsamo 09 - Milano - Sesto San Giovanni 10 - Cologno Monzese Lombardia 1 - 03 08 - Milano Area Statistica 117 11 - Milano Area Statistica 74 12 - Milano Area Statistica 84 13 - Milano Area Statistica 105 14 - Milano Area Statistica 144 Lombardia 1 - 04 01 - Abbiategrasso 02 - Legnano 15 - Rozzano Lombardia 2 - 01 02 - Varese 03 - Gallarate 04 - Busto Arsizio Lombardia 2 - 02 01 - Sondrio 05 - Como 06 - Cantù 07 - Merate 08 - Lecco Lombardia 3 - 01 01 - Brescia 02 - Lumezzane 03 - Desenzano Del Garda 04 - Palazzolo Sull'oglio Lombardia 3 - 02 05 - Bergamo 06 - Albino 07 - Treviglio 08 - Romano Di Lombardia Lombardia 4 - 01 01 - Vigevano 02 - Pavia 03 - Lodi Lombardia 4 - 02 04 - Cremona 05 - Suzzara 06 - Mantova

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Lombardia - 01 16 - Pavia 17 - Cremona 18 - Mantova Lombardia - 02 12 - Bergamo 13 - Treviglio 14 - Brescia 15 - Lumezzane Lombardia - 03 08 - Lecco 09 - Cantù 10 - Como 11 - Varese Lombardia - 04 01 - Milano - Area Statistica 84 02 - Milano - Area Statistica 74 03 - Milano - Legnano 04 - Rozzano Lombardia - 05 05 - Cologno Monzese 06 - Monza 07 - Sesto San Giovanni

Elezioni, chi ha vinto in Veneto

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Veneto 1 - 01 01 - Venezia 02 - San Dona' Di Piave 03 - Chioggia 04 - Castelfranco Veneto Veneto 1 - 02 05 - Montebelluna 06 - Conegliano 07 - Belluno 08 - Treviso Veneto 2 - 01 02 - Padova 03 - Vigonza 04 - Abano Terme Veneto 2 - 02 05 - Vicenza 06 - Bassano Del Grappa 07 - Schio Veneto 2 - 03 01 - Rovigo 08 - San Bonifacio 09 - Verona 10 - Legnago 11 - Villafranca Di Verona

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Veneto 01 - Venezia 02 - Belluno 03 - Treviso 04 - Rovigo 05 - Padova 06 - Bassano Del Grappa 07 - Vicenza 08 - Verona 09 - Villafranca Di Verona

Elezioni, chi ha vinto in Trentino Alto Adige

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Trentino-Alto Adige/Südtirol 01 - Bolzano/Bozen MARIA ELENA BOSCHI 41,2% SVP 24,79 PARTITO DEMOCRATICO 12,93 02 - Merano/Meran ALBRECHT PLANGGER 61,17% SVP 61% 03 - Bressanone/Brixen MEINHARD DURNWALDER 66,35% SVP - PATT 66% 04 - Trento 05 - Rovereto 06 - Pergine Valsugana

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Trentino-Alto Adige/Südtirol 01 - Bolzano/Bozen GIANCLAUDIO BRESSA 43,03% SVP 26,39 PARTITO DEMOCRATICO 13,03 02 - Merano/Meran JULIANE UNTERBERGER 61,08% SVP 03 - Bressanone/Brixen MEINHARD DURNWALDER 66,54% SVP 04 - Trento 05 - Rovereto 06 - Pergine Valsugana

Elezioni, chi ha vinto in Friuli Venezia Giulia

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Friuli-Venezia Giulia - 01 01 - Trieste RENZO TONDO 38,17% 02 - Gorizia GUIDO GERMANO PETTARIN 37,13% 03 - Udine 04 - Codroipo 05 - Pordenone VANNIA GAVA 46,22%

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Friuli-Venezia Giulia 01 - Trieste LAURA STABILE 39,40% 02 - Udine LUCA CIRIANI 46,58%

Elezioni, chi ha vinto in Emilia Romagna

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Emilia-Romagna - 01 02 - Cesena 03 - Ravenna 15 - Rimini 16 - Forlì Emilia-Romagna - 02 04 - Ferrara 08 - Cento 09 - Modena 10 - Sassuolo Emilia-Romagna - 03 01 - Imola 05 - San Giovanni In Persiceto 06 - Bologna - Zona Urbana Mazzini 07 - Bologna - Casalecchio Di Reno Emilia-Romagna - 04 11 - Scandiano 12 - Parma 13 - Fidenza 14 - Piacenza 17 - Reggio Nell'emilia

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Emilia-Romagna - 01 01 - Rimini ANTONIO BARBONI 34,36% 02 - Ravenna 03 - Ferrara 04 - Bologna PIER FERDINANDO CASINI 33,12% Emilia-Romagna - 02 05 - Modena EDOARDO PATRIARCA 31% 06 - Reggio Nell'emilia 07 - Parma MARIA SAPONARA 31,88% 08 - Piacenza PIETRO PISANI 46,00%

Elezioni, chi ha vinto in Toscana

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Toscana - 01 05 - Prato 06 - Pistoia 08 - Massa DEBORAH BERGAMINI 37% 09 - Lucca RICCARDO ZUCCONI 37% Toscana - 02 10 - Pisa 11 - Poggibonsi 13 - Livorno Toscana - 03 01 - Firenze - Quartiere Vecchio Novoli-Peretola GABRIELE TOCCAFONDI 43,23% 02 - Firenze - Scandicci ROSA MARIA DI GIORGI 42,97% 03 - Sesto Fiorentino 04 - Empoli LUCA LOTTI 40% Toscana - 04 07 - Arezzo ROBERTO GIACHETTI 35% 12 - Siena PIETRO CARLO PADOAN 36% 14 - Grosseto MARIO LOLINI 36%

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Toscana - 01 01 - Firenze 02 - Sesto Fiorentino 03 - Prato 05 - Lucca Toscana - 02 04 - Arezzo 06 - Pisa 07 - Livorno

Elezioni, chi ha vinto nelle Marche

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Marche - 01 01 - Ascoli Piceno 02 - Civitanova Marche 03 - Macerata Marche - 02 04 - Ancona 05 - Fano 06 - Pesaro

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Marche 01 - Pesaro 02 - Ancona 03 - Ascoli Piceno

Elezioni, chi ha vinto in Umbria

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Umbria - 01 01 - Perugia EMANUELE PRISCO 35,38% 02 - Foligno RICCARDO AUGUSTO MARCHETTI 37,43 % 03 - Terni

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Umbria 01 - Perugia 02 - Terni

Elezioni, chi ha vinto nel Lazio

Nel Lazio dove il 4 marzo si terranno anche le elezioni regionali lo scrutinio delle schede delle elezioni regionali si terrà a partire dalle 14:00 di lunedì 5 marzo. La diretta di Roma Today

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Lazio 1 - 01 01 - Roma - Quartiere Trionfale 02 - Roma - Quartiere Montesacro 03 - Roma - Zona Castel Giubileo 04 - Roma - Quartiere Collatino 05 - Roma - Zona Torre Angela Lazio 1 - 02 06 - Roma - Quartiere Tuscolano 08 - Roma - Quartiere Ardeatino 09 - Roma - Fiumicino 10 - Roma - Quartiere Gianicolense 11 - Roma - Quartiere Primavalle Lazio 1 - 03 07 - Roma - Pomezia 12 - Guidonia Montecelio 13 - Velletri 14 - Marino Lazio 2 - 01 01 - Viterbo 02 - Civitavecchia 03 - Rieti Lazio 2 - 02 04 - Frosinone 05 - Cassino 06 - Terracina 07 - Latina

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Lazio - 01 01 - Roma - Quartiere Gianicolense 02 - Roma - Quartiere Tuscolano 03 - Roma - Quartiere Portuense Lazio - 02 04 - Roma - Quartiere Collatino 05 - Viterbo 06 - Guidonia Montecelio Lazio - 03 07 - Frosinone 08 - Roma - Fiumicino 09 - Latina 10 - Velletri

Elezioni, chi ha vinto in Campania

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Campania 1 - 01 01 - Giugliano In Campania 03 - Acerra 04 - Casoria 09 - Pozzuoli Campania 1 - 02 05 - Napoli - Circoscrizione 7 San Carlo All'arena 06 - Napoli - Circoscrizione 28 Ponticelli 07 - Napoli - Circoscrizione 9 San Lorenzo 08 - Napoli - Circoscrizione 19 Fuorigrotta Campania 1 - 03 02 - Nola 10 - Portici 11 - Torre Del Greco 12 - Castellammare Di Stabia Campania 2 - 01 01 - Benevento 02 - Ariano Irpino 06 - Avellino Campania 2 - 02 03 - Caserta 04 - Santa Maria Capua Vetere 05 - Aversa Campania 2 - 03 07 - Scafati 08 - Salerno 09 - Battipaglia 10 - Agropoli

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Campania - 01 01 - Benevento 02 - Caserta 03 - Avellino Campania - 02 04 - Giugliano In Campania 06 - Casoria 07 - Napoli - Circoscrizione 7 San Carlo All'arena 08 - Napoli - Circoscrizione 19 Fuorigrotta Campania - 03 05 - Portici 09 - Torre Del Greco 10 - Salerno 11 - Battipaglia

Elezioni, chi ha vinto in Abruzzo

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Abruzzo - 01 03 - Pescara 04 - Chieti 05 - Vasto Abruzzo - 02 01 - L'aquila 02 - Teramo

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Abruzzo 01 - Pescara 02 - L'aquila

Elezioni, chi ha vinto in Molise

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Molise - 01 01 - Isernia 02 - Campobasso

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Molise 01 - Campobasso

Elezioni, chi ha vinto in Puglia

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Puglia - 01 01 - Bari - Circoscrizione 8 Libertà-Marconi-San Girolamo-Fesca 02 - Bari - Bitonto 03 - Molfetta 05 - Altamura Puglia - 02 07 - Lecce 08 - Nardò 09 - Casarano 12 - Francavilla Fontana Puglia - 03 06 - Monopoli 10 - Taranto 11 - Martina Franca 13 - Brindisi Puglia - 04 04 - Andria 14 - San Severo 15 - Cerignola 16 - Foggia

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Puglia - 01 01 - Bari 02 - Altamura 03 - Andria 08 - Foggia Puglia - 02 04 - Brindisi 05 - Lecce 06 - Nardò 07 - Taranto

Elezioni, chi ha vinto in Basilicata

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Basilicata - 01 01 - Potenza 02 - Matera

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Basilicata 01 - Potenza

Elezioni, chi ha vinto in Calabria

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Calabria - 01 01 - Castrovillari 02 - Corigliano Calabro 03 - Cosenza 05 - Crotone Calabria - 02 04 - Catanzaro 06 - Vibo Valentia 07 - Gioia Tauro 08 - Reggio Di Calabria

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Calabria - 01 01 - Crotone 02 - Cosenza 03 - Catanzaro 04 - Reggio Di Calabria

Elezioni, chi ha vinto in Sicilia

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Sicilia 1 - 01 01 - Palermo - Resuttana-San Lorenzo 02 - Palermo - Libertà 03 - Palermo - Settecannoli Sicilia 1 - 02 05 - Bagheria 06 - Monreale 08 - Marsala Sicilia 1 - 03 04 - Gela 07 - Agrigento 09 - Mazara Del Vallo Sicilia 2 - 01 01 - Messina 02 - Barcellona Pozzo Di Gotto 03 - Enna Sicilia 2 - 02 04 - Acireale 05 - Catania 06 - Misterbianco Sicilia 2 - 03 07 - Paternò 08 - Ragusa 09 - Avola 10 - Siracusa

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Sicilia - 01 01 - Palermo - Resuttana-San Lorenzo 02 - Palermo - Bagheria 03 - Marsala 04 - Agrigento 05 - Gela Sicilia - 02 06 - Messina 07 - Acireale 08 - Catania 09 - Siracusa

Elezioni, chi ha vinto in Sardegna

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Sardegna - 01 01 - Cagliari 03 - Carbonia 06 - Oristano LUCIANO CADEDDU 42,31% Sardegna - 02 02 - Nuoro MARA LAPIA 45% 04 - Sassari 05 - Olbia

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Sardegna 01 - Cagliari 02 - Nuoro 03 - Sassari

Elezioni 2018